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Культура и шоу-бизнес

Мама Тимати рассказала о приступах панических атак

Мать Тимати заявила о панических атаках, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 08:20 Фото: Instagram/simona280
11 марта Симона Черноморская призналась, что периодически страдает паническими атаками, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram женщина отметила, что в истощенном эмоциональном и психологическом состоянии очень трудно общаться с детьми. По ее словам, чувствуется раздражение от громких звуков и необходимости что-то говорить. Мать артиста задумалась, чем вызвана подобная реакция.

"Все лежит на поверхности. Общение с ребенком – "игра в одни ворота", то есть ты все время слушаешь его, ты не можешь отвлечься или рассказать о своих проблемах. Тебя не поймут, да это и не нужно маленькому человеку. Мы должны отстраниться на некоторое время и позаботиться о себе", – поделилась Симона.

Она отметила, что понимание этого у нее пришло с опытом. Она призвала матерей не стесняться рассказывать о своих проблемах и просить помощи у специалистов. Мать рэпера также посоветовала молодым родителям делегировать свои обязанности и отдохнуть, когда те чувствуют раздражение.

Однако комментаторы не поддержали ее переживания. Все пришли к единому мнению, что она слишком поглощена воспитанием дочери Тимати Алисы.

"Симона, есть для вас классная рекомендация. Попробуйте делегировать свои обязанности в отношении Алисы ее родителям", – написали подписчики женщины.

Недавно в США четырехлетний мальчик попросил полицейских посадить его маму в тюрьму за то, что она съела его мороженое.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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