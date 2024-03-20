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Вечерний дастархан: как питаться мусульманам на Наурыз

Праздник , фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 10:15 Фото: Zakon.kz
На пороге – большой весенний праздник, Наурыз. Однако вместе с тем с 11 марта по 9 апреля включительно длится священный месяц Рамазан, когда в течение 30 дней верующие держат оразу. Можно ли мусульманам насладиться праздничными угощениями, Zakon.kz рассказал имам.

По словам теолога, имама Руслана Каиргельды, проблем у желающих присоединиться к торжеству постящихся возникнуть не должно.

"Главное – принимать пищу после разговения, то есть после заката. Естественно, она должна быть дозволенной, по канонам ислама. Вдобавок мы всегда советуем после разговения не переедать, так как это очень вредно для здоровья", – объяснил Каиргельды.

Поделился он и рекомендациями для тех, кто планирует непосредственно участвовать в приготовлении кушаний для дастархана. Хотите оценить вкус блюда, например, на соль? Попробуйте, но не глотайте: важно, чтобы еда не попала в желудок.

Что не относится к дозволенной, иначе говоря, халяльной пище? Как сказано на официальном сайте Духовного управления мусульман в Казахстане, "харамными являются кровь животного, умершие животные в результате естественной смерти или стечения обстоятельств – в результате удушения, удара током, падения или удара. Произведенное сырье из мяса или костей таких животных тоже является запрещенным – желатин, оболочка для колбасы и сосисок. К харамным относятся и все те продукты, которые, являясь сами по себе разрешенными, соприкасались с харамными продуктами – пока это место, с которым они соприкасались, не будет удалено, употреблять в пищу такие продукты нельзя".

Но вернемся к оразе.

Нарушает пост:

  • Преднамеренный прием пищи, питье воды, прием лекарственных препаратов, курение.
  • Преднамеренная интимная связь с женой/мужем.
  • Применение лекарственного препарата через уши и нос.
  • Специально вызванная тошнота и рвота.
  • Случайное попадание жидкости во время омовения через носоглотку или ротовую полость.

Не нарушает пост:

  • Если совершить случайный прием пищи: если человек забылся и что-то съел или выпил, но потом опомнился и прекратил, то он может продолжить пост.
  • Если принять душ, совершить полное омовение или недолго находиться в бане.
  • Если пробовать пищу, но не глотать ее.
  • Если полоскать ротовую полость и промывать нос.
  • Если закапать зрачки лекарственным препаратом.
  • Если почистить зубы.
  • Если сдать кровь.

Не поститься можно детям, не достигшим возраста полового созревания; беременным и кормящим женщинам; дамам во время менструации; путникам; больным, знающим, что ограничения могут ухудшить их состояние, людям с хроническими заболеваниями и ментальными нарушениями.

Более подробная информация о правилах поста – здесь.

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