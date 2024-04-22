Комплексный уход за кожей лица весной: от восстановления до защиты

Современная косметология помогает женщинам справляться с негативным воздействием зимы на кожу лица. Zakon.kz собрал рекомендации по уходу весной за каждым типом кожи.

Восстановление кожи после зимы: первые шаги

Весенний уход включает систему процедур по восстановлению кожи после негативного зимнего периода. Отопление и сухой морозный воздух зачастую приводят к покраснению, шелушению и сухости.



Анализ состояния кожи после зимы и первоочередные меры ухода

Первоочередной комплекс мер должен включать обязательные процедуры по отшелушиванию ороговевших частиц и глубокое увлажнение. Но прежде необходимо отменить применение зимних плотных и жирных кремов – их тяжелая текстура не подходит для весны и может ухудшить состояние кожи. Другая первоочередная мера – защита от солнца. Несмотря на то, что весной солнце еще не так активно, как летом, содержания ультрафиолета достаточно для того, чтобы появились веснушки и пигментные пятна.

Общее правило – при выборе средств по уходу за кожей нужно обязательно учитывать свой тип кожи. Лучше проконсультироваться с косметологом, а при наличии серьезных дефектов, например в виде угревой сыпи или акне, обратиться к дерматологу.

Базовый уход за кожей весной: очищение, увлажнение, защита

Уход за кожей может включать комплекс мер, в том числе косметические процедуры в салоне красоты. Остановимся на процедурах, которые необходимо совершать ежедневно дома.

Шаги по уходу за кожей: от очищения до защиты от ультрафиолета

Базовый уход за кожей включает очищение, увлажнение и питание, а также защиту от ультрафиолета.

Очищение. Обязательная процедура для снятия макияжа, а также очищения кожи лица от выработанного сальными железами за день налета и пыльных частиц.

Отшелушивание. Глубокий тип очищения кожи. Используется для удаления ороговевших частиц кожи тела и лица. Лучшим способом отшелушивания считается принятие теплой ванны в течение 30-40 минут, после чего необходимо пройтись мягким скрабом по коже тела. Нельзя использовать один и тот же скраб для тела и лица. Кожа лица значительно нежнее и требует особого отношения. В состав многих скрабов включены дополнительные компоненты: комплексы витаминов, осветляющие ингредиенты, масла для увлажнения. Использовать скрабы для тела лучше не чаще 2-3 раз в неделю, для лица – не чаще одного раза.

После очищения и/или отшелушивания необходимо нанести увлажняющий крем. Дополнительно можно использовать тоники для лица, они хорошо воздействуют на кожу независимо от времени года. Увлажняющий крем необходимо выбирать исходя из типа кожи, от этого также будет зависеть его текстура.

Защита. Защита кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей необходима для кожи, чтобы предотвратить появление пигментах пятнен, веснушек, сухости и преждевременного старения. Перед выходом на улицу необходимо нанести защитный крем с подходящим уровнем SPF на лицо и другие открытые части тела. Последние годы увлажняющие дневные крема часто выпускаются с уровнем SPF, поэтому достаточно подобрать нужные цифры, чтобы не покупать отдельное средство защиты.

Общее правило. Для весны лучше использовать дневной крем с уровнем SPF 15. Показатель необходимо увеличить до SPF 30 и более, если придется целый день провести на улице.





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Индивидуальный подход: уход за разными типами кожи

Для выбора средства по уходу важно учитывать: тип кожи, возраст, состояние кожи (обезвожена, имеются пигментные пятна и т. д.), а также наличие аллергии на какие-либо растения и химические вещества.

Рекомендации по уходу с учетом типа кожи: сухая, чувствительная, комбинированная, жирная

Важная составляющая эффективного ухода – учитывать свой тип кожи. Производители обязательно указывают эту информацию на своей продукции. Правда, существует ряд правил, о которых лучше знать заранее.

Очищение и отшелушивание. С особым вниманием необходимо относиться к выбору скрабов обладательницам сухой и чувствительной кожи. Для сухой кожи подойдут скрабы на основе мягких гранул, с молочной и пировиноградной кислотой. Обладательницам чувствительной кожи лучше вовсе отказаться от применения скрабов для лица, а очищение проводить с помощью косметического молочка. Для жирной кожи подойдут скрабы с салициловой и гликолевой кислотой, а также натуральными абразивами. Отлично подойдет гоммаж.

Для ежедневного утреннего очищения комбинированной и жирной кожи лучше применять лосьоны без содержания спирта. Использовать мыло не рекомендуется.

Увлажнение. Для сухой и чувствительной сухой кожи необходимо применять увлажняющие крема, перекрывающие 24-часовой период. Поэтому приобрести необходимо два вида увлажняющих кремов: дневной и ночной. В последнем, как правило, присутствуют также питательные вещества. Если после зимы кожа обезвожена, то лучше выбирать средства на основе глицерина и муцина улитки. Для увлажнения сухой и сухой чувствительной кожи хорошо работают крема с растительными и минеральными маслами, ланолином и скваленом. Известно прекрасное дополнительное воздействие на кожу таких веществ, как керамиды и гиалоурановая кислота.

Жирная кожа нуждается не в меньшем увлажнении, чем сухая, разница только в текстуре. Для увлажнения жирной кожи необходимо выбирать легкие текстуры: флюиды, гели и гель-кремы.

Если кожа лица комбинированная, то необходимо применять для каждого участка кожи свой вид крема либо приобрести средства, созданные специально для комбинированной кожи.

Защита. Лучше использовать дневной базовый крем для своего типа кожи с дополнительной защитной функцией SPF. В этом случае можно избежать ошибок в применение неподходящих для своего типа кожи средства. При выборе крема с защитой необходимо также отказаться от тяжелых и плотных текстур. Особенно это касается жирной кожи.

Для светлой и чувствительной кожи рекомендуется применять средства защиты с уровнем SPF от 30 до 50.





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Рекомендуемые косметические средства для весеннего ухода

При выборе средства для ухода необходимо учитывать свой тип кожи. Это правило относится, в том числе, к маскам, солнцезащитным кремам, тоникам и другим препаратам.

Обзор эффективных масок, кремов, гелей, тоников и средств с SPF-защитой для разных типов кожи



Сухая кожа больше нуждается в увлажнении и питании, чувствительная – в успокаивающем эффекте, а жирной коже нужны прежде всего очищающие маски. Для проблемной кожи могут понадобиться маски с подсушивающим или лечебным эффектом, для зрелой – средства с антивозрастными свойствами. В продаже можно встретить готовые к применению маски, чей эффект будет зависеть от состава и наименования.

Увлажняющая маска. Как правило, выпускается в виде легкого геля, создающего освещающий эффект. В состав входят фавориты косметологии: гиалуроновая кислота, коллаген, эластин, глицерин, алоэ вера, зеленый чай, экстракты растений, водоросли и хитозан. Все перечисленные компоненты дают глубокий увлажняющий эффект.

Альгинатная маска. Одна из новинок последних лет. Альгинанты обладают полезным свойством – избавляют кожу лица от токсинов и насыщают ее влагой. Помимо альгинантов, в состав маски входят различные эффективные для восстановления кожи после зимы вещества.

Детокс-маска. Обычно в состав детокс-маски входят: соли Мертвого моря, зеленая или белая глина, морской ил и др. Выравнивает цвет лица, восполняет дефицит влаги и насыщает глубокие слои кожи минералами.

Другой эффективный способ быстрого восстановления кожи после зимы – сыворотки (серумы). По механизму воздействия на кожу лица они делятся на несколько видов.

Увлажняющая сыворотка. В качестве активного компонента обычно используются: гиалуроновая кислота, глицерин, мочевина и аминокислоты. Достигаемый эффект – глубокое восполнение дефицита влаги, а также разглаживание кожи.

Антиоксидантная сыворотка. Антиоксиданты необходимы для эффективного ухода за кожей, поэтому весной без данной сыворотки сложно обойтись.

Сыворотка с витамином С (и другими витаминами). Витамин С улучшает синтез коллагена и эластина кожи. Поэтому косметические средства по уходу с витамином С считаются одними из самых эффективных средств по восстановлению кожи лица после зимы.

Как правило, перечисленные маски и сыворотки оказывают благоприятный эффект на все типы кожи, исключением может быть чувствительная и проблемная. В этом случае лучше посоветоваться с косметологом.

Увлажняющие тоники

Тоники могут отличаться между собой не только производителем, но и главным действующим компонентом в составе. Подходят для всех типов кожи.

Увлажняющий гиалуроновый тоник для лица. Тонизирует кожу, удерживает в ней влагу, избавляет от сухости и ощущения стянутости.

Тоник для лица на растительных экстрактах. Состав на основе экстрактов розы москета и гамамелиса. Увлажняет кожу, поддерживает гидролипидный баланс.

Тоник с коллагеном. В составе используется гидролизованный морской коллаген. Увлажняет, противодействует старению кожи. В состав могут входит полезные компоненты: сок/масло листьев баобаба, бетаин.





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Крем для особого ухода

Помимо увлажняющих кремов для любого типа кожи, производители предлагают средства, обладающие дополнительным эффектом.

При выборе средства необходимо смотреть на следующие критерии: главные функции крема – увлажнение и питание;

дополнительные функции. Иногда от них лучше отказаться в пользу главной цели, к примеру, увлажнения. Если крем не является базовым, то дополнительный эффект только в плюс;

состав – лучше ориентироваться на натуральные компоненты и отметку "антиаллергенно";

текстура – чем легче текстура, тем быстрее крем впитывается в кожу. Правда, для питательных кремов стоит этим правилом пренебречь, если речь идет о восполнение дефицита;

стоимость – косметический уход за кожей не бывает дешевым, поэтому лучше настороженно относиться к средам по низкой цене.

Дневной крем с богатым содержанием коллагена и пептидным комплексом. Используют для зрелой кожи – сокращает мимические мелкие морщины, выравнивает цвет лица. Витамин Е (при наличии) – замедляет старение кожи.

Крем с ретинолом. Весной и летом лучше отказаться от кремов, содержащих ретинол, так как вещество вызывает пигментные пятна. В осенне-зимний сезон является прекрасным помощником для ухода за кожей.

Крем с отбеливающим эффектом. Еще один крем ограниченного использования. Устраняет пигментные пятна и веснушки. Применять только на ночь. Рекомендуется использовать только ранней весной и в холодный период времени года.



ТОП-5 средств по уходу за кожей весной

Выделенный список лучших средств, включая маски, кремы и средства для защиты губ

Хорошо работают маски, в составе которых имеются жирные кислоты, регулирующие липидный баланс. Если нужно улучшить тонус, то подойдут средства с гиалуроновой кислотой, маслом макадамии, витаминами А, Е и С.

1. Гидрофильное масло для очищения кожи лица с гиалуроновой кислотой

Нежное масло, способное растворить любой макияж, в том числе водостойкую тушь. Устраняет повседневные загрязнения кожи, оливковое масло в составе – смягчает и питает, гиалуроновая кислота дает глубокое увлажнение.

2. Сыворотка для увлажнения с гиалуроновой кислотой

Сыворотка по своей структуре легче маски, поэтому не требует длительного и особого внимания к подготовке процедуры. Наносить нужно после очищения, а гиалуроновая кислота – чемпион по увлажнению, поэтому ее можно встретить в составе всех средств для увлажнения.

3. Питательный крем-масло 2 в 1

Крем, в состав которого входят эфирные масла: апельсина, лаванды, розмарина, розы, ромашки, герани, а также экстракт белого жасмина. Придает коже лица упругость и эластичность. Средство сочетает в себе свойства дневного и ночного крема.

4. Дневной увлажняющий крем с алоэ-вера

Если в уходе активно применяется гиалуроновая кислота в составе сывороток или питательном креме, то стоит обратить внимание на другой важный компонент – алоэ-вера. Вещество прекрасно защищает кожу от обезвоживания, удерживая влагу внутри эпидермиса.

5. Солнцезащитный регенерирующий крем SPF-40

Крем защищает от UVA и от UVB лучей. В его состав входят: шиповник, зеленый кофе, сок листьев алоэ вера, экстракты моркови и апельсина. Помимо защиты, уменьшает воспаление, шелушение и сухость кожи.





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Практические советы по весеннему уходу за кожей

Наша кожа – это не только то, что мы наносим для ухода за ней, но еще и то, что мы едим и пьем.

Дополнительные рекомендации для эффективного ухода за кожей весной

Состояние кожи зависит не только от средств по уходу, но и от многих других факторов. Одним из первых специалисты называют питьевой режим. Важно насыщать организм достаточным количеством воды, так как первый орган, который страдает из-за обезвоживания – это кожа. Поэтому важно пить как можно больше воды.

Рацион. Весной необходимо пересмотреть свой рацион, увеличив количество овощей и фруктов. Помимо этого, добавьте в ежедневный рацион продукты, которые дадут необходимые минеральные вещества и витамины: цитрусовые, орехи, жирные сорта рыбы, оливковое масло.

Занятия спортом. Тренировки необходимы не только для поддержания хорошей физической формы. Во время кардионагрузок (скандинавская ходьба, бег и т. д.) улучшается кровообращение, что позитивно сказывается на здоровье клеток кожи.