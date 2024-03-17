Не теряй время: бизнес-гороскоп на 17 марта
Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня – день удивительной активности и энергичности Овна. Работа в его руках будет спориться. Коллегам может казаться, что он делает несколько дел одновременно!
Что сегодня привлечет Овну успех и деньги:
- Работа, связанная с продажами, а также производством товаров и услуг.
- Работа, требующая от Овна организаторских способностей и умения убеждать.
- Руководящая работа, самостоятельный бизнес.
За что сегодня Овну лучше не браться:
- Творчество и любые дела, где Овну требуется применить творческий подход.
- Дела, требующие от Овна гибкости и дипломатичности.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Сегодня – день, когда Тельца буквально на каждом углу может ждать удача! На работе ему стоит приготовиться к любым приятным сюрпризам – от денежных премий и поощрений начальства до повышения по службе.
Что сегодня привлечет Тельцу успех и деньги:
- Налаживание отношений с начальством и коллегами.
- Работа в команде.
- Принятие коллективных решений, обсуждение проектов.
За что сегодня Тельцу лучше не браться:
- Руководящую работу.
- Самостоятельную деятельность, работу на себя.
- Принятие ответственных решений.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Сегодня – день, когда деньги способны уйти у Близнецов так же легко, как песок сквозь пальцы. Чтобы не понести убытки, им стоит воздержаться от любых непродуманных трат, покупок и вложений.
Что сегодня привлечет Близнецам успех и деньги:
- Все виды творчества и любые дела, где Близнецы могут применить творческий подход.
- Любые дела, где требуется коммуникабельность Близнецов (переговоры, общение с коллегами или клиентами, менеджмент и т.д.).
- Разработка нестандартных идей.
За что сегодня Близнецам лучше не браться:
- Любые планы и дела, связанные с деньгами.
- Занятия бизнесом, торговлей.
- Работу, требующую от Близнецов точности и ответственности.
Рак (21 июня - 22 июля)
Сегодня у Рака – день сбора урожая. Какое-то дело, которым он занимался, сегодня способно принести ему прибыль, продвижение в карьере или какие-то другие приятные плоды.
Что сегодня привлечет Раку успех и деньги:
- Дела, близкие к завершению.
- Занятие личными финансами, счетами, бухгалтерией.
- Продвижение своих проектов и идей.
За что сегодня Раку лучше не браться:
- Работу под жестким контролем со стороны.
- Работу в команде.
- Творческие проекты.
Лев (23 июля - 22 августа)
Сегодня на работе для Льва будет актуальна поговорка: "Язык мой – враг мой!". Чтобы не испортить отношения с коллегами или начальством, ему лучше держать свое мнение при себе.
Что сегодня привлечет Льву успех и деньги:
- Работа, требующая от Льва энергичности и активности.
- Любая деятельность, связанная со здоровьем, модой, красотой.
- Дальние поездки, командировки, не требующие сложных переговоров.
За что сегодня Льву лучше не браться:
- Налаживание деловых контактов.
- Переговоры;
- Критику в адрес коллег.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Сегодня у Девы – день ревности к чужим успехам. Ее могут задевать успехи коллег, даже если у нее самой в запасе немало достижений, которыми можно похвастаться.
Что сегодня привлечет Деве успех и деньги:
- Работа, где Дева сама принимает решения и несет ответственность за результат.
- Получение новых навыков и знаний.
- Занятие образованием и наукой.
За что сегодня Деве лучше не браться:
- Дела, требующие от Девы гибкости и дипломатичности.
- Карьерное продвижение.
- Работа в команде.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Сегодня Весами в работе будет двигать азарт и дух соревнования. Желание обогнать конкурентов позволит им переделать массу дел и даже, возможно, перевыполнить план.
Что сегодня привлечет Весам успех и деньги:
- Работа в режиме соревнования и конкуренции.
- Помощь кому-то из менее опытных коллег.
- Участие Весов в крупных общественных и коллективных проектах.
За что сегодня Весам лучше не браться:
- Занятие делами, требующими повышенного внимания к мелочам: бумагами, бухгалтерией и т.д.
- Улаживание тонких, деликатных вопросов.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Сегодня Скорпиону до всего будет дело! Он способен влезать в чужие дела, давая коллегам ценные советы. Впрочем, несмотря на недовольство коллег, многие его советы и замечания могут оказаться очень даже кстати.
Что сегодня привлечет Скорпиону успех и деньги:
- Руководящая работа.
- Аналитика, систематизация информации.
- Профессиональные консультации.
За что сегодня Скорпиону лучше не браться:
- Дела, требующие от Скорпиона гибкости и дипломатичности.
- Критику в адрес коллег.
- Ответственные переговоры.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Сегодня – день, когда Стрельцу удастся, если он захочет, заручиться поддержкой влиятельных людей. Он будет тонко чувствовать, что нужно сказать или сделать, чтобы произвести впечатление на вышестоящих.
Что сегодня привлечет Стрельцу успех и деньги:
- Планы, связанные с продвижением по карьерной лестнице.
- Налаживание деловых отношений.
- Дела, где от Стрельца требуется произвести выгодное впечатление на начальство или партнеров.
- Руководящую работу, собственный бизнес.
За что сегодня Стрельцу лучше не браться:
- Проекты, связанные с риском.
- Занятие делами, требующими точности и внимательности: бумагами, бухгалтерией и т.д.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Сегодня любые деловые начинания Козерога обещают оказаться успешными и способны принести хороший доход. Поэтому если у него есть план – это хороший день, чтобы наконец-то начать действовать!
Что сегодня привлечет Козерогу успех и деньги:
- Запуск нового проекта.
- Разработка планов на будущее.
За что сегодня Козерогу лучше не браться:
- Работу под жестким контролем или руководством.
- Работу в команде.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Сегодня кипучая энергия Водолея способна вылиться в беготню и суету. Но именно благодаря этому он способен переделать массу дел и завести полезные знакомства.
Что сегодня привлечет Водолею успех и деньги:
- Общение, заведение полезных связей и знакомств.
- Любые дела, где требуется коммуникабельность Водолея (переговоры, менеджмент и т.д.).
- Работа с клиентами и партнерами.
За что сегодня Водолею лучше не браться:
- Дела, требующие глубокой концентрации внимания.
- Занятие образованием и наукой.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Сегодня – день, когда Рыбы имеют все основания рассчитывать на хорошую прибыль. Это может быть не только запланированный доход, но и любые приятные неожиданности, связанные с деньгами.
Что сегодня привлечет Рыбам успех и деньги:
- Любые планы и дела, связанные с деньгами.
- Занятие бизнесом и торговлей.
- Финансирование проектов, инвестиции, спонсорская деятельность.
За что сегодня Рыбам лучше не браться:
- Занятие творчеством.
- Гуманитарные науки.
- Переговоры с коллегами или партнерами.
Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.
Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.