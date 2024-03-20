Подготовка автомобиля к весенне-летнему сезону

Весна для автолюбителей – время, когда приходится отложить все дела и заниматься в течение многих дней только своей машиной. Zakon.kz собрал рекомендации специалистов, которые позволят сократить сроки подготовки автомобиля к смене сезона и не тратить на это много денег.

Зимний период негативно сказывается на кузове автомобиля и элементах подвески, поэтому специалисты рекомендуют с приходом весны в первую очередь провести полноценную мойку. Это позволит тщательно осмотреть кузов, увидеть скрытые сколы и полости, наличие ржавчины на днище машины.

Двигатель. Необходимо осмотреть двигатель на наличие нагара и конденсата, для прочистки мотора и карбюратора лучше использовать технические смазки и чистящие средства для подкапотного пространства автомобиля. Важно удостовериться, что тормозные шланги герметичны, технические жидкости не текут, уровень тормозной жидкости остается в норме. Помимо этого, требуется проверить состояние масел и фильтров, при необходимости их заменить.

Аккумулятор. После зимы необходимо внимательно осмотреть состояние аккумулятора: проверить заряд и уровень электролита, клеммы аккумулятора на предмет окисления. При необходимости нужно зачистить контактные клеммы АКБ и покрыть их специальной электропроводящей смазкой.

Смена шин. Специалисты рекомендуют не торопиться со сменой шин, а дождаться, когда асфальт полностью очистится от снега и наледи и высохнет. Необходимо также учитывать температурный режим, который рекомендуют производители шин, обычно они советуют производить замену при среднесуточной температуре +7 градусов. После замены необходимо будет проверить углы установки колес (развал-схождение). Кроме того, следует осмотреть состояние колесных дисков, которые за время эксплуатации зимой часто подвергаются деформации и коррозии.

Давление в шинах. С приходом тепла проверьте давление в шинах, используя манометр. Необходимо сверить данные на боковине шин с показателями датчиков давления. В современных авто в шинах установлены специальные датчики и система мониторинга давления TPMS, которые проинформируют об имеющихся отклонениях.

Тормозная система, масло и фильтры. Важно проверить работу тормозной системы, при необходимости заменить масло и фильтры.

Система охлаждения. С приходом тепла нагрузка на систему существенно возрастет, поэтому необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости и исправность вентилятора.

Кондиционер. Работы аналогичны тем, какие обычно проделываются с кондиционером в квартире после зимнего простоя. Кондиционер в автомобиле необходимо включить, погонять его на различных режимах, достаточно ли он холодит. Если возникли вопросы, то лучше заехать на СТО и сделать замену хладагента.

Важные мелочи. Отдельное внимание нужно будет уделить мелочам, вроде состояния стекол и фар. Как правило, при зимней эксплуатации на них оседают соль и реагенты, в результате чего поверхность становится шероховатой. Убрать налет можно при помощи специальных очистителей. Дворники: если резина на них потрескалась, то стеклоочистители стоит заменить, иначе они будут царапать стекло.

Салон автомобиля также нуждается в подготовке. После зимы его следует просушить в теплый солнечный день, открыв все двери и багажник. Если нет возможности сделать профессиональную химчистку внутри салона, то придется самостоятельно пропылесосить ворсистое покрытие пола и коврики. Белые разводы от реагентов можно удалить с помощью пенообразующих химических средств для чистки домашних ковров.

Салфетки и ветошь. Мелочи, которые будут иметь большой расход по весне из-за грязи и луж на улице: протереть фары, стекла автомобиля, госномера и прочее – все время требуется ветошь или влажные салфетки.

Какие еще профилактические работы нужно провести

Многое зависит от модели автомобиля и времени его эксплуатации зимой. Например, если у вас внедорожник, то потребуется изучить состояние и правильную установку амортизаторов, работу системы полного привода и работоспособность лебедки. Если автомобиль стоял всю зиму без движения, то независимо от модели понадобится дополнительный осмотр. Специалисты напоминают, что простой негативно влияет на резиновые детали подвески – они высыхают и теряют эластичность, аналогичные проблемы будут наблюдаться у уплотнителей дверей.

Аккумулятор без эксплуатации за зиму, как правило, разряжается в ноль, поэтому опытные автолюбители обычно его забирают домой и несколько раз за сезон заряжают. Если этого не было сделано, то придется повозиться, возможно, даже обратиться за помощью к специалистам. А еще можно ожидать окисление топлива и смазочных материалов, а также коррозию на различных металлических деталях. Избежать последнего удается тем, кто сумел найти на зиму для своего железного коня крытый автопаркинг или гараж.