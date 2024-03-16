Субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи предоставили гороскоп на 16 марта для представителей всех знаков зодиака. Кому стоит быть начеку, а кто может с полной уверенностью идти добиваться своих целей, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня неосторожное поведение Овна может стать источником великого множества обид и конфликтов. В первую очередь причиной этого может быть излишнее любопытство, неосторожное слово или неуместное чувство юмора, проснувшееся сегодня у Овна. Если ссоры с окружающими не входят в его текущие планы (а ссоры эти могут оказаться затяжными и глубокими), Овну придется следить за своими словами. Ну и, конечно, помнить о том, что чужие секреты нужно хранить.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня мысли Тельца будут часто вращаться вокруг денег и финансового благополучия, вплоть до того, что он рискует зациклиться на этой теме. Чтобы лишний раз не огорчаться, постарайтесь поменьше акцентироваться на негативных моментах. Даже если денег у Тельца действительно немного, не надо забывать, что много их вообще никогда не бывает. Сколько бы их ни было, все равно на что-то да и не хватит. Так стоит ли расстраиваться?

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Вот уж что сегодня не будет волновать Близнецов ну нисколько, так это чужое мнение! Сегодня Близнецы будут настолько погружены в свои собственные планы, что заметить чьи-либо возражения просто не смогут. А зря: иногда и от окружающих можно услышать полезную подсказку. И вообще для Близнецов сегодня лучше не вступать в споры: обид будет много, а толку ноль.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня кто-то из окружающих попытается эксплуатировать сострадательность Рака. Сострадательность же, как назло, у Рака в этот день обострится. Так что у всех желающих есть шансы поиграть на тонких струнах его чувствительной души. Если вы не хотите, поддавшись благородному порыву, почувствовать на своей шее чей-то суровый хомут, старайтесь чуть более критично относиться к слезным просьбам о помощи.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня Лев весь день проведет в своем внутреннем мирке. Впрочем, этот мирок будет весьма привлекателен и наполнен множеством феерических красок и образов. В такие дни хорошо бывает помечтать, заняться каким-нибудь творчеством, посидеть в уютном кресле с книжкой в руках… А еще лучше – пригласить в этот свой мирок кого-то еще, чтобы не было так одиноко.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня с самого утра Дева рискует с головой уйти в решение своих текущих вопросов. И совсем не обязательно, что эти вопросы будут серьезными и важными. Скорее наоборот, сегодня любая мелкая проблема может захватить внимание Девы настолько, что покажется грандиозной проблемищей. Если не хотите посвятить весь день пустякам, постарайтесь придавать им поменьше значения.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня Весы рискуют в полной мере испытать на себе все прелести поговорки: "Охота пуще неволи". Какие-то их эмоции (совсем не обязательно важные) захватят их настолько, что они забудут обо всем остальном. Так что исход дня зависит исключительно от того, чем конкретно увлекутся Весы. Сегодня велик шанс потратить день на полнейшую ерунду и пустые разговоры, но если Весы займутся чем-либо полезным, то способны добиться прекрасных результатов! А вот раздражению воли сегодня давать не стоит, очень уж велик риск испортить отношения.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня у Скорпиона возникнет неодолимый соблазн пожалеть себя. И неважно, если серьезных поводов для этого нет. Скорпиону достаточно даже маленькой обиды для того, чтобы в душе она выросла в грандиозную обидищу. Поддавшись этому порыву, Скорпион рискует весь день провести в мрачном настроении. Нет, пожалеть себя, конечно, иногда бывает приятно, но не до такой же степени!

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня Стрельцу звезды гороскопа не рекомендуют браться за ответственные и важные проекты, гораздо лучше сосредоточится на привычных делах и проблемах. И здесь главное – войти в рабочий ритм: если это получится, его работоспособность и активность будут на высоте. Мысли в этот день будут работать быстрее и лучше обычного, вдобавок Стрелец почувствует повышенную способность к концентрации внимания. В таком состоянии он способен решить многие задачи. А вот на окружающих сегодня лучше обращать внимания поменьше. У них свои дела и интересы, у Стрельца – свои.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерогу легче обычного будут даваться дела, требующие кропотливого внимания и терпения. Все, что касается учебы, составления отчетов, планов, графиков и т.д., обещает радовать вас своими результатами. А вот в эмоциях все будет не так безоблачно. Этот день так же мало подходит для романтики, как бухгалтерский отчет для признания в любви! Увы, сегодня Козерогу основательно будет мешать обострившаяся раздражительность. Не дайте этому чувству испортить вам день.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня Водолей может испытать странное желание продемонстрировать окружающим свое оскорбленное достоинство. И неважно, есть ли у Водолея реальные поводы для обид, все равно мысли о том, что его таланты остались недооцененными, раз за разом будут портить Водолею настроение. Конечно, пожалеть себя иногда бывает приятно, но все-таки постарайтесь не перегибать палку. На самом деле все совсем не так уж плохо.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня Рыбам все свободное время лучше провести дома. А еще лучше – побыть одним или в кругу самых близких людей. В противном случае у Рыб сегодня то и дело могут возникать досадные недоразумения, провоцируя множество обид и огорчений. А вот домашние дела или хорошая книга в свободное время отвлекут их и создадут благоприятный фон.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.