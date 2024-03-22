Что лучше пить утром: чай или кофе

Чай и кофе – самые популярные напитки в мире, с которых у многих начинается день. Zakon.kz собрал рекомендации специалистов, какому напитку отдать предпочтение утром, когда от кофе и чая стоит отказаться и какими положительными эффектами они обладают.

Медики считают, что по утрам лучше отдавать предпочтение зеленому чаю, а не кофе. Помимо кофеина, в листах зеленого чая содержатся несколько важных для организма элементов: катехин, танин и антиоксиданты. L-теанин стимулирует умственную деятельность, а танин воздействует на патогенную микрофлору во рту. Если вы все же привыкли начинать день с чашки кофе, то не стоит этого делать на голодный желудок, особенно тем, кто страдает от гастрита. Известно, что кофе стимулирует выработку желудочного сока.

Многие ошибочно считают, что в кофе содержится больше кофеина, чем в чае. Между тем содержание бодрящего вещества в обоих напитках практически одинаково: в 150 мл свежеприготовленного зернового кофе может находиться от 40 до 180 мг кофеина, в 150 мл свежезаваренного листового чая – от 30 до 120 мг. Разница в воздействии на человека объясняется наличием в чае других веществ, которые смягчают действие кофеина. Примечательно, что тонизирующий эффект на человека оказывает даже запах молотых зерен, чего не наблюдается у листового чая.

Чем полезны чай и кофе

Ученых больше заинтересовал кофе, поэтому больше всего исследований проводилось в отношении этого продукта. Между тем зеленый чай также находится в фокусе современной науки.

Кофе. Ученым удалось доказать, что разумное употребление зернового кофе снижает риск возникновения нескольких видов рака. В частности, рака печени, полости рта и кишечника. Помимо этого, напиток является профилактикой болезней Альцгеймера и Паркинсона, сахарного диабета II типа, инфаркта миокарда и желчекаменной болезни.

Зеленый чай. Отмечается польза зеленого чая для работы мозга – при регулярном употреблении снижается риск возникновения старческой деменции. Помимо этого, известно позитивное влияние напитка на сердце, любители зеленого чая реже страдают от ишемической болезни сердца, а также глаукомы (болезнь глаз, приводящая к полной слепоте).

О пользе черного чая исследования не проводились. Между тем, по наблюдению специалистов, воздействие на организм человека зеленого и черного чая не отличается существенно друг от друга. Снижение положительного эффекта у черного чая объясняется способом его изготовления – в результате процесса ферментации зеленого чайного листа он темнеет, теряя при этом часть биологически активных веществ. Поэтому в зеленом чае их количество несколько больше, чем в черном.

Кому и когда не стоит пить чай или кофе

Zakon.kz собрал рекомендации, при каких обстоятельствах не стоит употреблять ни кофе, ни чай.

Больным гипертонией нужно употреблять кофе с большой осторожностью. Если давление подскочило выше нормы, то лучше повременить с кофе. При нормальных значениях запрета нет. Прием лекарств. Запивать любые препараты кофе или чаем нельзя. Оба напитка обладают самостоятельным выраженным воздействием на организм и могут повлиять на эффективность лекарств. По этой же причине не стоит запивать препараты травяными чаями. Лекарство от похмелья. Чай и кофе категорически не стоит употреблять в качестве лекарства от похмелья. Напитки, содержащие кофеин, увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, которая в подобном состоянии и так испытывает перегрузки. Помимо этого, кофе и чай обладают мочегонным эффектом, из-за чего обезвоживание организма только усиливается. Перед сном. Вечерами многие любят посидеть, попить чаю, не думая при этом, что количество кофеина в одной чашке напитка равнозначно кофе. Кофеин способен не только спровоцировать бессонницу, но и ухудшить качество сна, делая его тревожным и поверхностным. В результате человек просыпается разбитым и не выспавшимся. Специалисты рекомендует последнюю чашку кофе выпивать за обедом, а чая – в 17 часов.

Известно и о негативном воздействии на организм чая и кофе. В большом количестве они затрудняют усвоение кальция. Большим количеством считается более 3-4 чашек напитка в день. Особое внимание стоит обратить женщинам в период менопаузы и беременности, а также в случае нарушения обмена кальция в организме и остеопорозе. Для снижения негативного эффекта рекомендуется добавлять в кофе или чай молоко, а также увеличить в рационе дня количество молочных продуктов.