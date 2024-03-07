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Какое заболевание может вызвать употребление более двух литров сладких и подслащенных напитков

Здоровое питание, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 03:57 Фото: pixabay
Какое заболевание может вызвать употребление более двух литров сладких и подслащенных напитков выяснили китайские и шведские медики. Так, употребление более двух литров таких напитков в неделю, повышает риск развития мерцательной аритмии, сообщает Zakon.kz.

Группа китайских и шведских медиков под руководством профессора Шанхайского университета Цзяотун Вана Нинцзяня сделала соответствующий вывод при анализе данных, собранные в рамках в рамках геномного банка UK BioBank. В его создании приняло участие свыше 200 тыс. добровольцев из числа жителей Британии, сдавших образцы своей ДНК и согласившихся пройти всесторонний медосмотр и ответить на вопросы исследователей. Свои выводы ученые опубликовали в научном журнале Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology.

"Проведенные нами расчеты показали, что добровольцы, употреблявшие за неделю более двух литров сладких напитков с натуральным сахаром или подсластителями, в среднем на 20% чаще страдали от мерцательной аритмии, чем не пьющие их участники наблюдений. Этот риск был выше нормы в 3,5 раза для людей, генетически предрасположенных к развитию данной болезни", – пишут исследователи.

За 10 лет работы этого проекта его организаторы зафиксировали свыше 9,3 тыс. случаев развития мерцательной аритмии у участников UK BioBank. Это позволило ученым всесторонне изучить то, как употребление сладкой газировки с сахаром и ее бескалорийных аналогов, на базе искусственных подсластителей, влияло на вероятность появления нарушений в сердечном ритме.

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