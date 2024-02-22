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Интернет-названия для мужчин и женщин: кто есть кто

Интернет-термины Фото: pixabay
Зачастую интернет и общение с новыми людьми озадачивает новыми терминами и понятиями. Но, чтобы не попасть впросак, желательно знать их объяснения. Это поможет достойно выдержать диалоги. Особенно недвусмысленные, сообщает Zakon.kz.

Разобраться в распространенных интернет-терминах и понятиях нам помогло издание Лайфхакер.

Нормис

Обычный, среднестатистический человек с распространенными взглядами и вкусами. Также члены каких-то сообществ. Еще так называют просто людей, которые не входят в эту группу.

Милфа

Это зрелая, в интимном плане, женщина. У неё есть или, как минимум, могли бы быть дети. Однако гораздо более обязательное условие – то, что по возрасту она могла бы быть матерью мужчине, который называет её милфой.

Скуф

Так называют мужчин за 30, которые не заботятся о своём внешнем виде. Их характерные признаки – лишний вес, неопрятная причёска, часто с залысинами, неряшливая и нестильная одежда.

Тарелочница

Так называют женщину, которая ходит на свидания, чтобы поесть за счёт мужчины. При этом, она не преследует цели вступать с ним в отношения.

Шуга дэдди

В идеале – привлекательный, приятен в общении. Взрослый мужчина, от которого девушки ждут особой заботы и покровительства.

Это вкратце. Однако, при всем благополучии интернет-общения важно не терять голову. К примеру, известен случай, когда жительница Актобе лишилась 700 тыс. тенге после знакомства с мужчиной через соцсети.

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