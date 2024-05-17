Благоприятные возможности: гороскоп для знаков зодиака с 20 по 26 мая

Астролог Татьяна Рубина рассказала, какие изменения ждут представителей знаков зодиака на следующей неделе, с 20 по 26 мая, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, начало недели будет эффективным временем для учебы, самообразования, защиты дипломных работ и диссертаций, торговли и коммерческой деятельности, пишет 5-tv.ru.

У Тельцов будет период активной интеллектуальной деятельности. Раки подвержены перепадам настроения из-за агрессивного влияния Марса на центр их сознания. А Стрельцам, Девам, Рыбам и Скорпионам придется побороться с собой или с внешними обстоятельствами для решения насущных задач.

23 мая – "Цветочное полнолуние". Луна в Стрельце, доме Юпитера, принесет успех, оптимизм и духовный рост каждому. Эти дни являются подходящими, чтобы пообщаться с авторитетными людьми или обрести духовного наставника, начать большие проекты, особенно связанные с образованием, политикой или наукой.

Овен

Объединяйтесь с другими людьми на основе взаимных интересов и целей. Так вы приобретете верных и надежных друзей. Советы и информация, полученные в эти дни, окажутся крайне полезными и легко применимыми на практике.

Это также удачный период для оформления документов или визы, для поездок за границу или в другие регионы, в том числе и на личном автомобиле, для знакомств по интернету или для запуска собственного блога.

Телец

Вас ждет прочное материальное положение и карьерный рост. Это то, что вы действительно заслужили за свой долгий и упорный труд. Планы, построенные ранее, имеют все шансы реализоваться именно сейчас.

Целеустремленность и способность к долгосрочному финансовому планированию будут вашими преимуществами. Вам легко заручиться кредитом доверия от руководства и получить их поддержку.

Близнецы

Удача на вашей стороне и покровительствует во всех делах. Используйте благоприятные возможности, которые изливаются сейчас, как из рога изобилия, с максимальной пользой не только для себя, но и для общества в целом. Творческий подъем и позитивное настроение помогут вам проявить активность и повлиять на ход событий.

Рак

Раки, повышенный интерес к оккультным знаниям и мистическим опытам вполне объясним. Ваше подсознание открыто, чтобы наполниться духовными силами и энергиями вселенной. При контакте со своим внутренними миром постарайтесь не потерять связь с реальностью.

Интуиция позволит преодолеть многие препятствия. Уединение и занятие самосовершенствованием помогут восстановить силы.

Лев

Вам стоит воспользоваться моментом для заключения соглашений и договоров с общественными организациями или вступлением в творческие коллективы.

Объединение с друзьями и единомышленниками, общение с коллегами принесут в вашу жизнь благоприятные и неожиданные перемены, а также окажутся очень полезными. Настало время обновления и в личной жизни.

Дева

У Дев профессиональные достижения, успех в карьере и повышение социального статуса органично вписываются в текущий период. Используйте приходящие возможности, чтобы заложить прочный фундамент благополучия.

Не акцентируйте внимание на мелочах, а сосредоточьтесь на самом главном. Обратите внимание и на здоровье. Прислушивайтесь к своему телу и не игнорируйте его потребности.

Весы

Обучение, получение образования, путешествия и другие возможности, способствующие расширению мировоззрения, благоприятно укладываются в событийный поток. Успех сулит участие в международных, спортивных, научных и других общественных мероприятиях.

Ваш авторитет и харизму признают окружающие, это позволит продвижению ваших проектов на более высокий уровень.

Скорпион

У Скорпионов потребность в обустройстве собственного дома имеет все шансы на реализацию. Намечается благоприятный период для расширения жилья и улучшения жизненных условий, оснащения своего дома системой безопасности, решения вопросов, связанных с ипотекой.

Приобретение и страхование недвижимости сулят выгоду. Также увеличиваются шансы на получение наследства.

Стрелец

Окружающие видят вас как блестящего переговорщика, профессионального консультанта или наступает время побыть душой компании.

Окружающие люди чувствуют необычайную сердечность и тянутся погреться в вашем тепле. Станьте светом или Гуру для других.

Козерог

У Козерогов денежные вопросы могут благоприятно разрешиться. Вас ждет выгодное трудоустройство или получение дополнительного дохода благодаря вашим талантам и навыкам.

Если вы мечтали о питомце, можете смело претворить мечту в реальность. Прохождение медицинского обследования, приобретение бытовой техники или получение качественных услуг, приятно отразится на вашем бюджете.

Водолей

Водолеи, звезды освещают путь к успеху, признанию, обретению своего любимого дела или человека. Войдите в резонанс с этой энергией и почувствуйте, как прекрасна жизнь во всех ее проявлениях.

Этот период может стать весьма насыщенным в творческом плане. Сосредоточьтесь на интересных вам областях и вложите в эти увлечения всю душу. Впустите в вашу жизнь любовь, детский смех, праздничные мероприятия.

Рыбы

Рыбы, то, что вам сейчас нужно, – это настоящее расслабление и отдых. Чем с большим количеством эмоционального багажа вы расстанетесь, тем лучше. Именно стены родного дома обеспечивают необходимый тыл, а также помогают вернуть равновесие.

Проявите свои лучшие качества по отношению к домочадцам. Создайте умиротворяющую обстановку с легкой приятной музыкой и почувствуйте себя жителем Эдема.

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