Какие продукты стоит исключить из рациона – совет эксперта
Эксперт рассказал изданию ABC, что ультраобработанные продукты содержат большое количество соли, сахара и различных добавок, при этом в них часто мало полезных питательных веществ. Кроме того, они могут способствовать перееданию, поскольку нарушают естественное ощущение сытости.
Специалист отметил, что регулярное употребление таких продуктов связано с повышенным риском ожирения, хронического воспаления и заболеваний сердца. Сладкие напитки, в свою очередь, могут увеличивать риск развития диабета, который является одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.
При этом кардиолог не призывает полностью отказываться от сладкого. В частности, он считает допустимым употребление шоколада в умеренных количествах. Наиболее предпочтительным вариантом Абельян назвал шоколад с содержанием какао более 85% и посоветовал воспринимать его как небольшое удовольствие, а не как ежедневную часть рациона.
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