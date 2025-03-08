Казахстанцы отмечают Международный женский день

Весеннее тепло, благоухание цветов и искренние улыбки красавиц – каждый год 8 Марта в разных уголках Земли мужчины благодарят прекрасную половину человечества за семейный уют, порядок на работе, украшение мира любовью, заботой и лаской.

Zakon.kz в Международный женский день расскажет, что этот праздник значит для казахстанцев.

Женские права и эмансипация

Предвестником праздника – Международного женского дня – стало не что-то прекрасное, а трагические случаи. Так, 8 марта 1857 года сотни работниц текстильных и обувных фабрик вышли на улицы Нью-Йорка. Они громко трубили пустыми кастрюлями, заявляя, что семьи останутся голодными, если власти не пересмотрят их тяжелый труд, переработки и мизерные зарплаты по сравнению с мужчинами.

Через полвека история повторилась. Уже 15 тыс. сотрудниц нью-йоркских предприятий бастовали с тем же требованием: работать в достойных условиях и иметь избирательное право. Протест длился несколько дней. 8 марта владелец одной из фабрик заблокировал все выходы из здания и поджег его. В пожаре погибли 129 демонстрантов.

С тех пор эта дата запомнилась как символ борьбы за гендерное равенство. Из-за того, что ситуация не менялась, забастовки нарастали с новой силой и повторялись из года в год, охватывая все больше городов. Марш, как правило, заканчивался стычками с полицейскими.

Параллельно забастовкам в 1910 году в Копенгагене проходила Международная конференция социалисток. Учитывая актуальную проблему и смелость представительниц прекрасного пола отстаивать свои права, немецкая политическая деятельница Клара Цеткин предложила каждое 8 марта давать женщинам свободу в высказываниях. Сотни участниц из 17 стран единогласно поддержали инициативу.

Правда, дату приняли не сразу. Например, в 1911-м Международный женский день пришелся на 19 марта, в 1912 году – 12 мая, а в 1914-м – 8 марта.

В 1945 году устав Организации Объединенных Наций впервые подписал документ о равенстве в правах мужчин и женщин. А через 30 лет окончательно закрепил статус праздника.

Великие казашки

В СССР 8 Марта стало праздником и нерабочим днем еще с 1966 года. Если же рассматривать отношение к женщинам, то до установления советской власти казахское общество было глубоко патриархальным. Представительницы женского пола не имели права голоса и не обладали свободой действий. Даже если мужья их почитали и они имели влияние на него, это скрывалось от посторонних, дабы не опустить авторитет главы семьи. Но тем не менее последнее слово всегда оставалось за мужчиной.

Борьба за права женщин в нашей стране началась с конца XIX века. Женщины хотели получать образование и просили оплачивать их труд наравне с мужчинами. Однако не все далось так легко, и их услышали лишь в 1883 году. В селе Ханская Ставка в центре Букеевской губернии было открыто училище. Впервые 20 казахских и русских девочек сели за парты. Через несколько лет в нем уже числились 243 ученицы, но на деле завершить учебу смогли лишь 26.

В историю вписаны имена великих казашек, которые добились успехов в сфере образования и медицины. Например, Хуснижамал Нуралыханова в конце XIX века открыла школу для казахских девочек и обучала их грамоте. А Гульсум Асфендиарова – первая казашка, в 1908 году окончившая Петербургский женский медицинский институт.

Однако более-менее двигаться вперед получалось в городах. Положение женщин из аулов оставалось весьма тяжелым. После Февральской революции был продолжен курс на дальнейшую женскую эмансипацию. Так, программа партии "Алаш" утвердила права женщин на образование и участие в общественной жизни. Важным направлением стало формирование системы охраны материнства и детства. Начали открываться акушерские пункты и женские консультации, детские сады и ясли.

Портрет современной казахстанки

На положение в обществе женщин в Казахстане повлияло множество факторов, включая местные традиции и обычаи, быстрые социальные и экономические изменения и нестабильность после распада СССР и обретения независимости, а также новые западные ценности.

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане проживает свыше 20 286 084 человек, из них 10 373 918 женщин.

Сегодня казахстанки имеют полную свободу выбора. Примечательно, что в 2019 году в президентских выборах участвовала первая женщина-кандидат Дания Еспаева, она была выдвинута от Демократической партии "Ак жол".

Государство создает все условия для того, чтобы женщины имели равные возможности для улучшения качества жизни и стабильности. Уже не редкость, что ряды депутатов, судей и других представителей правоохранительных органов пополняют достаточно сильные и грамотные представительницы прекрасного пола.

Казахстанки трудятся в различных отраслях, включая производство, нефтяную и газовую отрасли, строительство, информационные технологии и другие традиционно "мужские" профессии. Благодаря государственной политике, направленной на равенство и создание возможностей для женщин, они имеют равные права с мужчинами в трудовых отношениях, включая право на равную оплату труда.

На сегодняшний день для них созданы оптимальные условия для ведения бизнеса, также для женщин Казахстана ежегодно запускаются различные льготные и ипотечные программы. А многодетным матерям предусмотрена поддержка и внимание со стороны государства.

Матери, получившие подвески "Күміс алқа" за шесть детей и "Алтын алқа" за семь и более детей, получают дополнительные льготы, включая ежемесячное пособие и освобождение от уплаты налогов на транспорт, землю и имущество. Также они имеют право на первоочередное получение жилья.

В прошлом году важным стал новый закон для защиты прав женщин и детей. Он направлен на ужесточение наказания за насилие в отношении слабого пола и несовершеннолетних. В частности, за изнасилование малолетнего теперь предусмотрено только пожизненное лишение свободы, а за склонение к самоубийству и травлю – уголовная ответственность.

Праздник прекрасных

8 Марта – главный повод выразить особую благодарность бабушкам, мамам, тетям, сестрам, супруге и дочерям. Каждый признает их неоценимый вклад в развитие общества и семьи. Ведь именно женщина играет ключевую роль в сохранении традиций и культурных ценностей, в воспитании будущих поколений, поддержке стабильности в мире и гармонии в доме.

Их красота, забота и доброта вселяют в нас лучшие качества, вдохновляя на победу и успех. Благодаря их поддержке мы с легкостью преодолеваем трудности, становимся счастливыми и ощущаем себя нужными.

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Сегодня женщины Казахстана – не только матери и хранительницы очага, но и лидеры, надежные партнеры, успешные карьеристки. Они активно участвуют в решении социальных и экономических проблем, улучшая условия жизни граждан. На их хрупкие плечи возложена благородная миссия – благополучие всего человечества.