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Рецепты постных блюд на время Великого поста

Рецепты постных блюд на время Великого поста, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 16:52 Фото: freepik
Великий пост является самым строгим постом в православном церковном календаре, когда из рациона христиан исключаются мясо, рыба, молоко и яйца. Zakon.kz собрал рецепты постных блюд, которые можно приготовить во время Великого поста, не нарушая канон.

Великий пост длится семь недель, и бывает сложно придумывать какие-то новые рецепты, чтобы разнообразить рацион близких, не нарушая при этом пост. В подборке рецепты салатов, супов и основных овощных блюд.

Салат с чесноком и орехами

Для приготовления блюда вам понадобятся:

помидоры – 9-10 шт.

чеснок – 4-5 зубчиков

луковица – 1 шт.

грецкие орехи – 1 стакан (очищенные)

растительное масло – 1-2 ст. ложки

зелень петрушки и укропа – по вкусу

соль, перец.

Приготовление:

Помидоры помыть, обсушить и порезать кружочками. Лук также порезать кольцами. Почистить грецкие орехи и чеснок. Зубчики чеснока сложить в емкость и растереть вместе с орехами и солью до однородной массы. В заранее подготовленное блюдо сложить слой помидоров, поперчить и посолить, посыпать чесночно-ореховой смесью, затем снова идет слой из помидоров – посолить, поперчить и посыпать чесночно-ореховой смесью. В конце поверх слоя помидоров разложить кольца лука. Перед подачей полить растительным маслом и рубленой зеленью.

Щи из квашеной капусты с грибами

Вам понадобятся:

квашеная капуста – 500 г

сушеные грибы – 100 г

луковицы – 2 шт.

морковь – 1 шт.

мука – 2 ст. ложки

томатная паста – 2 ст. ложки

петрушка – 1 корень

лавровый лист, соль, перец, растительное масло.

Приготовление:

Подготовить грибной бульон, отварные грибы отложить. Капусту мелко порубить и тушить на растительном масле около 2 часов. Лук мелко порезать, морковь натереть на крупной терке. Лук жарить отдельно на растительном масле до золотистого цвета, затем добавить морковь и порезанные кусочками отварные грибы. Овощи тушить вместе 15 минут, постоянно помешивая. В конце добавить томатную пасту и тушить несколько минут, чтобы объединить томаты и овощи. Приготовить смесь для "загущения" щей. В холодной кипяченой воде развести муку и тщательно перемешать, чтобы не было комочков. В кипящий грибной бульон положить тушеную квашеную капусту, овощи и грибы, корень петрушки, лавровый лист, посолить и поперчить. Варить 15 минут. В конце варки влить смесь для "загущения", тщательно помешивая. После чего выключить огонь и оставить настояться под крышкой на 15-20 минут.

Перец, фаршированный овощами

Для приготовления этого рецепта будут необходимы:

перец сладкий – 8 шт.

морковь – 2 шт.

корень сельдерея – 1 шт.

луковицы – 2 шт.

белокочанная капуста – 200 г

томатный сок – 1 стакан

растительное масло – 3 ст. ложки

зелень укропа или петрушки

соль по вкусу.

Приготовление:

Приготовить овощной фарш. Для этого очищенную морковь, лук, корень сельдерея и капусту нашинковать соломкой и недолго пассеровать на растительном масле, в конце добавить соль и отставить охлаждаться. Перцы подготовить как для обычных фаршированных перчиков, отрезав "крышечки" и удалив сердцевину. Затем положить их в кипящую воду на 1-2 минуты, достать и заполнить овощным фаршем. В сковородку с высокими бортиками налить растительное масло и выложить туда фаршированные перцы, сверху залить их томатным соком и тушить под крышкой 20 минут. Подавать к столу охлажденными, украсив сверху мелко нарезанной зеленью.

Салат из стручковой фасоли

Для приготовления салата понадобятся:

стручковая фасоль – 300 г

луковица – 1 шт.

уксус – 2 ст. ложки

растительное масло – 1-2 ст. ложки

красный перец, соль, укроп по вкусу.

Приготовление:

Отварить замороженную фасоль, остудить и выложить в салатник. Лук мелко порезать и добавить к фасоли, все полить сверху уксусом и растительным маслом, посолить и перемешать. Перед подачей  посыпать мелко нарезанным укропом.

Рецепты постных блюд на время Великого поста, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 16:52

Фото: freepik

Картофельные зразы с грибами

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

мука – 50 г

свежие грибы – 500 г

луковицы – 2 шт.

зеленый лук – 100 г

оливки или маслины – 100 г

подсолнечное масло.

Приготовление:

Очищенный картофель отварить и тщательно растолочь. В пюре добавить муку и перемешать до однородной массы. Для приготовления начинки: отдельно мелко нарезать лук, оливки и промытые заранее грибы. В сковородку налить растительное масло, положить нашинкованный лук и грибы, все обжарить. Остудить и добавить подготовленные оливки и зеленый лук, все перемешать. Для приготовления зраз понадобится небольшой кусок марли, который нужно намочить в холодной воде, отжать и разложить на доске. Выложить на марлю картофельную массу, сформировать лепешку и положить в середину чайную ложку начинки. Приподнимая концы марли, соединить края лепешки. Готовые зразы аккуратно обвалять в муке и жарить на растительном масле 5-10 минут.

Похлебка чечевичная

Сытное блюдо, богатое белком. Для приготовления похлебки понадобятся:

вода – 1,5 л

чечевица – 1 стакан

луковица – 1 шт.

морковь – 1 шт.

петрушка – 1 пучок

лавровый лист – 3 шт.

перец черный – 6 горошин

чеснок – 0,5 головки

чабер – 1 ст. ложка.

Приготовление:

Чечевицу замочить на сутки в холодной воде. Перед приготовлением хорошо промыть, залить снова холодной водой и поставить на огонь. Когда вода закипит, положить измельченные коренья и варить до полной готовности. После чего добавить мелкопорезанный лук и оставшиеся пряности (кроме чеснока и чабра). Посолив, варить на очень слабом огне 10-12 минут. В конце варки добавить чеснок и чабер, снять с огня и оставить под крышкой на 5-8 минут. При подаче можно добавить рубленую зелень.

Баклажаны с орехами

Орехи делают это блюдо сытным и вкусным. Для приготовления баклажан с орехами вам понадобятся:

баклажаны – 250 г

орехи (очищенные) – 45 г

лук репчатый – 35 г

чеснок – 3 г

зелень (кинза, базилик, чабер, петрушка, сельдерей) – 15 г

перец красный молотый

соль.

Приготовление:

Баклажаны порезать вдоль, ломтики уложить в кастрюлю и залить небольшим количеством кипящей воды. Томить на слабом огне 20-30 минут, следить, чтобы не разварились. Готовые баклажаны достать, откинуть на дуршлаг, дать остыть, после чего слегка отжать руками и порезать узкими полосками. Зелень: кинзу, петрушку, базилик, сельдерей, чабер, а также репчатый и зеленый лук мелко порубить и отложить в сторону. Очищенные грецкие орехи сложить в емкость и растереть вместе с чесноком и солью. В полученную чесночно-ореховую смесь добавить подготовленную рубленую зелень с луком, полить винным уксусом и все перемешать. Полученную массу соединить с баклажанами и перемешать. 

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