Советы

Игристое вино может вызвать серьезные реакции – нарколог

Шампанское вредно для аллергиков , фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 13:19 Фото: freepik
Психиатр-нарколог рассказал, что пить шампанское людям с аллергией стоит с осторожностью, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал Василий Шуров в интервью NEWS.ru, даже небольшая порция игристого напитка способна вызвать серьезную реакцию.

Причина кроется в составе шампанского. Дело в том, что в нем присутствуют плесневые и дрожжевые грибки, а также разнообразные добавки:

  • подсластители
  • усилители вкуса
  • ароматизаторы

Данные компоненты сами по себе являются сильными аллергенами.

"Если человек склонен к аллергическим реакциям, ему лучше отказаться от продуктов и напитков с высокой концентрацией потенциальных аллергенов. А если реакция все же произошла, не откладывайте обращение к врачу и прием необходимых препаратов", - предупреждает Шуров.

Ранее мы писали, как питаться зимой без потери витаминов и микроэлементов.

Асель Аукешева
