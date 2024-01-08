Чревато последствиями: почему не стоит дарить домашних животных

Буквально через неделю после Нового года сайты объявлений в разделе "Животные" запестрели объявлениями о продаже по сказочно низкой цене породистых котят и щенков, модных сейчас шиншилл и енотов, а в некоторых случаях зверье отдают даже бесплатно, сообщает Zakon.kz.

Так избавляются от животных те семьи, которые обладателями домашних питомцев стали нежданно-негаданно. Где-то зверька типа морской свинки гости принесли в подарок ребенку, в иных случаях внуки "по доброте душевной" купили собачку бабушке. И, часто, парень девушке преподнес мимишную зверушку.

"И хорошо, когда питомца отдают по объявлению. А то каждый год после новогодних праздников, дня святого Валентина, Международного женского дня ко мне в веткабинет приносят сердобольные люди породистых кошек и собак с улицы, часто раненых, испуганных, голодных, обезвоженных. Лечу их, кормлю, отмываю, даю объявление, что найдено животное, может, кто потерял. И редко кто откликается. Ибо обычно это несчастное зверье – выброшенные, оказавшиеся ненужными "живые подарки". Ветеринар Неля Ильясова

Пользователи сети охотно делятся своими историями о "животных на праздники".

"Муж привез сыну из другого города, из командировки, на день рождения собачку породы корги, дорогую, уже подросшую, хорошо дрессированную. А сыну всего три года исполнялось. Наш мальчик любит животных, да, но тема ухода за корги, конечно, досталась нам, взрослым. Я прониклась ситуацией, стала гулять и с ребенком, и с собакой, Ильясик к псу быстро привык, стал с ним играть. Пес молодой, ему играть с мальчиком нравилось. Но, понятное дело, животному же не объяснишь, что зубы, когти во время игры в ход пускать нельзя. Ребенок его то за хвост потянет, то в бок пнет, то пытается оседлать. Однажды я готовила на кухне, а Ильяс и корги затеяли догонялки. Я краем глаза увидела, что сын, догнав пса, замахнулся на него, и тот вцепился зубами мальчику в бедро. Рана была серьезной, рваной, сына нам в больнице, конечно, заштопали, но собаку пришлось отдать знакомому пенсионеру, который принял корги с удовольствием. И с самого начала идея мужа подарить пса трехлетнему ребенку была неразумной", - поделилась в соцсетях пользовательница под ником Асемок.

Она отметила, что до прямого и открытого общения с животными человеку надо дорасти и умственно, и физически.

Житель Шымкента Азамат Е. рассказал, как он расстался со своей девушкой из-за котенка.

"Неприлично мы расстались, со скандалом, с взаимным разочарованием, - говорит он. – Мы с Асель встречались два года, и я уже почти готов был сделать ей предложение, она казалась мне милой, воздушной, неиспорченной девушкой в розовых очках, в которой я видел будущую жену. Я приезжал к своей девушке каждый день, дарил ей шоколад и фрукты, водил в кино, гулял с ней".

Разбил идиллию Азамата и Асель обычный котенок.

"Не совсем обычный, - уточняет Азамат. – Очень красивый толстенький молодой кот с глазами разного цвета и плотной белой шерсткой. Приметное такое ухоженное животное, я купил его в подарок Асель, потому, что она пищала и хлопала в ладоши, когда видела на снимках и видео в сети симпатичных кошечек-собачек. Восторгалась и просила купить ей такой же экземпляр. Я и купил на день Святого Валентина. Она котом, зовут его Барсик, восхитилась. Пока я был у нее в праздничный вечер, с рук Барсика не спускала, фотографировалась с ним, фото постила. Ну, думаю, угодил".

Азамат не был у девушки два дня, работал много.

"А на третий день я, подходя к подъезду, где живет Асель, увидел, как дети таскают по двору уже грязного, испуганного Барсика, пытаются кормить его чипсами, привязали к шее веревку, чтобы не убежал. Я отобрал у них кота, поднялся к Асель разобраться, как мой подарок оказался на улице".

И тут мужчину ждал сюрприз. Асель, как оказалось, просто выбросила его подарок на улицу. Объяснив свой поступок тем, что не может себя заставить убирать в кошачьем лотке. Кот ей "мешал отдыхать, все время мяукал, просил есть, а его шерсть цеплялась на одежду, пачкала черные брюки, к тому же животное пахнет неприятно".

"Животное пахнет животным, - разводит руками Азамат. – И, конечно, за ним надо ухаживать. Но зачем было просить "мимимишку", если ты не готова с ним сосуществовать? Я накормил, успокоил кота, смотрю на Асель, которая сидит на кухне и дуется на меня за то, что я снова занес Барсика в ее квартиру, и думаю, а ведь эта девушка бездушная, выпросила кота ради фотосессии и потом выкинула его. Ушел, забрав Барсика, и больше не звонил, не писал ей. Барсик, кстати, стал мне отличным другом, мы вместе проводим вечера перед телевизором. У кота прекрасный нрав, и он чистоплотный. Я рад, что однажды купил его".

Профессионалы зоорынка рассказывают, что часто люди, которые приобретают животных, о которых мечтают их дети, не понимают, что корма, средства ухода за зверьками или птицами, рыбками, посещения ветеринара теперь буду "изымать" значительные средства из бюджета. Содержание иных зверюшек – дорогое удовольствие.

"Буквально вчера нам возвращали замечательную годовалую шиншиллу, купленную неделю назад, - рассказала продавец алматинского зоомагазина Вероника Силина. – Мы, конечно, животное взяли, так как оно было в прекрасном состоянии, и можно было понять семью, у которой шиншилла была на руках. Мать с отцом несколько месяцев откладывали деньги, чтобы купить в подарок дочке зверька, о котором она мечтала. Купили, наконец, шиншиллу и клетку. Но оба родителя зарабатывают немного, а для шиншиллы надо покупать корма, наполнитель, которым засыпается дно клетки, нужен вулканический песок, в котором эти грызуны купаются, нужно раз в полгода посещать ветеринара, что тоже деньги. В общем, через неделю все трое, мать, отец и 10-летняя дочка принесли нам шиншиллу обратно. Девочка была расстроена, но понимала ситуацию. Нам стало жаль ее, и мы предложили этой замечательной девчонке стать волонтером нашего магазина, приходить в свободное время, помогать в уходе за животными. Она обрадовалась, согласилась, и, думаю, мы подружимся".

Есть еще одна причина, о которой стоит задуматься, прежде чем приобрести животное для кого-то в подарок. Примерно у 1 % людей есть аллергия на шерсть или резкая реакция на запахи. А все животные имеют запах - метаболизм еще никто не отменял.

"А еще подаренное животное может человеку просто не понравиться, - рассказывает пенсионерка из Талдыкоргана Зарина Сомова. – Мы с дедом подарили внучке лабрадора, благо, у дочери с зятем большой коттедж на окраине города, псу есть где гулять, есть место для его содержания. А внучка нам почти сразу же сказала, что мечтала о мопсе, толстом, мягком, смешном. Но не о большой, "громоздкой" собаке. Зять тогда добыл где-то мопса, вручил девочке, а с лабрадором возится сам, собака пришлась ему по душе. Но нам с дедом до сих пор как-то не по себе. Вроде старики уже, и люди, кажется, не глупые. А подарили не то, вернее, не того".

Прежде чем дарить кому-либо животное, подумайте, достаточно ли ответственный это человек, есть ли у него возможность и время ухаживать за питомцем, и нет ли у человека аллергии на животных. Это позволит избежать неприятных ситуаций и потери денег. И сохранить хорошие отношения.