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Весенний авитаминоз: врач рассказала, как вернуть организму силы

Весенний авитаминоз: врач рассказала, как вернуть организму силы, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 12:54 Фото: unsplash
В межсезонье наступает пора авитаминоза, который затрагивает до 80% людей. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций (РСК) Алматы рассказала заместитель директора городской поликлиники №11 Алмаш Ардабаева, сообщает Zakon.kz.

Авитаминоз может привести к серьезному ухудшению здоровья, снижению иммунитета и, как следствие, заболеваниям.

Эксперт отметила, что слово "авитаминоз" не совсем корректно. Лучше называть это явление "гиповитаминоз" – низкий уровень витаминов в организме. Он напрямую связан с особенностями климата, образом жизни и пищевыми предпочтениями.

Симптомы весеннего авитаминоза:

  • апатия и потеря интереса к вещам и занятиям, которые ранее доставляли удовольствие;
  • простуда и насморк становятся постоянными спутниками;
  • обострение одного или нескольких хронических заболеваний;
  • тяжело дается процесс засыпания, а утренний подъем происходит с еще большим трудом;
  • частые пробуждения ночью между 2:30 и 3:30 часами;
  • появление угревых высыпаний на коже или чрезмерная сухость кожных покровов;
  • ломкость волос и расслаивание ногтей;
  • появление нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта в виде запора, расстройства и гастрита;
  • внезапная кровоточивость десен;
  • отсутствие концентрации внимания;
  • регулярные головные боли;
  • шум в ушах и легкое головокружение.
"Наличие даже двух признаков из этого списка сигнализирует о необходимости оперативной борьбы с прогрессирующим весенним авитаминозом", – сказала Алмаш Ардабаева.

Весенний авитаминоз проявляется не только у взрослых, но и у детей. В этот период надо внимательно следить за самочувствием.

Одно из важнейших гарантий "витаминного" благополучия организма – это здоровое и сбалансированное питание.

Эксперт настоятельно рекомендует включать в рацион больше рыбы, свежевыжатых соков, разнообразных овощей, фруктов и зелени, отказаться от консервированных продуктов. Важно следить за уровнем витаминов в организме.

Кроме сбалансированного рациона, победить авитаминоз помогают частые прогулки на свежем воздухе и регулярные спортивные нагрузки.

"Помните, что оставшиеся без внимания симптомы авитаминоза могут привести к серьезным заболеваниям, которые потребуют серьезного медицинского вмешательства, вплоть до госпитализации", – предупредила Алмаш Ардабаева.

Помощь в борьбе с такими последствиями авитаминоза, как ангина (тонзиллит), насморк, заложенность носа, воспаление уха (отит) окажет помощь лор-врач.

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Динара Халдарова
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