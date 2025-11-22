Игристое вино может вызвать серьезные реакции – нарколог
Фото: freepik
Психиатр-нарколог рассказал, что пить шампанское людям с аллергией стоит с осторожностью, сообщает Zakon.kz.
Как рассказал Василий Шуров в интервью NEWS.ru, даже небольшая порция игристого напитка способна вызвать серьезную реакцию.
Причина кроется в составе шампанского. Дело в том, что в нем присутствуют плесневые и дрожжевые грибки, а также разнообразные добавки:
- подсластители
- усилители вкуса
- ароматизаторы
Данные компоненты сами по себе являются сильными аллергенами.
"Если человек склонен к аллергическим реакциям, ему лучше отказаться от продуктов и напитков с высокой концентрацией потенциальных аллергенов. А если реакция все же произошла, не откладывайте обращение к врачу и прием необходимых препаратов", - предупреждает Шуров.
Ранее мы писали, как питаться зимой без потери витаминов и микроэлементов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript