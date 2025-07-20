Почему полезно пить кофе в жару, рассказали ученые

Кофеин в умеренных количествах может повысить выносливость и отсрочить усталость при тренировках в жарких условиях. К такому выводу пришли ученые из Японии, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise (MSSE).

"В исследовании приняли участие здоровые молодые мужчины и женщины. Их разделили на две группы. Обе выполняли упражнения в условиях высокой температуры, однако первая приняла кофеин до начала тренировки, а вторая – во время нее", – говорится в публикации.

Второй вариант оказал более выраженный положительный эффект. Участники дольше выдерживали финальный высокоинтенсивный отрезок тренировки и отмечали меньшую усталость перед ним.

По словам ученых, "плавное" повышение уровня кофеина в крови на протяжении всего занятия позволило избежать увеличения нагрузки на дыхательную систему и снижения мозгового кровотока. Такие побочные эффекты характерны для однократного приема стимулятора перед физической нагрузкой.

В конце тренировки у добровольцев из первой группы наблюдалось большее повышение температуры тела и усиленная работа сердца. Однако эти изменения, по мнению авторов, отражали улучшение физической работоспособности. Ученые считают, что такая стратегия может стать простым и безопасным способом повышения спортивных результатов в жарком климате.

Ранее врач заявила об опасности кофе без кофеина. По ее мнению, он может представлять угрозу для здоровья из-за химических веществ, применяемых в процессе его производства.