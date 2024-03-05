Простые фразы, которые помогут укрепить и сохранить отношения

По мнению ученых есть элементарные фразы, способствующие укреплению отношений. А самый доступный способ наладить взаимопонимание и укрепить доверие – не молчать. Прямо говорить о том, что думаете, чувствуете, чем дорожите, а что хотели бы изменить, сообщает Zakon.kz.

Ученые из Гарварда в ходе исследования, которое длилось более 80 лет, установили: открытые, искренние отношения помогают нам чувствовать себя счастливыми и укрепляют здоровье. А самый доступный способ наладить взаимопонимание и укрепить доверие – не молчать. В этом помогут следующие фразы.

Вариант первый: "Я с тобой", "Я на твоей стороне", "Мы вместе", которые показывают, что поддержка партнера будет в любом случае.

Например, начальник объявил, что ваш партнер попадает под сокращение штатов, поэтому пора искать новую работу. Не стоит советовать немедленно подписаться на все каналы с вакансиями и сегодня же начать рассылать резюме. Время активных действий обязательно придет, но позже, а сегодня близкому нужна поддержка. Ему важно чувствовать, что он переживает случившееся не один и может на вас положиться.

Вариант второй: "Спасибо, это именно то, что мне сейчас нужно", "Как я тебе благодарен/благодарна, что ты помнишь даже о мелочах", "Спасибо, это было очень вовремя".

Слова благодарности будут звучать убедительнее, если сказать, за что именно признательны партнеру. Это поможет ему лучше понять ваши потребности и сделает отношения более доверительными.

Вариант третий: "Я был не прав/не права", "Извини, что отмахнулся/отмахнулась от твоих предупреждений", "Прости, я повел/повела себя некрасиво".

Каждый когда‑нибудь ошибается и важно показать, что мы способны признать, что были не правы. Если мы дадим понять другому, что готовы взглянуть на себя критически – это не сделает нас слабыми в его глазах. А покажет, что мы не боимся быть открытыми и уязвимыми. А, значит, поможет укрепить доверие.

Названа самая распространенная ошибка в отношениях.