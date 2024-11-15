Почему хочется спать после еды и что с этим делать

Пожалуй, никто не против вздремнуть после приема пищи. Тем более, как говорят специалисты, это вполне нормальное явление и называется постпрандиальной сонливостью. Почему же нас тянет ко сну после еды и какая пища действует, как снотворное, сообщает Zakon.kz.

Причины

Сонливость после еды – результат физиологических процессов, связанных с пищеварением и выработкой определенных гормонов. Это вполне нормально, если сонливость возникает время от времени и не вызывает сильного дискомфорта.

Врач-терапевт Анна Гришина и гастроэнтеролог Наталья Харченко подробно рассказали, почему же клонит в сон:

Вы не высыпаетесь. Дефицит сна и ночного отдыха неминуемо приведет к тому, что днем захочется поспать. Иногда это совпадает с приемом пищи.

Вы съели слишком много. Чем больше порция, которую человек съедает за один раз, тем выше шанс, что после еды захочется поспать.

Вы едите много простых углеводов. Обилие простых углеводов повышает в крови уровень глюкозы, что становится причиной положительных эмоций и чувства абсолютного удовлетворения.

Вы пьете мало воды. Если вы пьете меньше своей дневной нормы, развивается обезвоживание, снижается артериальное давление и вам хочется спать.

Вы едите много пищи с трипофаном. Некоторые продукты содержат большое количество этого вещества, основные источники триптофана – курица и молочные продукты.

Когда нужно обратиться к врачу

Нарушения эндокринной и пищеварительной систем, а также некоторые хронические болезни, усиливают послеобеденную сонливость и усталость.

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Повышенная сонливость после еды может указывать на следующие проблемы:

скрытые воспалительные процессы;

недостаток выработки в процессе пищеварения ферментов поджелудочной железы;

сахарный диабет;

развитие хронической почечной недостаточности;

дефицит питательных веществ, витаминов С и группы В, магния, цинка и железа;

анемия;

патологии щитовидной железы;

инфекционные заболевания;

аллергия или пищевая непереносимость определенных продуктов.

Что делать, если после еды хочется спать

Смягчить сонливость после еды помогут сбалансированное питание и контроль за размером порций. Также, как отмечено в публикации издания РБК LIfe, дополнительно поддерживайте физическую активность в течение дня, следите за тем, что пьете достаточно воды, и старайтесь не злоупотреблять тяжелыми для переваривания продуктами.

Высыпайтесь. Для полноценного отдыха взрослому человеку необходимо минимум семь часов сна в сутки. Важно вовремя ложиться спать, лучше до полуночи. По возможности , не используйте перед сном гаджеты и исключите напитки, которые возбуждают нервную систему – кофе или газировку.

, не используйте перед сном гаджеты и исключите напитки, которые возбуждают нервную систему – кофе или газировку. Перейдите на здоровую диету: снизьте в рационе пищу, насыщенную "вредными" жирами, и любые обработанные продукты. Разнообразьте питание овощами, фруктами и полезными орехами.

Уменьшите порции: еда с меньшим количеством калорий, скорее всего, приведет к меньшей сонливости, чем "тяжелая" или высококалорийная.

Вставайте из-за стола немного голодным: прекратите прием пищи до того, как появилось ощущение сытости. Чтобы помочь организму переварить продукты, нужно хорошо пережевывать пищу.

Используйте свет: свет является важным циркадным сигналом, поэтому прогулка на солнце или хорошая освещенность в помещении помогут уменьшить сонливость после еды.

Выпейте чашку кофе или чая: если вы хотите избежать сонливости после обеда, попробуйте выпить кофеиносодержащий напиток. При этом избегайте кофеина по крайней мере за восемь часов до сна.

Сделайте зарядку: если после обеда начало клонить в сон, добавьте немного физических упражнений. Но не переусердствуйте.

Можно ли спать после еды

Вздремнуть после обеда можно, но не слишком долго. Иногда достаточно посидеть или полежать в спокойствии 15-20 минут, чтобы сонливость и усталость после еды отступили.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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