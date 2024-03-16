Чем опасен для психики длительный сон в выходные

Врач общей практики Лариса Алексеева рассказала, чем грозит желание "отоспаться" в выходные, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала "Вечерней Москве", что длительный сон в нерабочие дни с легкостью может нарушить режим. В дальнейшем это может привести к проблемам с физическим и психическим здоровьем.

"Когда мы пытаемся отоспаться за всю неделю, происходит следующее: мы поздно встаем в воскресенье, а раньше лечь, чтобы проснуться рано в понедельник перед работой, не получается. Если так часто повторяется, то возникает бессонница, происходят некоторые психические проблемы, так как мозг и нервная система испытывают стресс при резкой смене состояний бодрствования и отдыха", – сказала Алексеева.

Эксперт также порекомендовала ложиться спать в соответствующей обстановке. Для здорового сна необходимо заранее убирать все препятствующие ему факторы: телевизор, гаджеты, световые приборы и посторонние шумы.

Ранее сообщалось, что исследователи из Китайского Нанкинского медицинского университета установили, что дополнительный сон в выходные после рабочей недели может снизить вероятность сердечного приступа и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.