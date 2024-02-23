Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Советы, как покупать одежду в интернет-магазинах

Советы покупки одежды в интернет-магазинах Фото: freepik
Делать покупки онлайн приятно и легко, правда, некоторых от приобретения одежды на сайтах останавливает сомнения в точности размеров, правдивости этикетки о составе текстиля, и расцветке. Zakon.kz изучил опыт и собрал рекомендации для покупки одежды в онлайн.

Сегодня в Казахстане доступны покупки любых видов одежды и из любой страны. Условно интернет-площадки можно поделить на несколько категорий.

Маркетплейсы и крупные интернет-магазины. Торгуют всеми категориями одежды – от нижнего белья до пуховиков. Предложение включает: детскую, мужскую и женскую одежду, а также обувь и сумки. Разброс марок производителей велик: от известных брендов до малознакомых фирм.

Специализированные интернет-магазины. Существует большая группа торговых площадок в интернете, которые специализируются на отдельных категориях одежды. К ним относятся сайты по продаже одежды для детей, торговле женской одеждой больших размеров и спортивные интернет-магазины. На сайтах обычно представлено несколько торговых марок, но случается, когда интернет-магазин является продавцом единственного бренда.

Бренды. Сегодня практически все мировые бренды имеют свои интернет-магазины, на которых можно купить обувь, сумки и одежду данной марки. Единственная сложность, они осуществляют доставку не по всему миру, поэтому необходимо проверить, сможет ли продавец отправить товар в Казахстан.

Какие сложности могут возникнуть

Ответить на вопрос, в каких интернет магазинах лучше покупать одежду, можно, ознакомившись с условиями продавца.

Общее правило: перед покупкой необходимо изучить порядок доставки, возврата и обмена товара. Лучше будет заранее обратить внимание на срок доставки, как правило, он составляет не более недели. Правда, некоторые мировые гиганты и европейские интернет-площадки грешат нарушением сроков, и период ожидания может затянуться до месяца и более. Сайты, находящиеся в странах дальнего зарубежья, могут также брать оплату за доставку посылки. В некоторых случаях ими предоставляется скидка в размере оплаты доставки по Казахстану.

Важно также предварительно узнать, имеется или нет кабинка для примерки одежды в выбранном вами пункте доставки. К слову, не все интернет-магазины имеют свои пункты доставки в городах Казахстана, обычно посылки приходят на почту. Поэтому необходимо заранее узнать условия возврата или обмена непонравившегося или не подошедшего товара.

Примерка онлайн. Некоторые интернет-магазины предлагают виртуально примерить обувь, подключив камеру. Другие ресурсы располагают размерной сеткой, сняв с себя мерки, можно легко установить, какой размер соответствует данной марке одежды.

Торговая пошлина. Если одежда была куплена на сайте бренда, расположенного за пределами ЕврАзЭС, например, в Европе, то при получении необходимо будет заплатить таможенную пошлину. От уплаты освобождаются посылки весом до 31 килограмма, чья стоимость составляет не более 1000 (тысячи) евро. Размер таможенной пошлины составляет 15% от суммы, превышающей лимит. Минимальная пошлина – два евро за килограмм веса посылки.

Читайте также

Астрологи рассказали, кого захлестнет водоворот событий в начале весны
Астрологи рассказали, кого захлестнет водоворот событий в начале весны
Названа самая вредная для питания человека рыба
Названа самая вредная для питания рыба
Врач назвала семь золотых правил снижения веса
Врач озвучила семь золотых правил снижения веса
Ольга Снежина
Интересное Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские Алматы с новым прибором разыскивают нарушителей ПДД
Полицейские Алматы с новым прибором разыскивают нарушителей ПДД
Алматинцы почувствовали очередной афтершок
В Алматы произошло землетрясение во время сейсмотренировки
48-летняя Тина Канделаки пожаловалась на генетику
48-летняя Тина Канделаки пожаловалась на генетику
Поручения Токаева в действии: на юге Казахстана взялись за автомойки, использующие питьевую воду
Поручения Токаева в действии: на юге Казахстана взялись за автомойки, использующие питьевую воду
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: