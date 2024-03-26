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Какие продукты влияют на цвет зубов

Какие продукты влияют на цвет зубов, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 14:07 Фото: pxhere
Cтоматолог-терапевт Алексей Сошников заявил, что продукты и напитки влияют на окрашивание не самих зубов, а непосредственно налета на зубах, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, если человек не умеет правильно чистить зубы или пропускает чистку, то на поверхности его зубов образуется налет, который быстро минерализуется под воздействием слюны, впоследствии этот налет как раз и окрашивается.

Алексей Сошников добавил, что по налету можно даже определить, какие продукты или напитки употребляет человек.

"Темный налет образуется у любителей черного чая и кофе, желтый налет – у курящих людей, любителей лимонадов и цитрусовых продуктов, зеленый налет встречается у людей, которые очень любят растительную пищу", – отметил он.

"Чемпионом" по окрашиванию зубов являются чернила каракатицы – их часто добавляют в блюда с морепродуктами (пасту или ризотто). Регулярное употребление подобных блюд может сильно повлиять на цвет ваших зубов".Алексей Сошников

Кроме того, как заявлено в публикации "Газета.ru", такие продукты, как ягоды, особенно темные (ежевика, голубика, черника), и продукты оранжевого цвета (морковь, абрикос) тоже имеют окрашивающие свойства с точки зрения влияния на цвет зубов.

"Важно помнить, что частое употребление красящих продуктов неминуемо влияет на изменение цвета ваших зубов, но если вы их любите, то не стоит волноваться и обязательно отказывать себе в их употреблении – достаточно прополоскать рот после еды, регулярно использовать жевательную резинку или, лучше всего, почистить зубы".Алексей Сошников

В заключение врач уточнил, что профессиональная гигиеническая чистка также дает возможность вернуть зубам их естественный цвет.

Ранее казахстанский врач рассказала, как вернуть организму силы. Эксперт настоятельно рекомендует включать в рацион больше рыбы, свежевыжатых соков, разнообразных овощей, фруктов и зелени, отказаться от консервированных продуктов. 

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