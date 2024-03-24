Новые начинания: бизнес-гороскоп на 24 марта

Астрологи выпустили бизнес-гороскоп на 24 марта для представителей всех знаков зодиака. Кто может приобрести новые навыки и заработать себе на отдых, а кому стоит "сбавить обороты", читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня в делах Овен будет демонстрировать работоспособность и лидерские задатки. Правда, не все из коллег будут готовы выслушивать его командирский тон – они способны высказать Овну по этому поводу свое недовольство.

Что сегодня привлечет Овну успех и деньги:

Организаторская деятельность.

Руководящая работа.

Самостоятельные проекты.

За что сегодня Овну лучше не браться:

Работу под чьим-то контролем или руководством.

Отстаивание своих позиций перед начальством и коллегами.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня главная область, в которой Телец способен в полной мере себя проявить, – это творчество. А вот точными науками и любыми другими делами, требующими внимательности, ему лучше не заниматься, чтобы не наделать ошибок.

Что сегодня привлечет Тельцу успех и деньги:

Способность поглядеть на рабочую проблему свежим взглядом.

Все виды творчества и любые дела, где Телец может применить творческий подход.

Генерация новых идей.

За что сегодня Тельцу лучше не браться:

Занятие точными науками.

Работу, требующую от Тельца точности и ответственности.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня Близнецы будут полны интересных и нестандартных идей, которые есть смысл донести до ушей коллег и начальства. Озвучив свои предложения, они способны сделать шаг вперед в своей карьере.

Что сегодня привлечет Близнецам успех и деньги:

Продвижение своих проектов и идей.

Обмен информацией с коллегами и партнерами.

Любые дела, где от Близнецов требуется энтузиазм и дар убеждения.

За что сегодня Близнецам лучше не браться:

Дела, требующие от Близнецов концентрации внимания.

Скучная рутинная работа.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня Раку будет особенно хорошо даваться умственный труд: голова у него будет работать ясно и четко. Любая работа, связанная с планированием, а также поиском или обработкой информации, будет продвигаться успешно – в отличие от всего, что Раку придется делать руками.

Что сегодня привлечет Раку успех и деньги:

Работа, в которой от Рака требуется умение докопаться до сути.

Интеллектуальный труд, наука, образование.

Работа с информацией.

За что сегодня Раку лучше не браться:

Творчество и креатив.

Любые вопросы, которые нельзя решить логикой.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня единственным стимулом Льва может стать живой интерес к тому, что он делает. С ним он способен совершить чудеса работоспособности. Если же такой интерес у Льва отсутствует, он, скорее всего, будет саботировать любой проект.

Что сегодня привлечет Льву успех и деньги:

Дела и проекты, которые держат Льва в тонусе.

Новые начинания.

Работа, при выполнении которой Лев может научиться чему-то новому.

За что сегодня Льву лучше не браться:

Повседневные дела, навевающие на Льва скуку.

Разгребание рабочих завалов.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня на работе Деву могут ждать неожиданные препятствия, в том числе противодействие коллег. Однако Дева будет настроена по-боевому, она способна справиться с любыми неожиданностями.

Что сегодня привлечет Деве успех и деньги:

Противостояние с конкурентами.

Отстаивание своих позиций.

Преодоление сложностей и преград.

За что сегодня Деве лучше не браться:

Работу в команде.

Улаживание вопросов, требующих деликатного подхода.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня только аврал в делах способен заставить Весы мобилизоваться и поработать с полной отдачей. В противном случае, их производительность в этот день, скорее всего, будет очень невелика.

Что сегодня привлечет Весам успех и деньги:

Самые сложные и ответственные участки работ.

Работа в авральном режиме.

Реализация глобальных проектов и замыслов.

За что сегодня Весам лучше не браться:

Продвижение по карьерной лестнице.

Любые дела, где требуется коммуникабельность Весов (переговоры, общение с коллегами и клиентами и т.д.).

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня активность Скорпиона будет ниже обычного, и если он не возьмет себя в руки, это рискует отразиться на его делах. Хорошая новость заключается в том, что сил у Скорпиона масса – главное, еще с утра преодолеть свою пассивность и лень.

Что сегодня привлечет Скорпиону успех и деньги:

Работа, которая держит Скорпиона в тонусе.

Работа, вызывающая интерес.

Дела, при выполнении которых Скорпион может научиться чему-то новому.

За что сегодня Скорпиону лучше не браться:

Принятие ответственных решений.

Сложные участки работ.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня Стрельцу будет сложно преодолеть себя и по-настоящему включиться в работу, но если ему это удастся, он не пожалеет! Особенно хорошо Стрельцу будут удаваться дела, требующие организаторских способностей.

Что сегодня привлечет Стрельцу успех и деньги:

Работа, которая требует соблюдать темп и держит Стрельца в тонусе.

Желание взять ситуацию под свой контроль.

Работа, где Стрелец может всласть "порулить" процессом.

За что сегодня Стрельцу лучше не браться:

Скучный, монотонный повседневный труд.

Работу, вызывающую у Стрельца внутреннее сопротивление.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерог рискует сделать гораздо меньше обычного. Он не будет настроен не только на ударный труд, но и на труд вообще: вопросы, занимающие мысли и время Козерога, будут весьма далеки от работы.

Что сегодня привлечет Козерогу успех и деньги:

Решение несложных повседневных рабочих задач.

Работа в неторопливом режиме.

Механическая работа на "автопилоте".

За что сегодня Козерогу лучше не браться:

Любые ответственные и сложные участки работ.

Дела, требующие от Козерога концентрации внимания.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня энергичность Водолея будет выгодно выделять его на фоне общей пассивности коллег. Пользуясь этим, Водолей способен переделать массу важных дел, а заодно продемонстрировать начальству свою незаменимость.

Что сегодня привлечет Водолею успех и деньги:

Работа, требующая энергичности.

Деловые поездки, переговоры, командировки.

Любые дела, где требуется коммуникабельность Водолея.

За что сегодня Водолею лучше не браться:

Реализацию глобальных проектов и замыслов.

Принятие спонтанных, непродуманных решений.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня в работе Рыбы способны быть рассеянными и рискуют упустить какую-то важную деталь. Поэтому им не стоит браться за важные проекты, а если выбора нет – их должен контролировать кто-то более ответственный и внимательный.

Что сегодня привлечет Рыбам успех и деньги:

Работа под чьим-то контролем.

Разработка нестандартных, креативных идей.

Все виды творчества.

За что сегодня Рыбам лучше не браться:

Работу, требующую от Рыб точности и конкретики.

Принятие решений, от которых многое зависит.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.