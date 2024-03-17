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Не теряй время: бизнес-гороскоп на 17 марта

астрология, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 09:17 Фото: freepik
Астрологи представили бизнес-гороскоп на 17 марта для всех знаков зодиака. Какие дела могут принести вам успех, а за какие браться не стоит, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня – день удивительной активности и энергичности Овна. Работа в его руках будет спориться. Коллегам может казаться, что он делает несколько дел одновременно!

Что сегодня привлечет Овну успех и деньги:

  • Работа, связанная с продажами, а также производством товаров и услуг.
  • Работа, требующая от Овна организаторских способностей и умения убеждать.
  • Руководящая работа, самостоятельный бизнес.

За что сегодня Овну лучше не браться:

  • Творчество и любые дела, где Овну требуется применить творческий подход.
  • Дела, требующие от Овна гибкости и дипломатичности.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня – день, когда Тельца буквально на каждом углу может ждать удача! На работе ему стоит приготовиться к любым приятным сюрпризам – от денежных премий и поощрений начальства до повышения по службе.

Что сегодня привлечет Тельцу успех и деньги:

  • Налаживание отношений с начальством и коллегами.
  • Работа в команде.
  • Принятие коллективных решений, обсуждение проектов.

За что сегодня Тельцу лучше не браться:

  • Руководящую работу.
  • Самостоятельную деятельность, работу на себя.
  • Принятие ответственных решений.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня – день, когда деньги способны уйти у Близнецов так же легко, как песок сквозь пальцы. Чтобы не понести убытки, им стоит воздержаться от любых непродуманных трат, покупок и вложений.

Что сегодня привлечет Близнецам успех и деньги:

  • Все виды творчества и любые дела, где Близнецы могут применить творческий подход.
  • Любые дела, где требуется коммуникабельность Близнецов (переговоры, общение с коллегами или клиентами, менеджмент и т.д.).
  • Разработка нестандартных идей.

За что сегодня Близнецам лучше не браться:

  • Любые планы и дела, связанные с деньгами.
  • Занятия бизнесом, торговлей.
  • Работу, требующую от Близнецов точности и ответственности.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня у Рака – день сбора урожая. Какое-то дело, которым он занимался, сегодня способно принести ему прибыль, продвижение в карьере или какие-то другие приятные плоды.

Что сегодня привлечет Раку успех и деньги:

  • Дела, близкие к завершению.
  • Занятие личными финансами, счетами, бухгалтерией.
  • Продвижение своих проектов и идей.

За что сегодня Раку лучше не браться:

  • Работу под жестким контролем со стороны.
  • Работу в команде.
  • Творческие проекты.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня на работе для Льва будет актуальна поговорка: "Язык мой – враг мой!". Чтобы не испортить отношения с коллегами или начальством, ему лучше держать свое мнение при себе.

Что сегодня привлечет Льву успех и деньги:

  • Работа, требующая от Льва энергичности и активности.
  • Любая деятельность, связанная со здоровьем, модой, красотой.
  • Дальние поездки, командировки, не требующие сложных переговоров.

За что сегодня Льву лучше не браться:

  • Налаживание деловых контактов.
  • Переговоры;
  • Критику в адрес коллег.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня у Девы – день ревности к чужим успехам. Ее могут задевать успехи коллег, даже если у нее самой в запасе немало достижений, которыми можно похвастаться.

Что сегодня привлечет Деве успех и деньги:

  • Работа, где Дева сама принимает решения и несет ответственность за результат.
  • Получение новых навыков и знаний.
  • Занятие образованием и наукой.

За что сегодня Деве лучше не браться:

  • Дела, требующие от Девы гибкости и дипломатичности.
  • Карьерное продвижение.
  • Работа в команде.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня Весами в работе будет двигать азарт и дух соревнования. Желание обогнать конкурентов позволит им переделать массу дел и даже, возможно, перевыполнить план.

Что сегодня привлечет Весам успех и деньги:

  • Работа в режиме соревнования и конкуренции.
  • Помощь кому-то из менее опытных коллег.
  • Участие Весов в крупных общественных и коллективных проектах.

За что сегодня Весам лучше не браться:

  • Занятие делами, требующими повышенного внимания к мелочам: бумагами, бухгалтерией и т.д.
  • Улаживание тонких, деликатных вопросов.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня Скорпиону до всего будет дело! Он способен влезать в чужие дела, давая коллегам ценные советы. Впрочем, несмотря на недовольство коллег, многие его советы и замечания могут оказаться очень даже кстати.

Что сегодня привлечет Скорпиону успех и деньги:

  • Руководящая работа.
  • Аналитика, систематизация информации.
  • Профессиональные консультации.

За что сегодня Скорпиону лучше не браться:

  • Дела, требующие от Скорпиона гибкости и дипломатичности.
  • Критику в адрес коллег.
  • Ответственные переговоры.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня – день, когда Стрельцу удастся, если он захочет, заручиться поддержкой влиятельных людей. Он будет тонко чувствовать, что нужно сказать или сделать, чтобы произвести впечатление на вышестоящих.

Что сегодня привлечет Стрельцу успех и деньги:

  • Планы, связанные с продвижением по карьерной лестнице.
  • Налаживание деловых отношений.
  • Дела, где от Стрельца требуется произвести выгодное впечатление на начальство или партнеров.
  • Руководящую работу, собственный бизнес.

За что сегодня Стрельцу лучше не браться:

  • Проекты, связанные с риском.
  • Занятие делами, требующими точности и внимательности: бумагами, бухгалтерией и т.д.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня любые деловые начинания Козерога обещают оказаться успешными и способны принести хороший доход. Поэтому если у него есть план – это хороший день, чтобы наконец-то начать действовать!

Что сегодня привлечет Козерогу успех и деньги:

  • Запуск нового проекта.
  • Разработка планов на будущее.

За что сегодня Козерогу лучше не браться:

  • Работу под жестким контролем или руководством.
  • Работу в команде.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня кипучая энергия Водолея способна вылиться в беготню и суету. Но именно благодаря этому он способен переделать массу дел и завести полезные знакомства.

Что сегодня привлечет Водолею успех и деньги:

  • Общение, заведение полезных связей и знакомств.
  • Любые дела, где требуется коммуникабельность Водолея (переговоры, менеджмент и т.д.).
  • Работа с клиентами и партнерами.

За что сегодня Водолею лучше не браться:

  • Дела, требующие глубокой концентрации внимания.
  • Занятие образованием и наукой.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня – день, когда Рыбы имеют все основания рассчитывать на хорошую прибыль. Это может быть не только запланированный доход, но и любые приятные неожиданности, связанные с деньгами.

Что сегодня привлечет Рыбам успех и деньги:

  • Любые планы и дела, связанные с деньгами.
  • Занятие бизнесом и торговлей.
  • Финансирование проектов, инвестиции, спонсорская деятельность.

За что сегодня Рыбам лучше не браться:

  • Занятие творчеством.
  • Гуманитарные науки.
  • Переговоры с коллегами или партнерами.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

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