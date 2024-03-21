Врач рассказала, кому нельзя ограничивать себя во время Великого поста

Большинство считает, что ограничение в еде во время Великого поста является обязательным для всех. Между тем и православная церковь, и медики говорят, что при проблемах со здоровьем действуют другие правила. Zakon.kz узнал, при каких диагнозах лучше отказаться от воздержания в еде.

Во время Великого поста принято отказываться от мясных продуктов, рыбы, молока и яиц. Подобное ограничение не влияет на состояние организма здорового человека, но может негативно отразиться на тех, кто страдает частыми обострениями хронических заболеваний, либо имеет серьезные диагнозы.

"Бронхиальная астма, сахарный диабет, туберкулез, онкологические заболевания – в этом случае держать пост запрещено. Помимо этого, люди с обострением имеющихся у них хронических заболеваний или при остром течении болезни также должны отказаться от соблюдения поста", – говорит кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Института последипломного образовании КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Баян Камалова.

Врач высшей категории Камалова рекомендует для принятия взвешенного решения – держать или нет пост – обратиться за консультацией к врачу. Выбор специалиста зависит от характера болезни.

Если у человека чаще всего страдает желудочно-кишечный тракт, значит, необходимо обратиться за консультацией к гастроэнтерологу. Если в настоящее время человека ничего не беспокоит, но ранее он страдал от частых обострений, то ему также необходимо пройти обследование и посетить врача.

Православная церковь освобождает от соблюдения поста беременных и кормящих женщин, детей и больных. Помимо этого, можно не соблюдать пост во время путешествия или исполнения воинского долга. Существует традиция, когда вместо ограничения в еде православный человек берет на себя иную форму воздержания, например, на время Великого поста отказывается смотреть телевизор. Для того, чтобы изменить форму воздержания либо сократить число дней, необходимо обратиться за благословением к священнику. Обычно это делается после окончания исповеди.