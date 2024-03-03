Нарколог объяснил, кого можно считать бытовым пьяницей
Как отметил Каторгин в беседе с Lenta.ru, бытовым пьяницей вполне можно считать человека, который выпивает от двух до четырех бокалов вина в неделю. Выпивка такой частоты вполне способна оказаться алкогольной зависимостью – формирование последней во многом зависит от особенностей организма.
Что указывает на начавшийся алкоголизм:
- Проблемы со сном;
- Колебания настроения;
- Нестабильный аппетит;
- Раздражительность.
"Кроме того, смутить должны нарастание количества выпиваемого и частоты употребления", - добавил специалист.
Каторгин отметил, что на первой стадии зависимости обычно возникают поведенческие нарушения, а со временем проявляются и изменения, связанные с алкогольным опьянением – например, оно становится слишком быстрым или, наоборот, человек подолгу не пьянеет из-за сформировавшейся толерантности. Людям которые замечают у себя признаки пьянства или зависимости, нарколог порекомендовал обращаться к специалистам, не занимаясь самолечением.
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