Почему хочется спать после еды и что с этим делать
Причины
Сонливость после еды – результат физиологических процессов, связанных с пищеварением и выработкой определенных гормонов. Это вполне нормально, если сонливость возникает время от времени и не вызывает сильного дискомфорта.
Врач-терапевт Анна Гришина и гастроэнтеролог Наталья Харченко подробно рассказали, почему же клонит в сон:
- Вы не высыпаетесь. Дефицит сна и ночного отдыха неминуемо приведет к тому, что днем захочется поспать. Иногда это совпадает с приемом пищи.
- Вы съели слишком много. Чем больше порция, которую человек съедает за один раз, тем выше шанс, что после еды захочется поспать.
- Вы едите много простых углеводов. Обилие простых углеводов повышает в крови уровень глюкозы, что становится причиной положительных эмоций и чувства абсолютного удовлетворения.
- Вы пьете мало воды. Если вы пьете меньше своей дневной нормы, развивается обезвоживание, снижается артериальное давление и вам хочется спать.
- Вы едите много пищи с трипофаном. Некоторые продукты содержат большое количество этого вещества, основные источники триптофана – курица и молочные продукты.
Когда нужно обратиться к врачу
Нарушения эндокринной и пищеварительной систем, а также некоторые хронические болезни, усиливают послеобеденную сонливость и усталость.
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Повышенная сонливость после еды может указывать на следующие проблемы:
- скрытые воспалительные процессы;
- недостаток выработки в процессе пищеварения ферментов поджелудочной железы;
- сахарный диабет;
- развитие хронической почечной недостаточности;
- дефицит питательных веществ, витаминов С и группы В, магния, цинка и железа;
- анемия;
- патологии щитовидной железы;
- инфекционные заболевания;
- аллергия или пищевая непереносимость определенных продуктов.
Что делать, если после еды хочется спать
Смягчить сонливость после еды помогут сбалансированное питание и контроль за размером порций. Также, как отмечено в публикации издания РБК LIfe, дополнительно поддерживайте физическую активность в течение дня, следите за тем, что пьете достаточно воды, и старайтесь не злоупотреблять тяжелыми для переваривания продуктами.
- Высыпайтесь. Для полноценного отдыха взрослому человеку необходимо минимум семь часов сна в сутки. Важно вовремя ложиться спать, лучше до полуночи. По возможности, не используйте перед сном гаджеты и исключите напитки, которые возбуждают нервную систему – кофе или газировку.
- Перейдите на здоровую диету: снизьте в рационе пищу, насыщенную "вредными" жирами, и любые обработанные продукты. Разнообразьте питание овощами, фруктами и полезными орехами.
- Уменьшите порции: еда с меньшим количеством калорий, скорее всего, приведет к меньшей сонливости, чем "тяжелая" или высококалорийная.
- Вставайте из-за стола немного голодным: прекратите прием пищи до того, как появилось ощущение сытости. Чтобы помочь организму переварить продукты, нужно хорошо пережевывать пищу.
- Используйте свет: свет является важным циркадным сигналом, поэтому прогулка на солнце или хорошая освещенность в помещении помогут уменьшить сонливость после еды.
- Выпейте чашку кофе или чая: если вы хотите избежать сонливости после обеда, попробуйте выпить кофеиносодержащий напиток. При этом избегайте кофеина по крайней мере за восемь часов до сна.
- Сделайте зарядку: если после обеда начало клонить в сон, добавьте немного физических упражнений. Но не переусердствуйте.
Можно ли спать после еды
Вздремнуть после обеда можно, но не слишком долго. Иногда достаточно посидеть или полежать в спокойствии 15-20 минут, чтобы сонливость и усталость после еды отступили.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
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