Что делать, если человек подавился

Ситуация, когда человек подавился пищей, встречается очень часто и не зависит от места действия и количества людей рядом. Опасность в том, что, если не оказать вовремя помощь, человек может задохнуться. Zakon.kz узнал у специалистов, как можно помочь.

Медики рекомендуют не оставлять человека, который подавился, одного. Тем более, что он находится в состоянии паники. Важно также знать: для устранения механической асфиксии есть всего четыре-пять минут.



Почему человек может подавиться

Подавиться человек может любой пищей, и хотя мы чаще всего думаем, что поперхнуться легче всего крошками хлеба, это не так. Специалисты говорят, что наибольшее число случаев приходится на мясо.

Причины могут быть разными, например, человек очень голоден и торопится во время еды. Подавиться можно также сухой крошащейся пищей (сухарики, выпечка), особенно если не запивать ее каким-нибудь напитком. А можно и собственной слюной, к слову, существует немало болезней, при которых возникает сильнейший кашель, и если человек в это время ел, то он может подавиться. Поэтому медики рекомендуют быть внимательными людям, имеющими хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), бульбарный синдром, миастению и другие заболевания бронхов и легких. Опасными ситуациями при любых обстоятельствах считаются оживленные разговоры во время еды, крики, смех при глотании и усиленном вдохе.

Что делать, если человек сам подавился

Если никого нет рядом, то придется оказать первую помощь себе самостоятельно. Выбор действий будет зависеть от того, как глубоко кусочек пищи застрял в горле и перекрыл просвет для дыхания. Например, если вы поперхнулись и можете, хоть и с трудом, но дышать, то попробуйте прокашляться. Делать это нужно обязательно стоя, а не сидя или лежа. Для усиления эффекта рекомендуется согнуться пополам.

Другой вариант – попробовать удалить комок. Делать лучше перед зеркалом, язык прижать снизу, а саму челюсть немного потянуть вверх и на себя – так шансы увидеть инородное тело повышаются в разы. Затем нужно постараться сдвинуть с места пальцем застрявший кусочек. Если кусочек большой, то его лучше выплюнуть, если маленький, то проглотить, запив водой.

Если ситуация сложнее. Если вы чувствуете, что задыхаетесь и начинаете терять силы, попробуйте навалиться животом на спинку стула или подлокотник дивана, кресла кровати – любой предмет, который позволит создать эффект глубокого надавливания на живот. Следите за тем, чтобы выступающая часть тела оказалась непосредственно под верхней частью живота. Подобное давление будет распространяться по цепочке через диафрагму в легкие, тем самым выталкивая застрявший кусочек пищи наружу.

Прием Геймлиха. Этот прием для самопомощи был разработан американским врачом Генри Геймлихом и назван его именем. Здесь также используется сила давления, только вместо спинки стула используется собственный кулак. Необходимо прижать кулак к животу на пару сантиметров выше пупка, обхватить сверху другой рукой и резко надавить на себя и вверх.

Что делать, если подавился другой человек

Похлопывание по спине. Если подавился человек рядом с вами и он не может откашляться, попросите его встать и наклониться вперед. После этого несколько раз ударьте между лопатками пястной поверхностью ладони.

Прием Геймлиха. Если человек продолжает задыхаться, то необходимо применить другой способ. Для этого нужно встать у него за спиной, обхватить обеими руками верхнюю часть живота. После чего попросите человека наклониться вперед, поместите свой кулак ему на живот между пупком и грудной клеткой, обхватите кулак другой рукой и резко с силой потяните внутрь и вверх. Повторить нужно до пяти раз.

Вызвать скорую помощь. Если предыдущие попытки не помогают, следует продолжать чередовать: пять ударов по спине – пять толчков в живот с использованием кулака. Продолжать необходимо до тех пор, пока дыхание не восстановится полностью или хотя бы частично.

Медики настаивают, что продолжая спасть потерпевшего, в подобной ситуации обязательно нужно вызвать скорую. Это необходимо сделать, даже если кажется, что угроза миновала.

Что делать, если подавился ребенок

Особенно быстро и осторожно нужно действовать, если подавился и задыхается ребенок. Если он кашляет продуктивно: громко, делая вдох перед кашлем, плачет и может говорить, никаких дополнительных действий не требуется. Достаточно следить за его состоянием. Если же у ребенка нарушается сознание, он начинает затихать, не может дышать или издавать звуки, синеет, то нужно немедленно вызывать скорую помощь и начать оказывать первую помощь самостоятельно.

Если малыш в сознании, попробуйте аккуратно нанести ему несколько осторожных ударов между лопатками, пытаясь "выбить" застрявшее инородное тело. Если ситуация не улучшается, и ребенку меньше года, то попробуйте сделать несколько толчков в грудь. Если ребенку больше года, то осторожно проведите толчки в живот.

Ребенок до года. Чтобы сделать толчки в грудь младенцу, его следует уложить спиной на предплечье вашей свободной руки, чтобы затылок находился в ладони. Затем нужно поместить два пальца на середину груди малыша и резко нажать на глубину до 3-4 см. Делать так до пяти раз.

Ребенок старше года. Детям старше года толчки проводят по той же схеме, что и взрослым.

Общее правило для всех категорий. Человеку, не имеющему медицинского образования и специальной подготовки, сложно разобраться в тяжести состояния поперхнувшегося человека и ребенка. Поэтому общая рекомендация – сразу вызывать скорую помощь при любых обстоятельствах.

Если все закончилось благополучно, то необходимо пройти обследование у врача: у взрослых попавшая в легкие пища может спровоцировать развитие тяжелой пневмонии. Для детей особую опасность представляют магниты любого размера, попавшие в горло или пищевод. Они могут спровоцировать развитие некроза тканей слизистой оболочки.