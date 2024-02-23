Советы, как покупать одежду в интернет-магазинах

Делать покупки онлайн приятно и легко, правда, некоторых от приобретения одежды на сайтах останавливает сомнения в точности размеров, правдивости этикетки о составе текстиля, и расцветке. Zakon.kz изучил опыт и собрал рекомендации для покупки одежды в онлайн.

Сегодня в Казахстане доступны покупки любых видов одежды и из любой страны. Условно интернет-площадки можно поделить на несколько категорий.

Маркетплейсы и крупные интернет-магазины. Торгуют всеми категориями одежды – от нижнего белья до пуховиков. Предложение включает: детскую, мужскую и женскую одежду, а также обувь и сумки. Разброс марок производителей велик: от известных брендов до малознакомых фирм.

Специализированные интернет-магазины. Существует большая группа торговых площадок в интернете, которые специализируются на отдельных категориях одежды. К ним относятся сайты по продаже одежды для детей, торговле женской одеждой больших размеров и спортивные интернет-магазины. На сайтах обычно представлено несколько торговых марок, но случается, когда интернет-магазин является продавцом единственного бренда.

Бренды. Сегодня практически все мировые бренды имеют свои интернет-магазины, на которых можно купить обувь, сумки и одежду данной марки. Единственная сложность, они осуществляют доставку не по всему миру, поэтому необходимо проверить, сможет ли продавец отправить товар в Казахстан.

Какие сложности могут возникнуть

Ответить на вопрос, в каких интернет магазинах лучше покупать одежду, можно, ознакомившись с условиями продавца.

Общее правило: перед покупкой необходимо изучить порядок доставки, возврата и обмена товара. Лучше будет заранее обратить внимание на срок доставки, как правило, он составляет не более недели. Правда, некоторые мировые гиганты и европейские интернет-площадки грешат нарушением сроков, и период ожидания может затянуться до месяца и более. Сайты, находящиеся в странах дальнего зарубежья, могут также брать оплату за доставку посылки. В некоторых случаях ими предоставляется скидка в размере оплаты доставки по Казахстану.

Важно также предварительно узнать, имеется или нет кабинка для примерки одежды в выбранном вами пункте доставки. К слову, не все интернет-магазины имеют свои пункты доставки в городах Казахстана, обычно посылки приходят на почту. Поэтому необходимо заранее узнать условия возврата или обмена непонравившегося или не подошедшего товара.

Примерка онлайн. Некоторые интернет-магазины предлагают виртуально примерить обувь, подключив камеру. Другие ресурсы располагают размерной сеткой, сняв с себя мерки, можно легко установить, какой размер соответствует данной марке одежды.

Торговая пошлина. Если одежда была куплена на сайте бренда, расположенного за пределами ЕврАзЭС, например, в Европе, то при получении необходимо будет заплатить таможенную пошлину. От уплаты освобождаются посылки весом до 31 килограмма, чья стоимость составляет не более 1000 (тысячи) евро. Размер таможенной пошлины составляет 15% от суммы, превышающей лимит. Минимальная пошлина – два евро за килограмм веса посылки.