#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
481.83
556.8
5.85
Советы

Эксперт назвала неочевидные признаки распада брака

бракоразводный процесс, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 19:44 Фото: freepik
Психолог и эксперт по разводам Дженни Саттон рассказала о неочевидных признаках, которые могут указывать на постепенное разрушение брака, сообщает Zakon.kz.

Ее ответы приводит издание Mirror. По словам специалиста, одним из главных тревожных сигналов является чувство одиночества рядом с партнером – когда человеку тяжелее в отношениях, чем наедине с собой. Также поводом задуматься могут стать желание чаще проводить время отдельно, ностальгия по прежним увлечениям, постоянное внутреннее напряжение и сокращение круга общения.

Среди других признаков Саттон выделяет нежелание говорить о партнере с окружающими и ощущение, что все конфликты развиваются по одному и тому же сценарию.

При этом эксперт подчеркивает, что даже в сложной ситуации отношения можно попытаться восстановить. Она советует ежедневно уделять хотя бы 15 минут откровенному разговору, обсуждая как позитивные, так и негативные моменты.

Кроме того, полезными могут быть совместные встречи с друзьями и простые физические проявления близости. По словам психолога, прикосновения, прогулки или даже синхронное дыхание помогают снизить стресс и наладить эмоциональную связь.

"Попробуйте прикасаться друг к другу, совершать совместные движения или даже дышать синхронно, все это поможет снять стресс. Проведите время вместе, прогуляйтесь после ужина или даже держитесь за руки, слушая музыку. Небольшие жесты, подобные этим, могут привести в норму не только ваше тело, но и эмоциональный ритм", – порекомендовала Саттон.

Ранее мы сообщали, что делать, когда теряешь близкого.

Асель Аукешева
Асель Аукешева
