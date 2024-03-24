Новые начинания: бизнес-гороскоп на 24 марта
Овен (21 марта - 19 апреля)
Сегодня в делах Овен будет демонстрировать работоспособность и лидерские задатки. Правда, не все из коллег будут готовы выслушивать его командирский тон – они способны высказать Овну по этому поводу свое недовольство.
Что сегодня привлечет Овну успех и деньги:
- Организаторская деятельность.
- Руководящая работа.
- Самостоятельные проекты.
За что сегодня Овну лучше не браться:
- Работу под чьим-то контролем или руководством.
- Отстаивание своих позиций перед начальством и коллегами.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Сегодня главная область, в которой Телец способен в полной мере себя проявить, – это творчество. А вот точными науками и любыми другими делами, требующими внимательности, ему лучше не заниматься, чтобы не наделать ошибок.
Что сегодня привлечет Тельцу успех и деньги:
- Способность поглядеть на рабочую проблему свежим взглядом.
- Все виды творчества и любые дела, где Телец может применить творческий подход.
- Генерация новых идей.
За что сегодня Тельцу лучше не браться:
- Занятие точными науками.
- Работу, требующую от Тельца точности и ответственности.
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Сегодня Близнецы будут полны интересных и нестандартных идей, которые есть смысл донести до ушей коллег и начальства. Озвучив свои предложения, они способны сделать шаг вперед в своей карьере.
Что сегодня привлечет Близнецам успех и деньги:
- Продвижение своих проектов и идей.
- Обмен информацией с коллегами и партнерами.
- Любые дела, где от Близнецов требуется энтузиазм и дар убеждения.
За что сегодня Близнецам лучше не браться:
- Дела, требующие от Близнецов концентрации внимания.
- Скучная рутинная работа.
Рак (21 июня - 22 июля)
Сегодня Раку будет особенно хорошо даваться умственный труд: голова у него будет работать ясно и четко. Любая работа, связанная с планированием, а также поиском или обработкой информации, будет продвигаться успешно – в отличие от всего, что Раку придется делать руками.
Что сегодня привлечет Раку успех и деньги:
- Работа, в которой от Рака требуется умение докопаться до сути.
- Интеллектуальный труд, наука, образование.
- Работа с информацией.
За что сегодня Раку лучше не браться:
- Творчество и креатив.
- Любые вопросы, которые нельзя решить логикой.
Лев (23 июля - 22 августа)
Сегодня единственным стимулом Льва может стать живой интерес к тому, что он делает. С ним он способен совершить чудеса работоспособности. Если же такой интерес у Льва отсутствует, он, скорее всего, будет саботировать любой проект.
Что сегодня привлечет Льву успех и деньги:
- Дела и проекты, которые держат Льва в тонусе.
- Новые начинания.
- Работа, при выполнении которой Лев может научиться чему-то новому.
За что сегодня Льву лучше не браться:
- Повседневные дела, навевающие на Льва скуку.
- Разгребание рабочих завалов.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Сегодня на работе Деву могут ждать неожиданные препятствия, в том числе противодействие коллег. Однако Дева будет настроена по-боевому, она способна справиться с любыми неожиданностями.
Что сегодня привлечет Деве успех и деньги:
- Противостояние с конкурентами.
- Отстаивание своих позиций.
- Преодоление сложностей и преград.
За что сегодня Деве лучше не браться:
- Работу в команде.
- Улаживание вопросов, требующих деликатного подхода.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Сегодня только аврал в делах способен заставить Весы мобилизоваться и поработать с полной отдачей. В противном случае, их производительность в этот день, скорее всего, будет очень невелика.
Что сегодня привлечет Весам успех и деньги:
- Самые сложные и ответственные участки работ.
- Работа в авральном режиме.
- Реализация глобальных проектов и замыслов.
За что сегодня Весам лучше не браться:
- Продвижение по карьерной лестнице.
- Любые дела, где требуется коммуникабельность Весов (переговоры, общение с коллегами и клиентами и т.д.).
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Сегодня активность Скорпиона будет ниже обычного, и если он не возьмет себя в руки, это рискует отразиться на его делах. Хорошая новость заключается в том, что сил у Скорпиона масса – главное, еще с утра преодолеть свою пассивность и лень.
Что сегодня привлечет Скорпиону успех и деньги:
- Работа, которая держит Скорпиона в тонусе.
- Работа, вызывающая интерес.
- Дела, при выполнении которых Скорпион может научиться чему-то новому.
За что сегодня Скорпиону лучше не браться:
- Принятие ответственных решений.
- Сложные участки работ.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Сегодня Стрельцу будет сложно преодолеть себя и по-настоящему включиться в работу, но если ему это удастся, он не пожалеет! Особенно хорошо Стрельцу будут удаваться дела, требующие организаторских способностей.
Что сегодня привлечет Стрельцу успех и деньги:
- Работа, которая требует соблюдать темп и держит Стрельца в тонусе.
- Желание взять ситуацию под свой контроль.
- Работа, где Стрелец может всласть "порулить" процессом.
За что сегодня Стрельцу лучше не браться:
- Скучный, монотонный повседневный труд.
- Работу, вызывающую у Стрельца внутреннее сопротивление.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Сегодня Козерог рискует сделать гораздо меньше обычного. Он не будет настроен не только на ударный труд, но и на труд вообще: вопросы, занимающие мысли и время Козерога, будут весьма далеки от работы.
Что сегодня привлечет Козерогу успех и деньги:
- Решение несложных повседневных рабочих задач.
- Работа в неторопливом режиме.
- Механическая работа на "автопилоте".
За что сегодня Козерогу лучше не браться:
- Любые ответственные и сложные участки работ.
- Дела, требующие от Козерога концентрации внимания.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Сегодня энергичность Водолея будет выгодно выделять его на фоне общей пассивности коллег. Пользуясь этим, Водолей способен переделать массу важных дел, а заодно продемонстрировать начальству свою незаменимость.
Что сегодня привлечет Водолею успех и деньги:
- Работа, требующая энергичности.
- Деловые поездки, переговоры, командировки.
- Любые дела, где требуется коммуникабельность Водолея.
За что сегодня Водолею лучше не браться:
- Реализацию глобальных проектов и замыслов.
- Принятие спонтанных, непродуманных решений.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Сегодня в работе Рыбы способны быть рассеянными и рискуют упустить какую-то важную деталь. Поэтому им не стоит браться за важные проекты, а если выбора нет – их должен контролировать кто-то более ответственный и внимательный.
Что сегодня привлечет Рыбам успех и деньги:
- Работа под чьим-то контролем.
- Разработка нестандартных, креативных идей.
- Все виды творчества.
За что сегодня Рыбам лучше не браться:
- Работу, требующую от Рыб точности и конкретики.
- Принятие решений, от которых многое зависит.
Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.
Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.