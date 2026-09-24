Какие продукты стоит исключить из рациона – совет эксперта

Кардиолог Хосе Абельян рассказал, какие продукты могут негативно влиять на здоровье и повышать риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Врач советует сократить употребление ультраобработанных продуктов и сладких напитков, сообщает Zakon.kz.

Эксперт рассказал изданию ABC, что ультраобработанные продукты содержат большое количество соли, сахара и различных добавок, при этом в них часто мало полезных питательных веществ. Кроме того, они могут способствовать перееданию, поскольку нарушают естественное ощущение сытости.

Специалист отметил, что регулярное употребление таких продуктов связано с повышенным риском ожирения, хронического воспаления и заболеваний сердца. Сладкие напитки, в свою очередь, могут увеличивать риск развития диабета, который является одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

При этом кардиолог не призывает полностью отказываться от сладкого. В частности, он считает допустимым употребление шоколада в умеренных количествах. Наиболее предпочтительным вариантом Абельян назвал шоколад с содержанием какао более 85% и посоветовал воспринимать его как небольшое удовольствие, а не как ежедневную часть рациона.

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