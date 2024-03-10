Как снизить риск смерти из-за сидячей работы

В своем Telegram-канале доктор Павлова отметила, что новое исследование с участием более 6 тыс. женщин в возрасте от 63 до 99 лет показало, что спорт, к сожалению, не способен снизить риск смертности при малоподвижном образе жизни.

"Решение есть! Важно, как много времени подряд вы сидите. Например, 30 минут на стуле нанесут больший урон, чем 10 минут. Конечно, вставать с места по шесть раз в час для многих проблематично, но достаточно подниматься хотя бы каждые 20 минут. Можно даже никуда не идти, а просто постоять минутку. Или купить специальный стол, позволяющий работать, стоя. Хотя с разминкой толку будет побольше", - написала Павлова.