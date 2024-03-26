Рецепты постных блюд на время Великого поста
Великий пост длится семь недель, и бывает сложно придумывать какие-то новые рецепты, чтобы разнообразить рацион близких, не нарушая при этом пост. В подборке рецепты салатов, супов и основных овощных блюд.
Салат с чесноком и орехами
Для приготовления блюда вам понадобятся:
помидоры – 9-10 шт.
чеснок – 4-5 зубчиков
луковица – 1 шт.
грецкие орехи – 1 стакан (очищенные)
растительное масло – 1-2 ст. ложки
зелень петрушки и укропа – по вкусу
соль, перец.
Приготовление:
Помидоры помыть, обсушить и порезать кружочками. Лук также порезать кольцами. Почистить грецкие орехи и чеснок. Зубчики чеснока сложить в емкость и растереть вместе с орехами и солью до однородной массы. В заранее подготовленное блюдо сложить слой помидоров, поперчить и посолить, посыпать чесночно-ореховой смесью, затем снова идет слой из помидоров – посолить, поперчить и посыпать чесночно-ореховой смесью. В конце поверх слоя помидоров разложить кольца лука. Перед подачей полить растительным маслом и рубленой зеленью.
Щи из квашеной капусты с грибами
Вам понадобятся:
квашеная капуста – 500 г
сушеные грибы – 100 г
луковицы – 2 шт.
морковь – 1 шт.
мука – 2 ст. ложки
томатная паста – 2 ст. ложки
петрушка – 1 корень
лавровый лист, соль, перец, растительное масло.
Приготовление:
Подготовить грибной бульон, отварные грибы отложить. Капусту мелко порубить и тушить на растительном масле около 2 часов. Лук мелко порезать, морковь натереть на крупной терке. Лук жарить отдельно на растительном масле до золотистого цвета, затем добавить морковь и порезанные кусочками отварные грибы. Овощи тушить вместе 15 минут, постоянно помешивая. В конце добавить томатную пасту и тушить несколько минут, чтобы объединить томаты и овощи. Приготовить смесь для "загущения" щей. В холодной кипяченой воде развести муку и тщательно перемешать, чтобы не было комочков. В кипящий грибной бульон положить тушеную квашеную капусту, овощи и грибы, корень петрушки, лавровый лист, посолить и поперчить. Варить 15 минут. В конце варки влить смесь для "загущения", тщательно помешивая. После чего выключить огонь и оставить настояться под крышкой на 15-20 минут.
Перец, фаршированный овощами
Для приготовления этого рецепта будут необходимы:
перец сладкий – 8 шт.
морковь – 2 шт.
корень сельдерея – 1 шт.
луковицы – 2 шт.
белокочанная капуста – 200 г
томатный сок – 1 стакан
растительное масло – 3 ст. ложки
зелень укропа или петрушки
соль по вкусу.
Приготовление:
Приготовить овощной фарш. Для этого очищенную морковь, лук, корень сельдерея и капусту нашинковать соломкой и недолго пассеровать на растительном масле, в конце добавить соль и отставить охлаждаться. Перцы подготовить как для обычных фаршированных перчиков, отрезав "крышечки" и удалив сердцевину. Затем положить их в кипящую воду на 1-2 минуты, достать и заполнить овощным фаршем. В сковородку с высокими бортиками налить растительное масло и выложить туда фаршированные перцы, сверху залить их томатным соком и тушить под крышкой 20 минут. Подавать к столу охлажденными, украсив сверху мелко нарезанной зеленью.
Салат из стручковой фасоли
Для приготовления салата понадобятся:
стручковая фасоль – 300 г
луковица – 1 шт.
уксус – 2 ст. ложки
растительное масло – 1-2 ст. ложки
красный перец, соль, укроп по вкусу.
Приготовление:
Отварить замороженную фасоль, остудить и выложить в салатник. Лук мелко порезать и добавить к фасоли, все полить сверху уксусом и растительным маслом, посолить и перемешать. Перед подачей посыпать мелко нарезанным укропом.
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Картофельные зразы с грибами
Ингредиенты:
картофель – 1 кг
мука – 50 г
свежие грибы – 500 г
луковицы – 2 шт.
зеленый лук – 100 г
оливки или маслины – 100 г
подсолнечное масло.
Приготовление:
Очищенный картофель отварить и тщательно растолочь. В пюре добавить муку и перемешать до однородной массы. Для приготовления начинки: отдельно мелко нарезать лук, оливки и промытые заранее грибы. В сковородку налить растительное масло, положить нашинкованный лук и грибы, все обжарить. Остудить и добавить подготовленные оливки и зеленый лук, все перемешать. Для приготовления зраз понадобится небольшой кусок марли, который нужно намочить в холодной воде, отжать и разложить на доске. Выложить на марлю картофельную массу, сформировать лепешку и положить в середину чайную ложку начинки. Приподнимая концы марли, соединить края лепешки. Готовые зразы аккуратно обвалять в муке и жарить на растительном масле 5-10 минут.
Похлебка чечевичная
Сытное блюдо, богатое белком. Для приготовления похлебки понадобятся:
вода – 1,5 л
чечевица – 1 стакан
луковица – 1 шт.
морковь – 1 шт.
петрушка – 1 пучок
лавровый лист – 3 шт.
перец черный – 6 горошин
чеснок – 0,5 головки
чабер – 1 ст. ложка.
Приготовление:
Чечевицу замочить на сутки в холодной воде. Перед приготовлением хорошо промыть, залить снова холодной водой и поставить на огонь. Когда вода закипит, положить измельченные коренья и варить до полной готовности. После чего добавить мелкопорезанный лук и оставшиеся пряности (кроме чеснока и чабра). Посолив, варить на очень слабом огне 10-12 минут. В конце варки добавить чеснок и чабер, снять с огня и оставить под крышкой на 5-8 минут. При подаче можно добавить рубленую зелень.
Баклажаны с орехами
Орехи делают это блюдо сытным и вкусным. Для приготовления баклажан с орехами вам понадобятся:
баклажаны – 250 г
орехи (очищенные) – 45 г
лук репчатый – 35 г
чеснок – 3 г
зелень (кинза, базилик, чабер, петрушка, сельдерей) – 15 г
перец красный молотый
соль.
Приготовление:
Баклажаны порезать вдоль, ломтики уложить в кастрюлю и залить небольшим количеством кипящей воды. Томить на слабом огне 20-30 минут, следить, чтобы не разварились. Готовые баклажаны достать, откинуть на дуршлаг, дать остыть, после чего слегка отжать руками и порезать узкими полосками. Зелень: кинзу, петрушку, базилик, сельдерей, чабер, а также репчатый и зеленый лук мелко порубить и отложить в сторону. Очищенные грецкие орехи сложить в емкость и растереть вместе с чесноком и солью. В полученную чесночно-ореховую смесь добавить подготовленную рубленую зелень с луком, полить винным уксусом и все перемешать. Полученную массу соединить с баклажанами и перемешать.