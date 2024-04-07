Новые горизонты: бизнес-гороскоп на 7 апреля

Астрологи выпустили бизнес-гороскоп для представителей всех знаков зодиака на 7 апреля. Что поможет привлечь поток денег, а за какую работу лучше браться не стоит, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня – день, когда Овну стоит приготовиться к любым сюрпризам и неожиданностям: как приятным, так и не очень. Виновником большинства событий, скорее всего, станет он сам, вернее – его эмоциональное поведение и спонтанные поступки.

Что сегодня привлечет Овну успех и деньги:

Работа, где Овен сам принимает решения и несет ответственность за результат;

Планы, связанные с продвижением по карьерной лестнице;

Заведение полезных связей и знакомств.

За что сегодня Овну лучше не браться:

Попытка доказать свою правоту;

Руководящая и организаторская работа.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня у Тельца непродуктивный день, который ему стоит посвятить восстановлению сил, расслаблению и отдыху. Возможно даже, немного подремать на рабочем месте – если у него есть такая возможность и никто не увидит.

Что сегодня привлечет Тельцу успех и деньги:

Самые простые текущие дела;

Деятельность, связанная со здоровьем, модой, красотой;

Работа, которая не требует больших затрат сил.

За что сегодня Тельцу лучше не браться:

Любые планы и дела, связанные с деньгами;

Работа, требующая точности, ответственности и внимательности;

Попытка взять инициативу в свои руки.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня в делах от Близнецов может потребоваться принимать решения буквально на ходу! Судьба предоставит им шансы, воспользоваться которыми они смогут, только если не упустят счастливый момент.

Что сегодня привлечет Близнецам успех и деньги:

Дела, в которых требуется доля везения;

Генерация новых идей;

Способность поглядеть на рабочую проблему свежим взглядом.

За что сегодня Близнецам лучше не браться:

Работа, требующая от Близнецов точности и конкретики;

Занятие точными науками;

Дела, требующие от Близнецов концентрации внимания.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня в делах Раку будет трудно сосредоточиться, однако если ему это удастся, он сумеет удивить всех! День наделяет его работоспособностью и большим потенциалом в достижении карьерных высот.

Что сегодня привлечет Раку успех и деньги:

Занятие карьерой;

Работа, требующая от Рака энергичности и целеустремленности;

Конкретные шаги для достижения своей цели.

За что сегодня Раку лучше не браться:

Все виды творчества и любые дела, где от Рака требуется применить творческий подход;

Работа под чьим-то жестким давлением или контролем.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня в делах Льву придется во многом полагаться на удачу, однако, сделав это, он не прогадает: удача его не подведет! Сегодня Фортуна на стороне Льва, благодаря ей он даже из рискованных авантюр способен выйти победителем.

Что сегодня привлечет Льву успех и деньги:

Дела, в которых требуется везение;

Занятие бизнесом и торговлей.

За что сегодня Льву лучше не браться:

Работа, требующая от Льва терпения и упорства;

Принятие решений только логикой, "от головы".

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня в делах у Девы – день перемен. Возможно, эти перемены окажутся кардинальными, а может быть, и не слишком значительными. Но в любом случае они принесут Деве ощущение новизны и разнообразия.

Что сегодня привлечет Деве успех и деньги:

Дела, требующие от Девы гибкости и умения приспосабливаться;

Участие в новом проекте;

Использование новых идей и ходов.

За что сегодня Деве лучше не браться:

Попытка расставить все точки над "и" в каком-то вопросе;

Планирование;

Скучный, монотонный повседневный труд.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня судьба обещает предоставить Весам в делах один из счастливых шансов, которые бывают так редко! Главное для Весов – вовремя этот шанс заметить и постараться не упустить.

Что сегодня привлечет Весам успех и деньги:

Дела, требующие от Весов способности ориентироваться на ходу и быстро принимать решения;

Дела, в которых требуется доля везения.

За что сегодня Весам лучше не браться:

Точные науки;

Принятие кардинальных, жестких мер.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня на работе Скорпиону могут поручить заниматься каким-то новым для него делом. Каким-то навыкам ему придется обучаться прямо на ходу, но возможно, это ему даже понравится!

Что сегодня привлечет Скорпиону успех и деньги:

Занятие образованием или наукой;

Повышение квалификации;

Получение новых навыков и знаний.

За что сегодня Скорпиону лучше не браться:

Дела, в которых требуется доля везения;

Работа, требующая организаторских способностей;

Попытка покомандовать коллегами.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня у Стрельца – день карьерных достижений. Он на все сто процентов готов для того, чтобы сделать в этом направлении новый шаг. Так что не стоит упускать свой счастливый шанс. Хватит ждать – действуйте!

Что сегодня привлечет Стрельцу успех и деньги:

Планы, связанные с продвижением по карьерной лестнице;

Работа над имиджем и повышением статуса в коллективе;

Общение, заведение полезных связей и знакомств.

За что сегодня Стрельцу лучше не браться:

Работа в авральном режиме;

Дела, требующие от Стрельца большой концентрации внимания;

Точные науки, интеллектуальный труд.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня рабочие дела у Козерога будут продвигаться не слишком быстро. Возможно даже, они на какое-то время застопорятся совсем. Козерогу остается ждать, пока ситуация изменится, и чтобы не навредить, не делать резких движений.

Что сегодня привлечет Козерогу успех и деньги:

Простые текущие дела и вопросы;

Участие Козерога в проверенных, стабильных проектах;

Планирование, обдумывание новых проектов.

За что сегодня Козерогу лучше не браться:

Дела, требующие от Козерога способности ориентироваться на ходу и быстро принимать решения;

Организаторская работа;

Переговоры, от которых многое зависит.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня на работе Водолея ждет беспокойный день! Ему придется как следует попотеть, ориентируясь буквально на ходу в быстро меняющейся обстановке.

Что сегодня привлечет Водолею успех и деньги:

Любые дела, где требуется коммуникабельность Водолея;

Деловые поездки, встречи, командировки;

Использование личных связей в интересах дела.

За что сегодня Водолею лучше не браться:

Дела, требующие повышенной внимательности к мелочам: занятие бумагами, бухгалтерией и т.д.;

Принятие ответственных решений.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня в финансовой сфере Рыб может ожидать резкий скачок вверх или вниз. Чтобы перемены оказались приятными, им не стоит хвататься за первое же заманчивое предложение, сначала проверив: не кроется ли в нем подвох?

Что сегодня привлечет Рыбам успех и деньги:

Участие Рыб в проверенных, стабильных проектах;

Дела, хорошо продуманные Рыбами заранее;

Аналитика, систематизация информации.

За что сегодня Рыбам лучше не браться:

Дела, в которых требуется доля везения;

Любые непродуманные, спонтанные решения и поступки.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.