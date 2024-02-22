Интернет-названия для мужчин и женщин: кто есть кто
Разобраться в распространенных интернет-терминах и понятиях нам помогло издание Лайфхакер.
Нормис
Обычный, среднестатистический человек с распространенными взглядами и вкусами. Также члены каких-то сообществ. Еще так называют просто людей, которые не входят в эту группу.
Милфа
Это зрелая, в интимном плане, женщина. У неё есть или, как минимум, могли бы быть дети. Однако гораздо более обязательное условие – то, что по возрасту она могла бы быть матерью мужчине, который называет её милфой.
Скуф
Так называют мужчин за 30, которые не заботятся о своём внешнем виде. Их характерные признаки – лишний вес, неопрятная причёска, часто с залысинами, неряшливая и нестильная одежда.
Тарелочница
Так называют женщину, которая ходит на свидания, чтобы поесть за счёт мужчины. При этом, она не преследует цели вступать с ним в отношения.
Шуга дэдди
В идеале – привлекательный, приятен в общении. Взрослый мужчина, от которого девушки ждут особой заботы и покровительства.
Это вкратце. Однако, при всем благополучии интернет-общения важно не терять голову. К примеру, известен случай, когда жительница Актобе лишилась 700 тыс. тенге после знакомства с мужчиной через соцсети.