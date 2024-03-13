Уход за кожей в переходный период: лучшие советы и продукты

Зима – экстремальное время для кожи лица, поэтому весной требуется повышенное внимание к уходу. Zakon.kz изучил подходы специалистов к восстановлению кожи, и собрал рекомендации.

Обязательное условие для получения необходимого эффекта – регулярное проведение процедур. Весной домашний уход за кожей лица должен включать три основные этапа: очищение, увлажнение и питание. Но если зимой делался упор на защиту кожи от холода и сухости воздуха в помещении и использовались тяжелые структуры кремов, то теперь акцент делается на легкое увлажнение, коже необходимо дать "подышать". Косметологи также напоминают, что главное правило для любого сезона – подбирать косметику под свой тип кожи.



Процедура отшелушивания кожи. Это базовая процедура, необходимая для постоянного обновления клеток кожи. Самый простой и эффективный способ в домашних условиях - принять теплую ванну и нанести скраб на лицо. Затем мягкими движения по массажным линия лица очищаем лицо от ороговевших частиц кожи. При выборе скраба обратите внимание, чтобы средство подходило вашему типу кожи, особенно внимательным нужно быть обладательницам сухой и чувствительной кожи лица. Для тела выпускают скрабы с более крупными и грубыми частицами. Для чувствительной и сухой кожи в качестве скраба лучше использовать хлопья геркулеса, перемолотые на кофемолке. Использовать их очень просто, набрать в ладонь немного перемолотых хлопьев, добавить воды для образования кашицы, и нанести ее на лицо. Затем мягкими круговыми движения пройти по лицу. Для сухой кожи так же подойдут скрабы на основе мягких гранул, с молочной и пировиноградной кислотой, для жирной — с салициловой и гликолевой кислотой, а также натуральными абразивами. После очищения хорошо нанести питательный или увлажняющий крем, либо питательную маску.

Увлажнение. Сухой воздух в помещениях и холод на морозе обезвоживают кожу, поэтому весной требуется дополнительное увлажнение. Косметологи советуют для обезвоженной кожи использовать средства на основе глицерина и муцина улитки, для сухой – кремы с растительными и минеральными маслами, ланолином и скваленом. Обоим типам кожи прекрасно подходят средства, включающие керамиды и гиалуроновую кислоту. Для жирной кожи подойдут для увлажнения легкие флюиды, гели и гель-кремы.

Маски и сыворотки. Специалисты рекомендуют применять маски и сыворотки в качестве экстренных мер или "тяжелой артиллерии". Если добавить к ежедневным кремам сыворотки и маски, или концентрированные препараты в ампулах, то можно получить быстрый результат. Косметологи рекомендуют маски, содержащие жирные кислоты, которые регулируют липидный баланс. Для возвращения коже они советуют применять средства с гиалуроновой кислотой, маслом макадамии, витаминами А, Е и С. Как правило, для получения быстрого и устойчивого эффекта достаточно одного курса. Правда, необходимо помнить, что маски и сыворотки лишь дополняют ежедневный уход за кожей, а не заменяют его.

Весной при уходе за кожей лица специалисты рекомендуют придерживаться общего правила. Жирная кожа больше нуждается в очищающих масках, сухая — в питательных и увлажняющих, чувствительная — в успокаивающих, а для зрелой кожи понадобиться дополнить уход средствами с анти возрастными свойствами.

Солнцезащитные крема. Хотя весной солнце не так активно, как летом, косметологи рекомендуют начинать использование кремов с SPF. Существуют общие рекомендации по уровню SPF: если большую часть времени женщина проводит в помещение, то подойдет крем с уровнем SPF 15. Если кожа светлая или приходиться подолгу находиться на улице, то уровень повышается до SPF 30 или SPF 50. Использование средств с SPF позволяет замедлить процесс старения кожи, и избежать появления пигментных пятен.

Вода. Косметологи, вслед за другими медиками, рекомендуют обращать внимание на объем воды, который женщина выпивает за день. Дело в том, что при обезвоживании кожа страдает первой, поскольку организм стремиться компенсировать потерю воды и забирает из нее влагу. Особенное значение объем воды имеет, если женщина весной начинает усиленно заниматься спортом, чтобы вернуть форму.

Какие продукты необходимы для кожи лица весной

Перечислим продукты, которые косметологи рекомендуют обязательно включать в свой рацион.

Морепродукты и жирные сорта рыбы. Улучшают состояние кожи за счет омега кислот.

Продукты, богатые витамином С. Все цитрусовые, болгарский перец, помидоры и квашенная капуста содержат витамин С, который является антиоксидантом. Помимо этого, витамин С влияет на сосудистой стенки и стимулирует синтез коллагена. При нехватке вещества кожа становиться дряблой и сухой.

Овощи зеленого и оранжевого цветов. Цвет показывает наличие в овощах важного для состояние кожи витамина А. Дефицит витамина приводит к сухости кожи, появлению воспалений и не заживающих подолгу трещинок в уголках рта.

Орехи. Содержат витамин Е, обладающий антиоксидантным действием. Замечено, что витамин Е задерживает процесс старения кожи и создаёт защитный барьер от влияния ультрафиолетовых лучей.

Цельные злаки. Богаты витаминами группы В, витамином Е и жирными кислотами. Особенно их много в семенах льна.

Оливковое масло. Помимо употребления внутрь, в косметологии также применяется для изготовления масок и домашних кремов. Содержит витамин Е.

Творог. Источник селена и витамина Е, предотвращающие старению клеток кожи.

Мясо и печень. Необходимо включать в рацион для получения витамина РР, участвующего в метаболизме клеток.