Подготовка к сезону посадки: рекомендации садоводам

В Казахстане погода весной и, особенно в марте, существенно отличается в зависимости от регионов: когда на юге садят в грунт помидоры, на севере еще лежит снег. Zakon.kz собрал рекомендации специалистов, которые подходят для всех областей, с небольшой поправкой на погоду за окном.

Любому саду или огороду не обойтись без подготовки к летнему сезону. Перечень видов весенних работ имеет общий и обязательный характер.

Рассада. В марте можно заняться рассадой, при выборе емкости для посадки необходимо учитывать особенности растений. Например, перец и баклажаны не любят, когда их пересаживают, для них лучше выбрать стаканчик из разлагаемых материалов. Помидоры, напротив, любят пересадки, для них подойдут ящики или контейнеры.

Для тех, кто любит выращивать цветы из семян, март подходящее время для высадки цветов: однолетней астры, вербены, дельфиниума, китайской гвоздики, львиного зева, петуний и других однолетних видов. Помимо этого можно поставить на проращивание клубни георгинов. В этом случае их можно будет раньше высадить в цветник, и зацветут они, соответственно, гораздо раньше.

Обрезка. Как правило, на большей части территории Казахстана погода в марте позволяет начать обрезку деревьев и кустарников. Причем возможна любая форма обрезки: санитарная, формирующая или омолаживающая. Лучше проводить работы в начале марта при невысоких температурах воздуха, чтобы до начала движения сока в дереве срезы успели затянуться.

Теплица. Самое время начать подготовку теплицы к предстоящему сезону. Прежде всего, обратите внимание на прочность конструкции, возможно, в каких-то местах ослабло крепление, и нужно подтянуть гайки. Если металлические детали заржавели, то перед покраской их лучше зачистить. Важно также помыть все прозрачные части и стекла теплицы, чтобы восстановить полноценное освещение. Помимо этого, необходимо подготовить почву к предстоящим посадкам. На первом этапе проводиться процедура обеззараживания. Землю необходимо пролить смесью воды с бордоской жидкостью или медным купоросом, соотношение и количество указаны в инструкции. Спустя несколько дней можно будет вносить натурные удобрения: перегной или компост.

Опрыскивание. Время проведения опрыскивания будет зависеть от региона, где-то его можно провести в марте, а где-то придется ждать апреля. Весной нужно провести опрыскивание три раза: до распускания почек – бордоской жидкостью или препаратом. Второй раз, когда появятся первые листья – используем препарат Фуфанон. Этот вид обработки предназначен только для ягодных кустарников – помогает уничтожать клещей. И третий раз мы опрыскиваем деревья и кустарники, когда появятся бутоны. Используется также препарат Фуфанон. Обработка необходима для того, чтобы избавиться от вредителей.

Подкормка растений. Многое будет зависеть от погоды. Если установилось тепло, то необходимо внести подкормку, как правило, это азотные удобрения. Конкретные сроки и нормы внесения зависят от вида растений, к примеру, смородину нужно подкармливать в начале распускания почек из расчета: 2 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л воды, норма – 1 ведро на куст. Крыжовник подкармливают, когда начинают распускаться листья: 2 ст. ложки нитрофоски и 1 ст. ложка мочевины на 10 л воды, норма – 2 ведра на куст. Для малины используют сухие удобрения из расчета 3 ст. ложки мочевины на 1 кв. м, их нужно разбросать в междурядьях и заделать в землю граблями.

Посадка. Март-апрель хорошее время для посадки саженцев как плодовых и ягодных культур, так и декоративных деревьев и кустарников. Если саженец с земляным комом, то можно даже не ждать, когда земля прогреется окончательно.

Картофель. Время посадки картофеля необходимо соотносить со своей климатической зоной. Делать это необходимо в теплую землю, но предварительно, за две недели нужно достать картофель из места хранения и дать ему возможность прорасти где-нибудь в прохладном, но светлом помещении.

После зимы. В этот период обычно снимают укрытия с роз, клематисов и винограда. Делают это постепенно – первые несколько дней раскрывают только на день, затем, когда растения адаптируются к новым температурам и условиям, защиту убирают полностью. Важно учитывать температурный режим в этот период.

Перекопать участок или огород. Если огород не был перекопан осенью после сбора урожая, то это нужно сделать весной. Это позволит "распушить" землю, насытить почву кислородом, и тем самым сделать ее более благоприятной для выращивания плодов. Хорошо так же совместить перекопку с внесением натуральных удобрений, например, золы или перегноя. Если огород или участок перекапывали осенью, то нужно пробороновать почву граблями.

Обратите внимание, что для подкормки нельзя использовать свежий навоз: в нем содержится в высокой концентрации аммиак, который сожжет корни растений. Лучше дать возможность навозу перегореть или перегнить, и использовать его на следующий сезон.

Второй этап подкормки

Подкормка деревьям и кустарникам необходима в разное время, например, некоторым видам культур требуются удобрения в период цветения.

Яблони и груши. Удобрения вносят в начале цветения из расчета: 3 ст. ложки суперфосфата и 2 ст. ложки мочевины на 10 воды, норма – 4 – 5 ведер на дерево.

Слива. Аналогично – удобрения вносятся в начале цветения: 2 ст. ложки мочевины и 2 ст. ложки сернокислого калия на 10 л воды, норма – 3 ведра на дерево.

Вишня. Для вишни предусмотрен другой срок – удобрения вносятся только после цветения и только натуральные. 5 литров коровяка (разведенного 1:10) и 10 стаканов золы на 50 л воды, норма – 1 ведро на дерево.

Крыжовник. Вносим прикорм в начале цветения из расчета: 1 ст. ложка сернокислого калия на 10 л воды, норма – 3 ведра на куст.