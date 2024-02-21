Влияние цвета в интерьере на настроение

Ощущение комфорта в доме во многом зависит от выбора цветовой гаммы. Влияние цвета на психологическое состояние человека оказалось слишком велико, чтобы его игнорировать. Zakon.kz собрал мнения специалистов о грамотном использовании цветов в интерьере.

Как цвет влияет на настроение человека

Влияние цветов на человека изучают несколько наук: психология, физиология и физика. Выводы специалистов важны при выборе цветов для интерьера, на их основе дизайнеры разработали палитру, разделив все цвета на холодные и теплые тона. Все цвета, доступные человеческому глазу, они разместили в виде цветового круга.





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Холодные цвета. К холодным относятся все оттенки цветовой палитры от синего до зеленого. Отмечено, что синяя гамма цветов обладает успокаивающим эффектом на человека и при этом позволяет длительное время сохранять работоспособность.



Теплые цвета. Теплая цветовая гамма состоит из всех оттенков красного, оранжевого, желтого и их промежуточных вариантов. Теплые цвета в интерьере обладают стимулирующим эффектом, вызывая у человека чувство бодрости. Очевидно их позитивное воздействие на работоспособность. Правда, их яркие и насыщенные аналоги способны действовать на нервную систему угнетающе и некомфортны для большинства людей. По этой же причине яркие теплые тона цветов не рекомендуют использовать в детской комнате.

Знание того, как цвета в интерьере влияют на настроение человека, помогает создать комфортную обстановку в доме. Лучше при подборе тонов учитывать не только свои предпочтения, но и целевое назначение помещений. Дизайнеры советуют подбирать цвет непосредственно в той комнате, для которой он предназначен. Будет лучше потратить немного больше времени и посмотреть, как выбранный оттенок ведет себя при различном освящении: утром, днем, вечером и при включенной лампе. Этот подход считается необходимым при намерении использовать яркие насыщенные тона. Лучше также перепроверить себя, понравившиеся интерьеры на глянцевых фотографиях в журналах с бирюзовыми или фиолетовыми стенами, в реальности могут вызывать реакции отторжения и дискомфорта.

Какие цвета – такое настроение

Желтый. Дизайнеры считают желтый цвет в интерьере хорошим выбором, он положительно влияет на настроение человека, тонизируют и повышают концентрацию. Кремовый и бежевый тона создадут ощущение уюта в помещение, но при тотальном окрашивание стен, и отсутствии цветовых акцентов интерьер может выглядеть скучно и однообразно. В качестве дополнительного цвета желтый хорошо себя зарекомендовал на кухне, в детской или в комнатах с плохим освещением.

Белый. Фаворит в европейских интерьерах, белым цветом любят окрашивать стены квартир в большинстве этих стран. За пределами Европы дизайнеры рекомендуют использовать его в качестве основы, так как он сочетается со всей палитрой. У большинства людей белый цвет ассоциируется с ощущением чистоты и воздушности, поэтому ему чаще отдают предпочтение при выборе тюля на окна.

Оранжевый. Оранжевый цвет поднимает настроение, заряжает энергией, повышает аппетит и вызывает желание общаться. Если оранжевый цвет добавить к палитре холодных тонов, то интерьер станет выглядеть более жизнерадостным и выразительным.

Зеленый. У большинства людей зеленый цвет ассоциируется с природой, вызывая чувство расслабленности и спокойствия. Зеленый часто используют в качестве основного цвета для спальни, гостиной или кабинета. Важен выбор оттенка, слишком темные тона у некоторых людей могут вызвать ощущение подавленности.

Голубой. Известна способность голубого раздвигать границы помещения, благодаря чему цвет часто используют для окрашивания стен в небольших комнатах. Положительно влияет на настроение человека, цвет действует расслабляюще и дает ощущение прохлады. Обычно оттенки голубого использует для гостиной и спален.

Синий. Цвет, относящийся к холодной гамме, подобно голубому действует успокаивающе и способен расширять границы помещения. В последнее время все оттенки синего считаются модной палитрой, и активно используются в современных интерьерах. Светлые тона обычно используют для спальни, ванной и детской. В классическом стиле или модерне синий цвет часто используется в качестве базового.

Серый. Популярный среди дизайнеров мира в последние годы цвет, который часто используют в комбинации с другими броскими тонами. В качестве фона способен облагородить интерьер, вызывая у человека спокойное настроение.