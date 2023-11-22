Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как укрепить иммунитет осенью

Как укрепить иммунитет осенью Фото: pixabay
Российский врач-терапевт Наталия Савицкая рассказала о доступных способах укрепить иммунитет в осенний период, сообщает Zakon.kz.

Специалист отметила, что при укреплении иммунитета важно придерживаться простых правил в режиме дня, питании и поддержании здоровья кишечника, передает Лента.

Питание

В рационе Савицкая рекомендует придерживаться правила гарвардской тарелки, при котором половина продуктов должна содержать пищевые волокна (фрукты, овощи), четверть — критически важный для иммунитета белок (мясо, рыба), четверть — сложные углеводы (цельнозерновые крупы и хлеб, картофель). При этом в холодное время лучше выбирать теплую пищу.

"Помните и про жиры. Оливковое, тыквенное, льняное, рапсовое масла поддерживают здоровье гормональной системы и помогают организму оставаться устойчивым к нагрузкам". Наталия Савицкая

Витамины и минералы

Осенью и зимой особенно важно получать в достаточном количестве витамин С, содержащийся в квашеной без уксуса и сахара белокочанной капусте, морской капусте и кислых ягодах (смородина, облепиха).

Восполнить нехватку витамина D3 помогут рыба жирных сортов (треска, скумбрия).

Магний и белок можно получить из орехов и рыбы.

Цинком богаты морепродукты, орехи, печень и говядина, пояснила врач.

Здоровье кишечника

Употребление даже большого количества полезных продуктов окажется бессмысленным при наличии проблем в работе кишечника. Витамины попросту не будут усваиваться. Чтобы поддержать здоровье кишечника необходимо включить в рацион зеленые бананы, ягоды, кисломолочные продукты, ферментированные овощи: соленья из капусты, огурцов, томатов, кабачков.

Режим дня

Важным фактором при укреплении иммунитета выступает здоровый сон и правильный распорядок дня, отмечает специалист. Крепкого здоровья можно добиться только при рациональном распределении всех дел и достаточном количестве сна.

Ранее главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов рассказал об опасности приема антибиотиков без назначения врача.

Читайте также

Как снизить температуру: советы врача
Как снизить температуру: советы врача
Как понравиться его родителям – советы
Как понравиться его родителям – советы
Как разнообразить свои выходные осенью
Как разнообразить свои выходные осенью
Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают зарплату с 1 сентября
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября
Кайрат Нуртас устроил сюрприз своим детям
Кайрат Нуртас устроил сюрприз своим детям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления