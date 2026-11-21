Кофе принято считать одним из главных виновников потемнения зубов. Однако некоторые другие популярные напитки могут оставлять не менее заметный налет, сообщает Zakon.kz.

От чего зависит окрашивание эмали, рассказала стоматолог-терапевт Елизавета Романова, передает "Лента.ру".

"Кофе принято считать главным напитком, изменяющим цвет зубов, однако крепкий черный чай иногда оставляет более выраженный налет. Причина не только в темном цвете, но и в высокой концентрации полифенолов в его составе, в том числе танинов. Крепкий чай может быть не менее значимым источником пигментации", – предупредила специалистка.

По словам стоматолога, сильнее всего зубы окрашивает черный чай. Зеленый и белый чай содержат меньше темных пигментов, однако при частом употреблении также могут оставлять налет.

Окрашивающим эффектом обладают и некоторые травяные и ягодные напитки, особенно смеси с каркаде и темными ягодами. При этом добавление лимона повышает кислотность напитка.

Врач подчеркнула, что значение имеет не только количество выпитого чая, но и привычка его употребления. Если пить напиток небольшими глотками на протяжении нескольких часов, зубы будут дольше контактировать с пигментами.

Усиливать потемнение могут зубной налет и камень, курение, недостаточная гигиена полости рта, а также шероховатая поверхность старых пломб.

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