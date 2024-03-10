Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как снизить риск смерти из-за сидячей работы

Как снизить риск смерти из-за сидячей работы, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 06:45 Фото: pixabay
Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что продолжительное сидение (более 11,7 часа в день) повышает риск смерти на 30%. Она также дала рекомендации как снизить риск смерти из-за сидячей работы, сообщает Zakon.kz

В своем Telegram-канале доктор Павлова отметила, что новое исследование с участием более 6 тыс. женщин в возрасте от 63 до 99 лет показало, что спорт, к сожалению, не способен снизить риск смертности при малоподвижном образе жизни. 

"Решение есть! Важно, как много времени подряд вы сидите. Например, 30 минут на стуле нанесут больший урон, чем 10 минут. Конечно, вставать с места по шесть раз в час для многих проблематично, но достаточно подниматься хотя бы каждые 20 минут. Можно даже никуда не идти, а просто постоять минутку. Или купить специальный стол, позволяющий работать, стоя. Хотя с разминкой толку будет побольше", - написала Павлова.

Ранее диетолог рассказал, какие продукты способствуют долголетию.

Читайте также

Масленица 2024: сколько блинов в день рекомендуют съедать диетологи
Масленица 2024: сколько блинов в день рекомендуют съедать диетологи
советы
Передается ли избыточный вес по наследству
советы
Какие продукты способствуют долголетию
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
закрытые дороги
Дороги закрыли в пяти областях Казахстана из-за непогоды
Рамазан-2024: появилось расписание поста и намаза
Рамазан-2024: появилось расписание поста и намаза
пожар в жилом доме
Пожар разгорелся в многоэтажном жилом комплексе в Алматы
актер
Звезда "Слова пацана" выставил ценник на фотографии с фанатами в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: