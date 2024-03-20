Подготовка автомобиля к весенне-летнему сезону
Зимний период негативно сказывается на кузове автомобиля и элементах подвески, поэтому специалисты рекомендуют с приходом весны в первую очередь провести полноценную мойку. Это позволит тщательно осмотреть кузов, увидеть скрытые сколы и полости, наличие ржавчины на днище машины.
Двигатель. Необходимо осмотреть двигатель на наличие нагара и конденсата, для прочистки мотора и карбюратора лучше использовать технические смазки и чистящие средства для подкапотного пространства автомобиля. Важно удостовериться, что тормозные шланги герметичны, технические жидкости не текут, уровень тормозной жидкости остается в норме. Помимо этого, требуется проверить состояние масел и фильтров, при необходимости их заменить.
Аккумулятор. После зимы необходимо внимательно осмотреть состояние аккумулятора: проверить заряд и уровень электролита, клеммы аккумулятора на предмет окисления. При необходимости нужно зачистить контактные клеммы АКБ и покрыть их специальной электропроводящей смазкой.
Смена шин. Специалисты рекомендуют не торопиться со сменой шин, а дождаться, когда асфальт полностью очистится от снега и наледи и высохнет. Необходимо также учитывать температурный режим, который рекомендуют производители шин, обычно они советуют производить замену при среднесуточной температуре +7 градусов. После замены необходимо будет проверить углы установки колес (развал-схождение). Кроме того, следует осмотреть состояние колесных дисков, которые за время эксплуатации зимой часто подвергаются деформации и коррозии.
Давление в шинах. С приходом тепла проверьте давление в шинах, используя манометр. Необходимо сверить данные на боковине шин с показателями датчиков давления. В современных авто в шинах установлены специальные датчики и система мониторинга давления TPMS, которые проинформируют об имеющихся отклонениях.
Тормозная система, масло и фильтры. Важно проверить работу тормозной системы, при необходимости заменить масло и фильтры.
Система охлаждения. С приходом тепла нагрузка на систему существенно возрастет, поэтому необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости и исправность вентилятора.
Кондиционер. Работы аналогичны тем, какие обычно проделываются с кондиционером в квартире после зимнего простоя. Кондиционер в автомобиле необходимо включить, погонять его на различных режимах, достаточно ли он холодит. Если возникли вопросы, то лучше заехать на СТО и сделать замену хладагента.
Важные мелочи. Отдельное внимание нужно будет уделить мелочам, вроде состояния стекол и фар. Как правило, при зимней эксплуатации на них оседают соль и реагенты, в результате чего поверхность становится шероховатой. Убрать налет можно при помощи специальных очистителей. Дворники: если резина на них потрескалась, то стеклоочистители стоит заменить, иначе они будут царапать стекло.
Салон автомобиля также нуждается в подготовке. После зимы его следует просушить в теплый солнечный день, открыв все двери и багажник. Если нет возможности сделать профессиональную химчистку внутри салона, то придется самостоятельно пропылесосить ворсистое покрытие пола и коврики. Белые разводы от реагентов можно удалить с помощью пенообразующих химических средств для чистки домашних ковров.
Салфетки и ветошь. Мелочи, которые будут иметь большой расход по весне из-за грязи и луж на улице: протереть фары, стекла автомобиля, госномера и прочее – все время требуется ветошь или влажные салфетки.
Какие еще профилактические работы нужно провести
Многое зависит от модели автомобиля и времени его эксплуатации зимой. Например, если у вас внедорожник, то потребуется изучить состояние и правильную установку амортизаторов, работу системы полного привода и работоспособность лебедки. Если автомобиль стоял всю зиму без движения, то независимо от модели понадобится дополнительный осмотр. Специалисты напоминают, что простой негативно влияет на резиновые детали подвески – они высыхают и теряют эластичность, аналогичные проблемы будут наблюдаться у уплотнителей дверей.
Аккумулятор без эксплуатации за зиму, как правило, разряжается в ноль, поэтому опытные автолюбители обычно его забирают домой и несколько раз за сезон заряжают. Если этого не было сделано, то придется повозиться, возможно, даже обратиться за помощью к специалистам. А еще можно ожидать окисление топлива и смазочных материалов, а также коррозию на различных металлических деталях. Избежать последнего удается тем, кто сумел найти на зиму для своего железного коня крытый автопаркинг или гараж.
Zakon.kz также собрал несколько общих рекомендаций, которые помогут сохранить автомобиль на ходу:
• промыть с помощью шланга или системы с паровым очищением ходовую часть. Провести ее диагностику (заменить потрескавшиеся резиновые сальники, поврежденные сайлент-блоки, тормозные шланги и т.д.);
• обязательно заменить зимнее масло на специальное синтетическое, чтобы защитить двигатель в жаркую погоду;
• промыть радиатор и залить новую охлаждающую жидкость, при появлении луж антифриза под машиной отправить авто в мастерскую для проверки патрубков;
• проверить уровень моторного и трансмиссионного масла, жидкость гидроусилителя руля, антифриз, и тормозную жидкость;
• заменить свечи, если на них образовались отложения или налет;
• провести очистку или замену воздушного фильтра;
• заменить масляный или топливный фильтр;
• очистить бензобак от конденсата и грязи, проверить мотор на наличие течей;
• обработать защитным средством ржавые пятна на арках, днище или подвесе;
• проверить на СТО изношенность тормозных колодок;
• при наличии царапин и других изъянов на кузове их необходимо закрасить, чтобы не было коррозии;
• проверить работу фар, поворотников, стоп-сигналов.