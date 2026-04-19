Советы

Как безопасно помочь собаке нарастить мышцы, рассказала ветеринар

собака, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 14:31 Фото: freepik
Желание видеть собаку крепкой и подтянутой понятно, но наращивать мышечную массу у питомца нужно осторожно, сообщает Zakon.kz.

Усиленное кормление, утяжелители и бег с перегрузкой могут навредить, объяснила ветеринар, кинолог и зоопсихолог Лидия Лисичкина порталу "Доктор Питер".

По ее словам, владельцы часто впадают в крайности: либо пугаются, что собака якобы "перекачалась", хотя у нее просто ушла отечность и лишний жир, либо пытаются быстро нарастить мышцы с помощью опасных нагрузок.

Прежде всего важно понимать, чем мышцы отличаются от жира и отеков. Жир и жидкость делают ткани мягкими и рыхлыми, а мышца в покое должна быть плотной и упругой, но не "каменной". Если мышца слишком твердая, это может говорить не о здоровье, а о спазме, миозите или гипертонусе.

Внешне у собаки с хорошей мускулатурой заметны подтянутый пах, более объемные бедра и плечи, но без увеличения живота. При этом позвонки должны легко прощупываться, а спина не должна выглядеть костистой.

Оценить разницу можно и по поведению на прогулке. Если собака просто набрала жир, она быстрее устает и тяжелее переносит жару. Если развивается именно мускулатура, у нее растут выносливость, сила и амортизация движений.

Для роста мышц важны не только тренировки, но и питание. По словам специалиста, собаке в тренинге нужен корм с 26-30% сырого протеина в сухом веществе. Лучше выбирать рационы, где источником белка указаны свежее мясо ягненка, дегидрированный белок лосося или мука из мяса курицы. Хуже подходят корма с размытыми формулировками вроде "мясо и субпродукты", "птичья мука" или большим количеством растительного белка.

Еще один важный элемент – жир. Собаки получают энергию для длительной нагрузки прежде всего из жиров, поэтому в рационе для набора мышечной массы их должно быть не меньше 16-20%. Предпочтение стоит отдавать животным жирам и кормам с омега-3, особенно EPA и DHA, которые помогают снижать воспаление. Добавки вроде L-карнитина возможны, но только после согласования с ветеринаром.

Из безопасных нагрузок Лисичкина советует медленную рысь в гору с обязательным спуском шагом. Такое упражнение помогает развивать мышцы спины, ягодиц и бедер без лишней нагрузки на суставы. Полезно и плавание: вода улучшает лимфодренаж и помогает убрать отеки, хотя для набора выраженной мышечной массы его одного недостаточно.

Для более целенаправленной работы подойдут и кавалетти – перешагивание через невысокие жерди. Это упражнение заставляет собаку осознанно поднимать лапы и укрепляет мышцы кора.

А вот утяжелители, жилеты и ошейники с грузом ветеринар назвала опасными. По ее словам, постоянный дополнительный вес на шее или спине может привести к компрессии межпозвонковых дисков и спровоцировать проблемы с позвоночником. Шлейка тоже не подходит для повседневного ношения и нужна только для специальных видов активности, например, каникросса или скиджоринга. В обычной жизни лучше использовать анатомический ошейник и свободный поводок.

После нагрузок собаке нужен отдых. Как подчеркивает специалист, мышцы растут не во время тренировки, а в период восстановления. После интенсивной прогулки по холмам питомцу стоит дать сутки покоя. В это время могут помочь массаж, мягкая растяжка и достаточное количество воды.

Отдельно ветеринар напомнила, что при высокобелковом рационе собака должна много пить. Недостаток воды на фоне такого питания в будущем может привести к проблемам с мочевыделительной системой.

Ранее мы писали про 6 лучших пород собак для охраны дома.

Айсулу Омарова
