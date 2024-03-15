Весенние фотосессии: идеи и советы для красивых фотографий

Первые теплые весенние дни вдохновляют многих сделать для себя и близких что-нибудь необычное и приятное. Один из самых лучших вариантов - устроить весеннюю фотосессию. Zakon.kz узнал, как правильно организовать съемки, и собрал советы специалистов.

Специалисты советуют придерживаться общего правила подготовки и проведения фотосесcии весной. Прежде всего необходимо определиться с тематикой: будет ли это прогулка или съемка в интерьере, или что-то иное. Затем выбираем локацию. К примеру, в городе можно снять прогулку как романтичной барышни, так и стильной бизнес-леди, важно правильно выбрать для них место съемок: девушка в воздушном платье и в цветах, а леди – в окружении жестких графичных линий зданий высоток. Помним, что главный человек на съемочной площадке – это модель, и ее образ и окружение не должны конфликтовать между собой.

После того, как тема и локация выбраны, переходим к следующему этапу – поиску одежды и аксессуаров. Наряды можно брать в аренду в специализированных магазинах или театрах. Отдельного внимания требуют аксессуары (зонт, цветы, воздушные шары, блины, самовар, юрта, народные инструменты и т.д.). Что-то стоит недорого и можно купить, а что-то придется брать в аренду в музыкальных или фольклорных коллективах.

Идеи фотосессий для каждого весеннего месяца

Март. Переменчивая погода увеличивает тематику для фотоссесии. Выпал снег – самое время снять фотосессию на контрасте заснеженной улицы и тюльпанов. Можно украсить голову венком из пышных цветов, а модель будет кутаться в шубку. Вышло солнце, стало теплее, началась капель – используйте момент для прогулки, пусть в кадр попадут яркие лучи и тающий снег с лужами. Для дождливой погоды у профессионалов есть отдельный совет – лучше снимать черно-белые фото. Это подчеркнет настроение и создаст атмосферу таинственности ожидания. Зонт можно использовать как отдельный предмет или как акцент при построении кадра.

В марте также в Казахстане отмечаются два праздника: Масленица и Наурыз. Это прекрасный повод использовать народные мотивы для оформления фотосессии. Важно соблюдать баланс и не вносить противоречия, к примеру, модель может быть одета в народный, а не деловой костюм.

Апрель. В большинстве регионов Казахстана в апреле уже стоит теплая и солнечная погода. Некоторым везет больше остальных, и в степи расцветают маки – прекрасная и любимая многими локация для фотоссесии. Модель лучше одеть в нежное летящее платье романтического кроя. Основные темы для апреля: романтика, лав сторис, семейные съемки. Для нарядов лучше выбирать пастельные оттенки ярких цветов: розовый, желтый, голубой, зеленый. Помимо макового поля, в качестве декораций можно использовать цветущие парки, сады, аллеи, скверы и набережные.

Май. Буйство красок в природе достигает своего апогея, солнце начинает светить особенно ярко. При выборе одежды и локаций для фотоссесии необходимо учитывать эти изменения, и, если в апреле модели одевались в пастельные тона, то теперь лучше выбирать яркие. Аналогичный подход при выборе локаций. При съемках можно поиграть с солнечным светом, модель окружена теплым мягким светом. В Казахстане начинается сезон фонтанов – отличная локация для фотоссесии, где можно получить во время съемок живые эмоции модели.

Дождливая погода в мае отличается от мартовской, и, если в первый месяц весны дождь еще холодный и модель прячется от него под зонтом, то в мае царит другое настроение. Теплый дождь в цветущем саду – отличная локация для романтического фото, модель может быть как без зонта, подставив лицо дождю, так и с зонтом, отставляя его в сторону.

Какие предметы использовать для фотосессии

Весной можно активно эксплуатировать любые виды растительности и спортивной атрибутики.

Цветы. Любые виды весенних цветов: подснежники, крокусы, тюльпаны, гиацинты, верба, мимоза, ирисы, незабудки и, конечно, яркие, сочные маки в казахской степи.

Спорт. Велосипеды и электросамокаты – прекрасные помощники для весенней фотосессии.

Воздушные шары. Отлично подойдут для радостных и живых фото на прогулке в цветущем парке.

Одежда. Подчеркиваем сезон: резиновые сапоги, зонты, дождевики.

Для семейного фото. К примеру, можно использовать скворечник, тема – семья делает скворечник или вешает его на дерево.