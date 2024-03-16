Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Чем опасен для психики длительный сон в выходные

советы, врач, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 02:00 Фото: pixabay
Врач общей практики Лариса Алексеева рассказала, чем грозит желание "отоспаться" в выходные, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала "Вечерней Москве", что длительный сон в нерабочие дни с легкостью может нарушить режим. В дальнейшем это может привести к проблемам с физическим и психическим здоровьем.

"Когда мы пытаемся отоспаться за всю неделю, происходит следующее: мы поздно встаем в воскресенье, а раньше лечь, чтобы проснуться рано в понедельник перед работой, не получается. Если так часто повторяется, то возникает бессонница, происходят некоторые психические проблемы, так как мозг и нервная система испытывают стресс при резкой смене состояний бодрствования и отдыха", – сказала Алексеева.

Эксперт также порекомендовала ложиться спать в соответствующей обстановке. Для здорового сна необходимо заранее убирать все препятствующие ему факторы: телевизор, гаджеты, световые приборы и посторонние шумы.

Ранее сообщалось, что исследователи из Китайского Нанкинского медицинского университета установили, что дополнительный сон в выходные после рабочей недели может снизить вероятность сердечного приступа и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Читайте также

советы, врач
Повышенная жажда может быть признаком ряда заболеваний
астрология
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Командообразование
Правилами найма идеального сотрудника поделилась эксперт по личному бренду из Лондона
Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстане наступит настоящая весна
Когда в Казахстане наступит настоящая весна
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
бизнесмен найден мертвым
Бизнесмен Бахыт Ибрагим найден мертвым в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: