Как укрепить иммунитет осенью

Российский врач-терапевт Наталия Савицкая рассказала о доступных способах укрепить иммунитет в осенний период, сообщает Zakon.kz.

Специалист отметила, что при укреплении иммунитета важно придерживаться простых правил в режиме дня, питании и поддержании здоровья кишечника, передает Лента.

Питание

В рационе Савицкая рекомендует придерживаться правила гарвардской тарелки, при котором половина продуктов должна содержать пищевые волокна (фрукты, овощи), четверть — критически важный для иммунитета белок (мясо, рыба), четверть — сложные углеводы (цельнозерновые крупы и хлеб, картофель). При этом в холодное время лучше выбирать теплую пищу.

"Помните и про жиры. Оливковое, тыквенное, льняное, рапсовое масла поддерживают здоровье гормональной системы и помогают организму оставаться устойчивым к нагрузкам". Наталия Савицкая

Витамины и минералы

Осенью и зимой особенно важно получать в достаточном количестве витамин С, содержащийся в квашеной без уксуса и сахара белокочанной капусте, морской капусте и кислых ягодах (смородина, облепиха).

Восполнить нехватку витамина D3 помогут рыба жирных сортов (треска, скумбрия).

Магний и белок можно получить из орехов и рыбы.

Цинком богаты морепродукты, орехи, печень и говядина, пояснила врач.

Здоровье кишечника

Употребление даже большого количества полезных продуктов окажется бессмысленным при наличии проблем в работе кишечника. Витамины попросту не будут усваиваться. Чтобы поддержать здоровье кишечника необходимо включить в рацион зеленые бананы, ягоды, кисломолочные продукты, ферментированные овощи: соленья из капусты, огурцов, томатов, кабачков.

Режим дня

Важным фактором при укреплении иммунитета выступает здоровый сон и правильный распорядок дня, отмечает специалист. Крепкого здоровья можно добиться только при рациональном распределении всех дел и достаточном количестве сна.

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