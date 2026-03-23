Эксперты объяснили, как стресс повышает риск деменции у зумеров

Постоянный стресс и высокий уровень кортизола могут повышать риск развития ранней деменции у молодежи и людей среднего возраста, передает Zakon.kz.

Об этом 23 марта 2026 года "Известиям" рассказала основатель и научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо.

"Современные исследования позволяют утверждать, что не генетика является главной причиной ранней деменции. Образ жизни, иммунитет, социальная активность, диета во многом определяют риск появления этого заболевания", – отметила она.

По словам специалиста, высокий уровень кортизола связан с развитием аутоиммунных, онкологических и дегенеративных заболеваний нервной системы. При этом ключевую роль при создании рисков деменции играют образ жизни, состояние иммунитета, питание и уровень социальной активности.

"В группе риска находятся молодежь и люди среднего возраста, именно они наиболее подвержены влиянию технологий, гаджетов и в целом информационному шуму. Сейчас 25-30-летние люди могут быть с более истощенным организмом, чем, например, 50-60-летние, которые успели развить адаптационные ресурсы своего организма в молодости", – добавила она.

Дополнительным фактором риска является хроническое воспаление в организме. По словам эксперта, вялотекущие воспалительные процессы в различных системах организма могут долго оставаться незамеченными, но при этом постоянно активируют иммунную систему.

Это приводит к повреждению сосудов, в том числе головного мозга, что может вызывать нарушение его функций. Специалист подчеркнула важность своевременного выявления и лечения воспалительных процессов, так как они могут способствовать развитию хронических заболеваний и ослаблению иммунитета.

Также негативное влияние оказывает питание с избытком простых углеводов. Такая диета, по словам эксперта, способствует нарушению обменных процессов и поддерживает хроническое воспаление в организме. Кроме того, Шуппо отметила, что отсутствие когнитивной нагрузки может ускорять развитие деменции. Для поддержания работы мозга она рекомендовала регулярные умственные тренировки, например чтение и запоминание информации.

