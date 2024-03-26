Какие продукты повышают стресс

Не зря существует понятие "заедать стресс" – в минуты невзгод люди часто поднимают настроение с помощью пищи. Однако некоторые продукты, напротив, повышают уровень психического и нервного напряжения, сообщает Zakon.kz.

По информации Роспотребнадзора, во время стресса не стоит злоупотреблять продуктами с кофеином (содержится в кофе, чае, какао, энергетических напитках и пр.).

Кофеин провоцирует развитие тревоги и беспокойства.

Также снижают стрессоустойчивость искусственные красители, консерванты, подсластители и алкоголь.

По словам терапевта, нутрициолога Сапият Ахмедовой, в список продуктов, провоцирующих стресс, также входят сладости, выпечка и некоторые безалкогольные напитки.

К примеру, при употреблении конфет, печенья и других кондитерских изделий происходят резкие перепады уровня сахара в крови, что приводит к выделению адреналина. Организм может воспринимать скачок этого гормона как сигнал тревоги, и со временем есть риск перехода этого состояния в разряд хронического.

Кроме того, как отмечено в публикации "АиФ", употребление магазинных сладостей приводит к нехватке витаминов группы B (B6, пантотеновая кислота, фолиевая кислота, витамин B12) и магния, которые оказывают на организм расслабляющее действие. Поэтому при дефиците этих веществ возрастает тревога, появляется напряжение в мышцах, ухудшаются память и внимание.

Негативное влияние на психическое состояние оказывают и сладкие газированные напитки. Также не стоит злоупотреблять фруктовыми соками.

Врач-психиатр, психотерапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Левченко вносит в число продуктов, провоцирующих стресс, еще и соль.

По ее словам, избыточное употребление соли оказывает на организм примерно такое же негативное влияние, как и излишек сахара.

В заключение специалисты подчеркивают, что на гормональный статус и эмоциональное состояние влияют и другие особенности питания, например, частота и регулярность приемов пищи.

Ранее стоматолог-терапевт Алексей Сошников заявил, что продукты и напитки влияют на окрашивание не самих зубов, а непосредственно налета на зубах.