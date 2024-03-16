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Правилами найма идеального сотрудника поделилась эксперт по личному бренду из Лондона

Командообразование, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 07:26 Фото: pixabay
Правильный рекрутинг играет ключевую роль в каждой организации. Это позволяет обеспечить лучшими специалистами на рынке труда. Однако, многие руководители не имеют четкой стратегии и сталкиваются со сложностями при отборе кандидатов, сообщает Zakon.kz.

В этих условиях, проживающая в Лондоне эксперт по личному бренду Джо Глинн-Смит предлагает свое краткое пошаговое руководство по найму идеального сотрудника.

Распределите роли в команде

Здесь важна максимальная точность. Чтобы создать команду, которая будет воплощать стратегию организации, следует начать с четкого описания обязанностей и навыков каждого работника. Джо Глинн-Смит советует: подробно опишите, как распределяются задачи по каждой отдельной должности.

Продвигайте вакансию

Размещайте объявления или используйте веб-сайт вашей организации. И обязательно "трубите" о вакансии на специализированных досках объявлений. Не пренебрегайте социальными сетями. Так шансы подобрать хорошего сотрудника из числа знакомых увеличиваются.

Командообразование, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 07:26

Фото: Instagram/jojoglynnsmith

Четкие требования – качественный кандидат

Создайте список не подлежащих обсуждению требований для каждой должности, включая соответствующий опыт, навыки или достижения. Так вы определите свою стратегию отбора и сможете быстро отсеивать нерелевантные резюме.

Проведите первичное собеседование

Как только у вас будет список кандидатов на должность, свяжитесь с ними для первичного собеседования в онлайн-формате. Оцените коммуникативные навыки, заинтересованность в задачах, а также навыки и сильные стороны будущего сотрудника.

Оцените кандидата с помощью тестового задания

Джо Глинн-Смит считает, что предоставление кандидатам заданий – это отличный способ увидеть их в действии. Кроме того, это создает четкую базу для сравнения с другими кандидатами.

Командообразование, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 07:26

Instagram/jojoglynnsmith

Проведите отсев

Тех, кто приглянулся вам и обладает необходимыми навыками, пригласите на второе собеседование в офлайн-формате. Эксперт отмечает, что интервью стоит провести в компании с еще одним коллегой или начальником. Так можно получить дополнительную обратную связь и оценить, вольется ли сотрудник в команду.

Создайте план адаптации

После того, как сотрудник присоединился к команде, убедитесь, что у него есть все ресурсы для плавного погружения в производственные процессы. Это гарантирует, что он сразу войдет в рабочий ритм и почувствует себя мотивированным.

Об интеллектуальном и техническом перевооружении компаний поделился мнением другой эксперт.

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