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Что посмотреть в кинотеатре в весенние праздники

Что посмотреть в кинотеатре в весенние праздники, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 12:00 Фото: коллаж Zakon.kz
У казахстанцев на этой неделе в честь Наурыза выпадают настоящие праздничные каникулы. И чтобы эти дни прошли насыщенно и с пользой, рекомендуем пойти в кинотеатр и посмотреть увлекательные фильмы. Zakon.kz сделал подборку лучших картин.
На этот раз для зрителей в кинопрокате есть фильмы как для семейного просмотра, так и для шумной компании. Однако бесспорным лидером среди всех кинопремьер этого года остается фильм "Дюна: Часть вторая", который очень ждали любители фантастики.

"Дюна: Часть вторая"

Фильм "Дюна" снят по адаптации одноименного научно-фантастического романа Фрэнка Герберта. Рассказывает о герое по имени Пол Атрейдес, который осуществляет мифическое путешествие на пустынную планету Арракис вместе со своей семьей, чтобы защищать планету и ее жителей. Сюжет также включает в себя элементы интриги, политики и борьбы. Между любовью всей своей жизни и судьбой известной Вселенной он выбирает борьбу против ужасного будущего, которое только он может предсказать. 


"Первая дуэль"

История фокусируется на Клемане Лаказе, магистре оружия, и Мари-Роз Асти де Вальсэр, женщине, которой также хочется отстоять свою честь через дуэль. Вместе они помогают друг другу встать на путь справедливости. События происходят в Париже в 1887 году, поэтому в сюжете есть и романтическая линия – во время подготовки к битве чести главные герои влюбляются друг в друга. Тема дуэли в фильме, честь и любовь, вероятно, заинтересуют любителей исторической романтики и драмы.



"Пейш. Жұмақ ананың табанының астында" (Рай. Под ногами матерей)

Этот фильм отлично подойдет для похода с мамой и бабушкой. В нем наглядно показана материнская любовь и роль женщины в семье. В центре сюжета – 35-летний Адиль, чье умственное развитие остановилось на уровне 8-летнего ребенка. Он живет со своей мамой, которая утешает его и говорит, что он попадет в рай. Однако главный герой хочет, чтобы и мама попала туда с ним. Позже Адиль узнает о том, что если мама попадет в Мекку, то она сможет попасть в рай. Вдохновившись, Адиль отправляется в путь, чтобы исполнить свой священный долг.


"Лампо. Невероятное путешествие"

Фильмы о собаках зачастую получаются трогательные и добрые, и кинолента о псе Лампо – не исключение. Если вы хотите отправиться в увлекательное путешествие и отстраниться от повседневных будней, о этот фильм отлично подойдет для просмотра. История рассказывает о собаке Лампо, которая стала не только одной из самых известных путешественников, но и показала, что четвероногие невероятно умные. Рос пес на железнодорожной станции и поэтому путешествовал по стране. Но когда собаку приютили, у Лампо началась новая жизнь. Фильм затрагивает тему дружбы, преданности и искренних отношений.

"ErkeБай"

Наверно, многие каждый год пересматривают "Один дома". Теперь зрителям доступен еще один вариант, но уже по-казахски. В сюжете главный герой фильма – 10-летний мальчик, сын крупного бизнесмена, который всегда отличался свободным нравом. Однажды его похищают бандиты, чтобы потом потребовать выкуп. Но они даже не подозревают, что попадут в виртуозные ловушки ребенка. Похитителям предстоит использовать не только свою силу, но и смекалку, чтобы справиться с изобретательным мальчиком.

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