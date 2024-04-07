Новые горизонты: бизнес-гороскоп на 7 апреля
Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня – день, когда Овну стоит приготовиться к любым сюрпризам и неожиданностям: как приятным, так и не очень. Виновником большинства событий, скорее всего, станет он сам, вернее – его эмоциональное поведение и спонтанные поступки.
Что сегодня привлечет Овну успех и деньги:
- Работа, где Овен сам принимает решения и несет ответственность за результат;
- Планы, связанные с продвижением по карьерной лестнице;
- Заведение полезных связей и знакомств.
За что сегодня Овну лучше не браться:
- Попытка доказать свою правоту;
- Руководящая и организаторская работа.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Сегодня у Тельца непродуктивный день, который ему стоит посвятить восстановлению сил, расслаблению и отдыху. Возможно даже, немного подремать на рабочем месте – если у него есть такая возможность и никто не увидит.
Что сегодня привлечет Тельцу успех и деньги:
- Самые простые текущие дела;
- Деятельность, связанная со здоровьем, модой, красотой;
- Работа, которая не требует больших затрат сил.
За что сегодня Тельцу лучше не браться:
- Любые планы и дела, связанные с деньгами;
- Работа, требующая точности, ответственности и внимательности;
- Попытка взять инициативу в свои руки.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Сегодня в делах от Близнецов может потребоваться принимать решения буквально на ходу! Судьба предоставит им шансы, воспользоваться которыми они смогут, только если не упустят счастливый момент.
Что сегодня привлечет Близнецам успех и деньги:
- Дела, в которых требуется доля везения;
- Генерация новых идей;
- Способность поглядеть на рабочую проблему свежим взглядом.
За что сегодня Близнецам лучше не браться:
- Работа, требующая от Близнецов точности и конкретики;
- Занятие точными науками;
- Дела, требующие от Близнецов концентрации внимания.
Рак (21 июня - 22 июля)
Сегодня в делах Раку будет трудно сосредоточиться, однако если ему это удастся, он сумеет удивить всех! День наделяет его работоспособностью и большим потенциалом в достижении карьерных высот.
Что сегодня привлечет Раку успех и деньги:
- Занятие карьерой;
- Работа, требующая от Рака энергичности и целеустремленности;
- Конкретные шаги для достижения своей цели.
За что сегодня Раку лучше не браться:
- Все виды творчества и любые дела, где от Рака требуется применить творческий подход;
- Работа под чьим-то жестким давлением или контролем.
Лев (23 июля - 22 августа)
Сегодня в делах Льву придется во многом полагаться на удачу, однако, сделав это, он не прогадает: удача его не подведет! Сегодня Фортуна на стороне Льва, благодаря ей он даже из рискованных авантюр способен выйти победителем.
Что сегодня привлечет Льву успех и деньги:
- Дела, в которых требуется везение;
- Занятие бизнесом и торговлей.
За что сегодня Льву лучше не браться:
- Работа, требующая от Льва терпения и упорства;
- Принятие решений только логикой, "от головы".
Дева (23 августа - 22 сентября)
Сегодня в делах у Девы – день перемен. Возможно, эти перемены окажутся кардинальными, а может быть, и не слишком значительными. Но в любом случае они принесут Деве ощущение новизны и разнообразия.
Что сегодня привлечет Деве успех и деньги:
- Дела, требующие от Девы гибкости и умения приспосабливаться;
- Участие в новом проекте;
- Использование новых идей и ходов.
За что сегодня Деве лучше не браться:
- Попытка расставить все точки над "и" в каком-то вопросе;
- Планирование;
- Скучный, монотонный повседневный труд.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Сегодня судьба обещает предоставить Весам в делах один из счастливых шансов, которые бывают так редко! Главное для Весов – вовремя этот шанс заметить и постараться не упустить.
Что сегодня привлечет Весам успех и деньги:
- Дела, требующие от Весов способности ориентироваться на ходу и быстро принимать решения;
- Дела, в которых требуется доля везения.
За что сегодня Весам лучше не браться:
- Точные науки;
- Принятие кардинальных, жестких мер.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Сегодня на работе Скорпиону могут поручить заниматься каким-то новым для него делом. Каким-то навыкам ему придется обучаться прямо на ходу, но возможно, это ему даже понравится!
Что сегодня привлечет Скорпиону успех и деньги:
- Занятие образованием или наукой;
- Повышение квалификации;
- Получение новых навыков и знаний.
За что сегодня Скорпиону лучше не браться:
- Дела, в которых требуется доля везения;
- Работа, требующая организаторских способностей;
- Попытка покомандовать коллегами.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Сегодня у Стрельца – день карьерных достижений. Он на все сто процентов готов для того, чтобы сделать в этом направлении новый шаг. Так что не стоит упускать свой счастливый шанс. Хватит ждать – действуйте!
Что сегодня привлечет Стрельцу успех и деньги:
- Планы, связанные с продвижением по карьерной лестнице;
- Работа над имиджем и повышением статуса в коллективе;
- Общение, заведение полезных связей и знакомств.
За что сегодня Стрельцу лучше не браться:
- Работа в авральном режиме;
- Дела, требующие от Стрельца большой концентрации внимания;
- Точные науки, интеллектуальный труд.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Сегодня рабочие дела у Козерога будут продвигаться не слишком быстро. Возможно даже, они на какое-то время застопорятся совсем. Козерогу остается ждать, пока ситуация изменится, и чтобы не навредить, не делать резких движений.
Что сегодня привлечет Козерогу успех и деньги:
- Простые текущие дела и вопросы;
- Участие Козерога в проверенных, стабильных проектах;
- Планирование, обдумывание новых проектов.
За что сегодня Козерогу лучше не браться:
- Дела, требующие от Козерога способности ориентироваться на ходу и быстро принимать решения;
- Организаторская работа;
- Переговоры, от которых многое зависит.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Сегодня на работе Водолея ждет беспокойный день! Ему придется как следует попотеть, ориентируясь буквально на ходу в быстро меняющейся обстановке.
Что сегодня привлечет Водолею успех и деньги:
- Любые дела, где требуется коммуникабельность Водолея;
- Деловые поездки, встречи, командировки;
- Использование личных связей в интересах дела.
За что сегодня Водолею лучше не браться:
- Дела, требующие повышенной внимательности к мелочам: занятие бумагами, бухгалтерией и т.д.;
- Принятие ответственных решений.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Сегодня в финансовой сфере Рыб может ожидать резкий скачок вверх или вниз. Чтобы перемены оказались приятными, им не стоит хвататься за первое же заманчивое предложение, сначала проверив: не кроется ли в нем подвох?
Что сегодня привлечет Рыбам успех и деньги:
- Участие Рыб в проверенных, стабильных проектах;
- Дела, хорошо продуманные Рыбами заранее;
- Аналитика, систематизация информации.
За что сегодня Рыбам лучше не браться:
- Дела, в которых требуется доля везения;
- Любые непродуманные, спонтанные решения и поступки.
Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.
Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.