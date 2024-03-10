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Вклад в будущее: бизнес-гороскоп для всех знаков

деньги, астрология, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 09:46 Фото: freepik
Астрологи предоставили бизнес-гороскоп на 10 марта для представителей всех знаков зодиака. Какие действия нужно предпринять для успеха, а за что браться не стоит, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня Овну рекомендуется оставить при себе любые амбиционные планы. Не стоит даже озвучивать их вслух, не говоря уже о том, чтобы попытаться реализовать, – день для таких проектов крайне неудачный.

Что сегодня привлечет Овну успех и деньги:

  • Работа, которая не требует больших затрат сил и по душе Овну.
  • Работа с информацией, сбор данных по какому-то вопросу.

За что сегодня Овну лучше не браться:

  • Участие в новых проектах.
  • Экспериментальный подход к какому-либо делу.
  • Реализация глобальных замыслов.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня в работе Тельцу не следует слишком напрягаться – все равно производительность будет близка к нулю. Ему необходимо расслабиться, чтобы набраться сил и запастись энергией для будущих свершений.

Что сегодня привлечет Тельцу успех и деньги:

  • Работа, которая не требует много сил и по душе Тельцу.
  • Работа в спокойном режиме.
  • Дела, в которых можно не бояться ошибок.

За что сегодня Тельцу лучше не браться:

  • Любые планы и дела, связанные с деньгами.
  • Сложные и ответственные участки работ.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня на работе Близнецам как воздух необходимы свежие впечатления Без этого у них будет все валиться из рук. Вдохновить их на труд могут только новые идеи, события, мысли. Ну, или новые финансовые стимулы, в конце концов!

Что сегодня привлечет Близнецам успех и деньги:

  • Работа, при выполнении которой Близнецы могут научиться чему-нибудь новому.
  • Любые дела, требующие от Близнецов проявить фантазию.
  • Использование новых идей и ходов.

За что сегодня Близнецам лучше не браться:

  • Работу, требующую от Близнецов точности и ответственности.
  • Самостоятельные проекты.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня Раку будет трудно сосредоточиться на делах, однако если он найдет в себе силы справиться с этим, день пройдет более-менее продуктивно. Главное – не браться за проекты, требующие точных расчетов: вероятность ошибки велика.

Что сегодня привлечет Раку успех и деньги:

  • Несложные повседневные рабочие дела.
  • Систематизация планов, задач, текущих дел.
  • Работа в неторопливом режиме.

За что сегодня Раку лучше не браться:

  • Дела, требующие от Рака точности и концентрации внимания.
  • Бизнес и торговлю.
  • Занятие счетами и бухгалтерией.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня ключом к успеху Льва в работе станет взаимодействие. Принятие коллективных решений, работа в команде – все это принесет отличные плоды. А вот самостоятельные действия Льва могут оказаться не лучшими для его карьеры и кошелька.

Что сегодня привлечет Льву успех и деньги:

  • Работа в команде, взаимопомощь, сотрудничество.
  • Налаживание отношений с начальством, партнерами, коллективом.
  • Обсуждение проектов.

За что сегодня Льву лучше не браться:

  • Руководящую работу, самостоятельный бизнес.
  • Принятие решительных мер.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня Деве следует всеми силами избегать риска в делах. Как бы ни хотелось ей влезть в какую-нибудь "верную" авантюру, делать этого категорически не стоит – есть шанс крупно проиграть.

Что сегодня привлечет Деве успех и деньги:

  • Участие в консервативных проектах.
  • Дела, хорошо продуманные Девой заранее.

За что сегодня Деве лучше не браться:

  • Любые рискованные, авантюрные проекты.
  • Дела, исход которых трудно просчитать (например, рисковые сделки и переговоры).

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня в делах Весы вполне могут пойти не в ту сторону и даже не заметить этого. День наделяет их рассеянностью и мечтательностью, так что за серьезные проекты им браться не стоит. Только за самые несложные или же те, где коллеги обеспечат Весам поддержку и контроль.

Что сегодня привлечет Весам успех и деньги:

  • Работа под жестким контролем.
  • Работа в команде.
  • Простые текущие дела.

За что сегодня Весам лучше не браться:

  • Принятие ответственных решений.
  • Попытку взять инициативу в свои руки.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня на работе Скорпиону будет трудно решить, что же ему делать в первую очередь. Из-за этого он рискует браться то за одно, то за другое, в итоге не доведя ничего до конца. Чтобы день прошел продуктивно, Скорпиону надо сосредоточиться на главных задачах.

Что сегодня привлечет Скорпиону успех и деньги:

  • Дела, хорошо продуманные заранее.
  • Работа под чьим-то контролем или руководством.
  • Неотложные текущие дела.

За что сегодня Скорпиону лучше не браться:

  • Попытку взяться за несколько дел одновременно.
  • Поспешность в выводах и в принятии решений.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня скромность не будет главным талантом Стрельца. И это хорошо! Благодаря уверенности в себе и заразительным эмоциям, Стрелец сумеет в лучшем виде донести свои самые смелые идеи до начальства и коллег.

Что сегодня привлечет Стрельцу успех и деньги:

  • Дела, где от Стрельца требуется произвести выгодное впечатление на начальство, коллег и партнеров.
  • Продвижение своих проектов и идей.
  • Общественная и публичная деятельность.

За что сегодня Стрельцу лучше не браться:

  • Улаживание вопросов, требующих тонкого подхода.
  • Принятие спонтанных решений.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерогу трудно сосредоточиться на работе: его будут занимать далекие от этого мысли и чувства. Чтобы мечтательность Козерога на рабочем месте не привела к ошибкам, ему не стоит даже браться за серьезные, ответственные дела.

Что сегодня привлечет Козерогу успех и деньги:

  • Работа в размеренном, неторопливом режиме.
  • Работа, которая нравится Козерогу.
  • Простые текущие дела и вопросы.

За что сегодня Козерогу лучше не браться:

  • Решение серьезных задач.
  • Срочную работу в режиме нехватки времени.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня на работе Водолею будет отлично удаваться заражать своими планами и идеями окружающих. Для этого ему даже не обязательно подключать логику – коллегам и начальству вполне достаточно ярких эмоций Водолея.

Что сегодня привлечет Водолею успех и деньги:

  • Работа на свой имидж и карьеру.
  • Любые дела, где от Водолея требуется энтузиазм и дар убеждения.
  • Деловые поездки, встречи, знакомства.

За что сегодня Водолею лучше не браться:

  • Работу, требующую от Водолея точности и конкретики.
  • Любые вопросы, которые необходимо решить логикой.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня на работе Рыбам следует быть крайне осторожными с деньгами – есть шанс что-то напутать и понести убытки. Лучше всего им вообще не браться за крупные денежные дела, ну а в мелких следовать главному правилу бухгалтера: "Семь раз проверь".

Что сегодня привлечет Рыбам успех и деньги:

  • Любые дела, требующие от Рыб проявить фантазию и умение мыслить абстрактно.
  • Креативный подход к рабочим задачам.
  • Творчество.

За что сегодня Рыбам лучше не браться:

  • Любые планы и дела, связанные с деньгами.
  • Бизнес и торговлю.
  • Заключение сделок и договоров.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

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