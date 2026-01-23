Известный врач разрушила миф о правильном хранении хлеба

Российская телеведущая Елена Малышева в эфире программы про здоровье развеяла распространенное заблуждение о хранении хлеба, сообщает Zakon.kz.

По словам 64-летнего врача-терапевта, хранение хлеба в хлебнице может быть вредным для здоровья, тогда как оптимальным способом сохранения продукта является заморозка.

Малышева пояснила, что в замороженном виде хлеб становится менее опасным для организма, особенно с точки зрения риска развития ожирения. Морозильная камера помогает сохранить полезные свойства хлеба и снижает его гликемическую нагрузку.

Соведущий программы, врач-иммунолог Андрей Продеус, отметил, что свежий хлеб содержит крахмал, который быстро превращается в глюкозу – так называемую "молекулу ожирения".

При замораживании, как уточняется в публикации издания "Стерлеград", этот процесс замедляется: крахмал частично не усваивается и поступает в толстый кишечник, где служит питательной средой для полезных бактерий.

В итоге, по мнению экспертов, такой способ хранения хлеба помогает снизить риски метаболических нарушений и поддерживать здоровье кишечной микрофлоры.

