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Химчистка вещей: какие изделия нельзя стирать самостоятельно

Химчистка вещей: какие вещи нельзя стирать самостоятельно, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 11:56 Фото: freepik
Производители одежды и других изделий из ткани для дома снабжают каждую вещь биркой с указанием правил ухода. Однако большинство покупателей игнорируют инструкцию и полагаются на способности стиральной машины отстирать все. Zakon.kz узнал, какие вещи никогда не стоит стирать в машине.

На правила ухода за вещями влияют несколько параметров: состав ткани, фасон и использование при пошиве специальных материалов и пропиток, украшение изделий, а так же их объем. 

Пиджак и жакеты

Виды изделий, чья стирка в машине не предусмотрена. При их пошиве используются детали из уплотнителей, в том числе подплечники. Если использовать машинную стирку, то идет деформация этих элементов, вещь теряет форму и внешний вид. Поэтому рекомендуется только химическая чистка.

Одежда из натуральной кожи

Кожа считается деликатным материалом, требующим особого ухода. Стрика в машине не предусмотрена ввиду пагубного воздействия на кожу воды и химических веществ стирального порошка. Как вариант, отдельные загрязнения можно обработать кремом для обуви (в цвет). При большом количестве загрязнений лучше отдать вещь в химчистку.

Вещи с блесками, стразами, бисером и кружевом

Машинная стрика, даже на деликатном режиме, считается грубой для подобных изделий. Как правило, блески, бисер или стразы отрываются во время процесса стирки или полоскания, из-за чего теряется внешний вид и вещь становится не пригодной для носки. Помимо этого, деревянные детали украшений будут разбухать, а блестки потеряют красочность и блеск. Поэтому рекомендуется стирка вручную либо химчистка.

Кружево. Стирка в машине пагубно влияет на внешний вид кружева – оно деформируется, растягивается и даже может порваться. Все это портит внешний вид и сокращает время эксплуатации вещи. Производители рекомендуют стирать изделия с кружевами вручную, допустимо использование химчистки.

Изделия из шерсти, вельвета и кашемира

Одна из самых деликатных категорий одежды. Шерсть при стирке в машине может "сесть", уменьшение размера влечет деформацию полотна. Оно теряет прежние свойства и внешний вид, помимо этого вещь может покрыться катышками. Особенно внимательно нужно относиться к кашемиру – он не переносит даже деликатной стирки в машине. Кашемир можно стирать только вручную при соблюдении температурного режима. Что касается вельвета, то после стирки в машине возникают проблемы с ворсом, что портит внешний вид изделия. Как и кашемир, вельвет и шерсть можно стирать вручную, либо отдать в химчистку.

Галстуки

Обычно галстуки изготавливают из лучших видов шелка, которые имеют высокую стоимость. При пошиве также используются специальные элементы, позволяющие галстуку держать форму. В связи с этим любая форма машинной стирки запрещена. Возможна только химическая чистка.

Головные уборы с козырьком

Козырек на кепках и бейсболках способен деформироваться и даже разрушаться при машинной стирке. Поэтому рекомендуется стирка вручную либо химическая чистка. При стирке вручную отжимать козырек не нужно, необходимо дать воде стечь.

Ортопедические подушки

Специальный наполнитель в ортопедических подушках требует деликатного ухода и не выдерживает стирки в машине. Можно попробовать постирать подушку вручную при температуре 50 градусов или отдать в химчистку. Стирать в машинке можно только съемный чехол подушки.

Одеяла, пледы, покрывала и шторы

Все перечисленные изделия имеют большой объем, который будет влиять на качество стирки в машине. Во время стирки затруднен доступ порошка и воды ко всем частям изделия. Во время полоскания – проблема схожая, сложности в доступе воды, и как следствие, плохое качество полоскания. Кроме того, при намокании существенно увеличивается вес объемных вещей, что может привести к поломке стиральной машины. Химчистка – самый удобный и эффективный способ для чистки всех типов объемных изделий независимо от ткани, из которой они сделаны.

Вещи с пятнами от воспламеняющихся веществ

Не рекомендуется стирать в машине вещи, имеющие пятна от бензина либо другой воспламеняющейся жидкости. Считается, что это очень опасно. Стирать изделия можно только вручную после специальной обработки либо рекомендуется отнести их в химчистку. Обрабатывать места загрязнения можно раствором из воды и соды в соотношении 1:2.

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