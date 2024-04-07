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Новые горизонты: бизнес-гороскоп на 7 апреля

деньги, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 09:02 Фото: pexels
Астрологи выпустили бизнес-гороскоп для представителей всех знаков зодиака на 7 апреля. Что поможет привлечь поток денег, а за какую работу лучше браться не стоит, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня – день, когда Овну стоит приготовиться к любым сюрпризам и неожиданностям: как приятным, так и не очень. Виновником большинства событий, скорее всего, станет он сам, вернее – его эмоциональное поведение и спонтанные поступки.

Что сегодня привлечет Овну успех и деньги:

  • Работа, где Овен сам принимает решения и несет ответственность за результат;
  • Планы, связанные с продвижением по карьерной лестнице;
  • Заведение полезных связей и знакомств.

За что сегодня Овну лучше не браться:

  • Попытка доказать свою правоту;
  • Руководящая и организаторская работа.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня у Тельца непродуктивный день, который ему стоит посвятить восстановлению сил, расслаблению и отдыху. Возможно даже, немного подремать на рабочем месте – если у него есть такая возможность и никто не увидит.

Что сегодня привлечет Тельцу успех и деньги:

  • Самые простые текущие дела;
  • Деятельность, связанная со здоровьем, модой, красотой;
  • Работа, которая не требует больших затрат сил.

За что сегодня Тельцу лучше не браться:

  • Любые планы и дела, связанные с деньгами;
  • Работа, требующая точности, ответственности и внимательности;
  • Попытка взять инициативу в свои руки.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня в делах от Близнецов может потребоваться принимать решения буквально на ходу! Судьба предоставит им шансы, воспользоваться которыми они смогут, только если не упустят счастливый момент.

Что сегодня привлечет Близнецам успех и деньги:

  • Дела, в которых требуется доля везения;
  • Генерация новых идей;
  • Способность поглядеть на рабочую проблему свежим взглядом.

За что сегодня Близнецам лучше не браться:

  • Работа, требующая от Близнецов точности и конкретики;
  • Занятие точными науками;
  • Дела, требующие от Близнецов концентрации внимания.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня в делах Раку будет трудно сосредоточиться, однако если ему это удастся, он сумеет удивить всех! День наделяет его работоспособностью и большим потенциалом в достижении карьерных высот.

Что сегодня привлечет Раку успех и деньги:

  • Занятие карьерой;
  • Работа, требующая от Рака энергичности и целеустремленности;
  • Конкретные шаги для достижения своей цели.

За что сегодня Раку лучше не браться:

  • Все виды творчества и любые дела, где от Рака требуется применить творческий подход;
  • Работа под чьим-то жестким давлением или контролем.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня в делах Льву придется во многом полагаться на удачу, однако, сделав это, он не прогадает: удача его не подведет! Сегодня Фортуна на стороне Льва, благодаря ей он даже из рискованных авантюр способен выйти победителем.

Что сегодня привлечет Льву успех и деньги:

  • Дела, в которых требуется везение;
  • Занятие бизнесом и торговлей.

За что сегодня Льву лучше не браться:

  • Работа, требующая от Льва терпения и упорства;
  • Принятие решений только логикой, "от головы".

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня в делах у Девы – день перемен. Возможно, эти перемены окажутся кардинальными, а может быть, и не слишком значительными. Но в любом случае они принесут Деве ощущение новизны и разнообразия.

Что сегодня привлечет Деве успех и деньги:

  • Дела, требующие от Девы гибкости и умения приспосабливаться;
  • Участие в новом проекте;
  • Использование новых идей и ходов.

За что сегодня Деве лучше не браться:

  • Попытка расставить все точки над "и" в каком-то вопросе;
  • Планирование;
  • Скучный, монотонный повседневный труд.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня судьба обещает предоставить Весам в делах один из счастливых шансов, которые бывают так редко! Главное для Весов – вовремя этот шанс заметить и постараться не упустить.

Что сегодня привлечет Весам успех и деньги:

  • Дела, требующие от Весов способности ориентироваться на ходу и быстро принимать решения;
  • Дела, в которых требуется доля везения.

За что сегодня Весам лучше не браться:

  • Точные науки;
  • Принятие кардинальных, жестких мер.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня на работе Скорпиону могут поручить заниматься каким-то новым для него делом. Каким-то навыкам ему придется обучаться прямо на ходу, но возможно, это ему даже понравится!

Что сегодня привлечет Скорпиону успех и деньги:

  • Занятие образованием или наукой;
  • Повышение квалификации;
  • Получение новых навыков и знаний.

За что сегодня Скорпиону лучше не браться:

  • Дела, в которых требуется доля везения;
  • Работа, требующая организаторских способностей;
  • Попытка покомандовать коллегами.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня у Стрельца – день карьерных достижений. Он на все сто процентов готов для того, чтобы сделать в этом направлении новый шаг. Так что не стоит упускать свой счастливый шанс. Хватит ждать – действуйте!

Что сегодня привлечет Стрельцу успех и деньги:

  • Планы, связанные с продвижением по карьерной лестнице;
  • Работа над имиджем и повышением статуса в коллективе;
  • Общение, заведение полезных связей и знакомств.

За что сегодня Стрельцу лучше не браться:

  • Работа в авральном режиме;
  • Дела, требующие от Стрельца большой концентрации внимания;
  • Точные науки, интеллектуальный труд.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня рабочие дела у Козерога будут продвигаться не слишком быстро. Возможно даже, они на какое-то время застопорятся совсем. Козерогу остается ждать, пока ситуация изменится, и чтобы не навредить, не делать резких движений.

Что сегодня привлечет Козерогу успех и деньги:

  • Простые текущие дела и вопросы;
  • Участие Козерога в проверенных, стабильных проектах;
  • Планирование, обдумывание новых проектов.

За что сегодня Козерогу лучше не браться:

  • Дела, требующие от Козерога способности ориентироваться на ходу и быстро принимать решения;
  • Организаторская работа;
  • Переговоры, от которых многое зависит.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня на работе Водолея ждет беспокойный день! Ему придется как следует попотеть, ориентируясь буквально на ходу в быстро меняющейся обстановке.

Что сегодня привлечет Водолею успех и деньги:

  • Любые дела, где требуется коммуникабельность Водолея;
  • Деловые поездки, встречи, командировки;
  • Использование личных связей в интересах дела.

За что сегодня Водолею лучше не браться:

  • Дела, требующие повышенной внимательности к мелочам: занятие бумагами, бухгалтерией и т.д.;
  • Принятие ответственных решений.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня в финансовой сфере Рыб может ожидать резкий скачок вверх или вниз. Чтобы перемены оказались приятными, им не стоит хвататься за первое же заманчивое предложение, сначала проверив: не кроется ли в нем подвох?

Что сегодня привлечет Рыбам успех и деньги:

  • Участие Рыб в проверенных, стабильных проектах;
  • Дела, хорошо продуманные Рыбами заранее;
  • Аналитика, систематизация информации.

За что сегодня Рыбам лучше не браться:

  • Дела, в которых требуется доля везения;
  • Любые непродуманные, спонтанные решения и поступки.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

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