Как нарастить мышцы в пожилом возрасте, рассказал врач

Как отметил эксперт, спорт должен присутствовать в жизни людей и солидного возраста. Тем более что наращивание и поддержание мышечной массы – отличный способ оставаться здоровым, сообщает Zakon.kz.

По словам доцента кафедры ортопедической хирургии Джозефа Барнхарта в Медицинском колледже Бэйлора в Хьюстоне, доктора Адиля Ахмеда, годы – не препятствие для продуктивной работы над собственным телом.

"Защитный эффект мышц и мышечной массы хорошо изучен – от опорно-двигательного аппарата до ортопедии и даже здоровья мозга. Доказано, что наращивание мышечной массы замедляет развитие деменции и ее последствий, а также сохраняет когнитивные функции", – цитирует спикера Medicalxpress.

Вдобавок, продолжает доктор, поддержание мышечной массы способствует крепости костей, что немаловажно для людей в летах.

Врач рекомендует начать путь в тяжелую атлетику с контролируемых тренировок с отягощениями, а потом задействовать свободные веса.

"По моему мнению, свободные веса лучше всего подходят для наращивания мышечной массы из-за силы, которую вы прилагаете к мышцам. Есть также компонент баланса, который стабилизирует мышцы и прорабатывает корпус", – говорит он.

Тем не менее перед походом в зал необходимо пройти обследование, чтобы не нанести вред организму.