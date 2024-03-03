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Нарколог объяснил, кого можно считать бытовым пьяницей

Нарколог объяснил, кого можно считать бытовым пьяницей, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 07:15 Фото: pixabay
Российский психиатр-нарколог Владимир Каторгин разъяснил, какое количество вина в неделю говорит о бытовом пьянстве, сообщает Zakon.kz

Как отметил Каторгин в беседе с Lenta.ru, бытовым пьяницей вполне можно считать человека, который выпивает от двух до четырех бокалов вина в неделю. Выпивка такой частоты вполне способна оказаться алкогольной зависимостью – формирование последней во многом зависит от особенностей организма.

Что указывает на начавшийся алкоголизм:

  • Проблемы со сном;
  • Колебания настроения;
  • Нестабильный аппетит;
  • Раздражительность.

"Кроме того, смутить должны нарастание количества выпиваемого и частоты употребления", - добавил специалист.

Каторгин отметил, что на первой стадии зависимости обычно возникают поведенческие нарушения, а со временем проявляются и изменения, связанные с алкогольным опьянением – например, оно становится слишком быстрым или, наоборот, человек подолгу не пьянеет из-за сформировавшейся толерантности. Людям которые замечают у себя признаки пьянства или зависимости, нарколог порекомендовал обращаться к специалистам, не занимаясь самолечением.

Ранее наркологи рассказали, сколько времени алкоголь выводится из организма.

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