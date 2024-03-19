Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Что делать, если человек подавился

Что делать, если человек подавился, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 17:46 Фото: freepik
Ситуация, когда человек подавился пищей, встречается очень часто и не зависит от места действия и количества людей рядом. Опасность в том, что, если не оказать вовремя помощь, человек может задохнуться. Zakon.kz узнал у специалистов, как можно помочь.

Медики рекомендуют не оставлять человека, который подавился, одного. Тем более, что он находится в состоянии паники. Важно также знать: для устранения механической асфиксии есть всего четыре-пять минут.

Почему человек может подавиться

Подавиться человек может любой пищей, и хотя мы чаще всего думаем, что поперхнуться легче всего крошками хлеба, это не так. Специалисты говорят, что наибольшее число случаев приходится на мясо.

Причины могут быть разными, например, человек очень голоден и торопится во время еды. Подавиться можно также сухой крошащейся пищей (сухарики, выпечка), особенно если не запивать ее каким-нибудь напитком. А можно и собственной слюной, к слову, существует немало болезней, при которых возникает сильнейший кашель, и если человек в это время ел, то он может подавиться. Поэтому медики рекомендуют быть внимательными людям, имеющими хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), бульбарный синдром, миастению и другие заболевания бронхов и легких. Опасными ситуациями при любых обстоятельствах считаются оживленные разговоры во время еды, крики, смех при глотании и усиленном вдохе.

Что делать, если человек сам подавился

Если никого нет рядом, то придется оказать первую помощь себе самостоятельно. Выбор действий будет зависеть от того, как глубоко кусочек пищи застрял в горле и перекрыл просвет для дыхания. Например, если вы поперхнулись и можете, хоть и с трудом, но дышать, то попробуйте прокашляться. Делать это нужно обязательно стоя, а не сидя или лежа. Для усиления эффекта рекомендуется согнуться пополам.

Другой вариант – попробовать удалить комок. Делать лучше перед зеркалом, язык прижать снизу, а саму челюсть немного потянуть вверх и на себя – так шансы увидеть инородное тело повышаются в разы. Затем нужно постараться сдвинуть с места пальцем застрявший кусочек. Если кусочек большой, то его лучше выплюнуть, если маленький, то проглотить, запив водой.

Если ситуация сложнее. Если вы чувствуете, что задыхаетесь и начинаете терять силы, попробуйте навалиться животом на спинку стула или подлокотник дивана, кресла кровати – любой предмет, который позволит создать эффект глубокого надавливания на живот. Следите за тем, чтобы выступающая часть тела оказалась непосредственно под верхней частью живота. Подобное давление будет распространяться по цепочке через диафрагму в легкие, тем самым выталкивая застрявший кусочек пищи наружу.

Прием Геймлиха. Этот прием для самопомощи был разработан американским врачом Генри Геймлихом и назван его именем. Здесь также используется сила давления, только вместо спинки стула используется собственный кулак. Необходимо прижать кулак к животу на пару сантиметров выше пупка, обхватить сверху другой рукой и резко надавить на себя и вверх.

Что делать, если подавился другой человек

Похлопывание по спине. Если подавился человек рядом с вами и он не может откашляться, попросите его встать и наклониться вперед. После этого несколько раз ударьте между лопатками пястной поверхностью ладони.

Прием Геймлиха. Если человек продолжает задыхаться, то необходимо применить другой способ. Для этого нужно встать у него за спиной, обхватить обеими руками верхнюю часть живота. После чего попросите человека наклониться вперед, поместите свой кулак ему на живот между пупком и грудной клеткой, обхватите кулак другой рукой и резко с силой потяните внутрь и вверх. Повторить нужно до пяти раз.

Вызвать скорую помощь. Если предыдущие попытки не помогают, следует продолжать чередовать: пять ударов по спине – пять толчков в живот с использованием кулака. Продолжать необходимо до тех пор, пока дыхание не восстановится полностью или хотя бы частично.

Медики настаивают, что продолжая спасть потерпевшего, в подобной ситуации обязательно нужно вызвать скорую. Это необходимо сделать, даже если кажется, что угроза миновала.

Что делать, если подавился ребенок

Особенно быстро и осторожно нужно действовать, если подавился и задыхается ребенок. Если он кашляет продуктивно: громко, делая вдох перед кашлем, плачет и может говорить, никаких дополнительных действий не требуется. Достаточно следить за его состоянием. Если же у ребенка нарушается сознание, он начинает затихать, не может дышать или издавать звуки, синеет, то нужно немедленно вызывать скорую помощь и начать оказывать первую помощь самостоятельно.

Если малыш в сознании, попробуйте аккуратно нанести ему несколько осторожных ударов между лопатками, пытаясь "выбить" застрявшее инородное тело. Если ситуация не улучшается, и ребенку меньше года, то попробуйте сделать несколько толчков в грудь. Если ребенку больше года, то осторожно проведите толчки в живот.

Ребенок до года. Чтобы сделать толчки в грудь младенцу, его следует уложить спиной на предплечье вашей свободной руки, чтобы затылок находился в ладони. Затем нужно поместить два пальца на середину груди малыша и резко нажать на глубину до 3-4 см. Делать так до пяти раз.

Ребенок старше года. Детям старше года толчки проводят по той же схеме, что и взрослым.

Общее правило для всех категорий. Человеку, не имеющему медицинского образования и специальной подготовки, сложно разобраться в тяжести состояния поперхнувшегося человека и ребенка. Поэтому общая рекомендация – сразу вызывать скорую помощь при любых обстоятельствах.

Если все закончилось благополучно, то необходимо пройти обследование у врача: у взрослых попавшая в легкие пища может спровоцировать развитие тяжелой пневмонии. Для детей особую опасность представляют магниты любого размера, попавшие в горло или пищевод. Они могут спровоцировать развитие некроза тканей слизистой оболочки.

Читайте также

спаржа, чеснок, продукты, пребиотики
Названы популярные продукты с пребиотиками, которые улучшат пищеварение
Выгорание на работе, советы для бухгалтеров
Выгорание на работе: советы для бухгалтеров
Гастроэнтеролог рассказала, почему появляются прыщи
Гастроэнтеролог рассказала, почему появляются прыщи
Ольга Снежина
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы и сильные осадки вновь вернутся в Казахстан
Морозы и сильные осадки вновь вернутся в Казахстан
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Сергек, желтый сигнал, светофор
Желтый свет, но дороги нет: как водители привыкают к новшеству и какой будет штраф
Любителей вейпов и насвая привлекают к ответственности в Астане
Любителей вейпов и насвая привлекают к ответственности в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: