Цвет лака, который резонирует с вами по знаку зодиака

Аура человека может как резонировать, так и отторгать определенные цвета. Один штрих лака на кончиках пальцев способен незаметно изменить ощущение от себя, сообщает Zakon.kz.

Астрология утверждает: у каждого знака есть свой "магнит" – способ притягивать внимание, возможности или мягкость мира. Правильно выбранный оттенок лака усиливает этот эффект и превращается в маленький ритуал – напоминание о целях, которые мы чаще шепчем себе, чем произносим вслух, пишет mixnews.

Овен – персиковый

Вы двигаетесь быстро, и мир либо успевает, либо отстает. Персиковый смягчает острые углы и делает вашу уверенность притягательной. Это оттенок "подойти можно", даже когда энергия говорит "попробуй догони". Идеален, когда вы готовы попросить о своем – и не моргнуть.

Телец – землисто-коричневый

Вы давно знаете, чего хотите, и не меняете курс из-за чужих трендов. Землисто-коричневый выглядит дорого без усилий и говорит о прочном плане. Это цвет стандарта, а не погони за ним: спокойный, уверенный, слегка внушительный.

Близнецы – лавандовый

В голове открыто много вкладок – и все равно вы самый интересный человек за столом. Лаванда делает многоголосие намеренным и очаровательным. Оттенок для тех, кто умеет разворачиваться на полуслове и называть это глубиной.

Рак – пудрово-голубой

Вы чувствуете тонко – и пусть это выглядит как эмоциональный интеллект. Пудрово-голубой мягок, но не слаб; ностальгичен, но не застрявший в прошлом. Носите, когда хотите, чтобы вам доверяли – или когда ждете сообщение, которого, возможно, не заслужили. Без осуждения.

Лев – мандариново-оранжевый

Конечно. Сдержанность – не ваша стратегия. Мандариновый не шепчет, он объявляет. Это цвет входа в комнату, после которого поднимают головы. Вы не притягиваете внимание – вы его возглавляете.

Дева – пыльная розово-лиловая (mauve)

Нюд для думающих. Точный, собранный, аккуратный. Он говорит: "У меня есть система". Контроль без давления, перфекционизм без занудства. Носите, когда нужно, чтобы к вам прислушались – то есть почти всегда.

Весы – перламутрово-розовый

Дипломатичный и универсальный. Перламутр работает в любой ситуации – как раз для тех, кто не любит фиксировать "вайб" надолго. Очаровательный, приятный и ничего не выдающий. Красиво. Да, терапия тоже может помочь.

Скорпион – угольно-черный

Не загадка, а стратегия. Угольно-черный совпадает с вашей интенсивностью без лишних эффектов. Он говорит "я знаю больше", даже если вы выбираете ужин. Для уверенности, притяжения и тихого триумфа. Многофункционально.

Стрелец – электрический синий

Вы уже в пути. Электрик-блю – про движение, а не пункт назначения. Яркий, беспокойный, ироничный. Оттенок для тех, кто гуглит билеты между закуской и основным.

Козерог – глубокий бордовый

Цвет будущего кабинета. Серьезный, амбициозный, внушающий уважение. Он говорит "я контролирую", даже когда внутри шторм. Носите на переговорах, собеседованиях и в дни, когда нужно выглядеть собранно. До тех пор, пока так и не станет.

Водолей – шартрез

Тот самый оттенок, после которого спрашивают: "Это… зеленый?" Именно. Шартрез странный, смелый и немного отчуждающий – как ваши идеи. Вы не хотите вписаться, вы хотите запустить движение. Униформа будущего.

Рыбы – серебро

Чувства есть – и серебро превращает их в мистику, а не хаос. Мерцающий, интуитивный, непредсказуемый. Для дней, когда вы доверяете знакам Вселенной. Плакать и манифестировать можно одновременно.

