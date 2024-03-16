Какие цветы лучше не держать дома и по каким причинам

Существует ряд цветов, которые не рекомендуется держать дома. Прежде всего – в целях личной безопасности. Это связано не только с народными приметами, но и с химическими свойствами растений, сообщает Zakon.kz.

Telegram-канал АиФ разместил подборку цветов, которые могут принести в дом не самые радостные события. К таким видам, например, относят вьющийся плющ. По некоторым данным этот цветок ассоциируется с разладом в семье.

Хризантема, если верить приметам, ухудшает психическое состояние и приводит к бессоннице. Ее лучше поместить на балконе или на кухне, вот там она принесет в дом удачу, финансы и любовь.

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Согласно суевериям, роза провоцирует на конфликты и вытягивает энергию из дома. А сансевиерия не терпит в жилье мужчин и мешает молодым девушкам выйти замуж. Этот цветок еще принято называть "тещин язык" или же "щучий хвост".

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Искусственные цветы в доме также являются плохой приметой.

А вот к ядовитым цветам относят диффенбахию. Это красивое и вечнозеленое растение, но сок этого растения ядовит для животных и людей. Еще он считается символом безбрачия.

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Монстера – неприхотливое, но тоже ядовитое растение. Попав на кожу, яд вызывает ожог. Также монстера вытягивает жизненную энергию. В спальне и детской его точно лучше не держать.

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Примула при цветении выделяет токсические вещества, которые вызывают тошноту и головокружение.

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Азалия содержит андромедотоксин.

Фото: pixabay

Если нечаянно проглотить небольшой листик, то может возникнуть рвота и поднимется давление. Еще цветок является аллергеном.

А желтыее тюльпаны после одноименной песни стали всерьез считать вестниками разлуки.