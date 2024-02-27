Кому весна даст новые возможности для роста

Астропсихолог Виктор Дао рассказал, представители каких знаков зодиака получат импульс для движения вперед, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Дао, Козероги, которые в предыдущие месяцы пребывали в состоянии апатии из-за усталости и отчасти профессионального выгорания, получат стимул для развития. Этому поспособствует новый проект, к которому пригласят присоединиться представителей знака. Им удастся проявить свои лучшие профессиональные качества, что обусловит быстрое продвижение по карьерной лестнице и увеличение доходов.

Стрельцы также смогут раскрыть свой потенциал, что не только определит их успехи на работе, но и значительно повысит самооценку. Кроме того, им, вероятно, предложат новую должность с хорошим окладом. Однако главными для достижения успехов, по словам астролога, станут вера в себя и готовность проявлять инициативу в нужные моменты.

Ранее астролог составила прогноз на предстоящую неделю для всех знаков зодиака.