3 важные фразы, которые помогут стать ближе с партнером – психолог

Некоторые простые фразы помогают быть ближе психологически и чувствовать себя более надежно в отношениях. Главное – использовать эти фразы искренне и осознанно, не бросая слов на ветер, рекомендуют психологи на Zakon.kz.

В частности специалисты советуют уделить внимание следующим трем фразам:

1. "Спасибо тебе за то, что ты…"

Выражение благодарности друг к другу – ключ к счастливым отношениям. Оно действует еще эффективнее, когда вы благодарите за что-то конкретное. Упоминая конкретные поводы для благодарности, вы подчеркиваете те качества и особенности характера вашего партнера, которые вы цените больше всего. Вы наглядно демонстрируете партнеру, что он или она делают вашу жизнь ярче, богаче, насыщеннее, счастливее.

2. "Чем я могу сейчас тебе помочь?" или "Чего бы ты сейчас хотел(а)?"

Не нужно гадать, в чем именно сейчас больше всего нуждается ваш партнер. Просто спросите его об этом – тем самым вы явно показываете свою готовность поддержать. Демонстрация поддержки, заботы и эмпатии со стороны близких людей очень важна для каждого из нас – особенно в те моменты, когда нам сложно справиться со своими переживаниями или с жизненными трудностями.

3. "Расскажи про это поподробнее"

Этой фразой вы даете партнеру понять, что готовы выслушать его, не перебивая, и дать возможность поделиться своими мыслями и переживаниями. Так вы демонстрируете заботу и искренний интерес к его жизни. Психологические исследования подтверждают, что искренний интерес партнеров к жизни друг друга очень важен для поддержания эмоциональной близости между вами. Умение слушать – один из самых важных навыков для поддержания и укрепления отношений. Предлагая партнеру подробнее рассказать о своих идеях и переживаниях, вы показываете ему, что вы его слышите и цените, что для вас важно его мнение.

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