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Как по поведению человека можно определить болезнь сердца

признаки болезни сердца Фото: pixabay
Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что постоянная апатия и сильная эмоциональность могут свидетельствовать о наличии скрытых заболеваний, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, если человек долгое время находится в состоянии апатии, чувствует упадок сил, это может быть признаком железодефицитной анемии. При этом заболевании ухудшаются память и скорость реакции, возникает заторможенность. Тревожными звонками считаются чрезмерная возбудимость, гиперактивность, плаксивость и раздражительность, уточнила врач.

Помимо того, аналогичные нервно-психические нарушения, сопровождающиеся потливостью, потерей веса, тахикардией или тремором рук, зачастую говорят о проблемах с щитовидной железой.

"В некоторых случаях у людей с анемией возникает желание употребить в пищу что-то несъедобное – мел, штукатурку, землю", – цитируют Демьяновскую "Известия".

Согласно мнению невролога, нарушение координации, ухудшение зрения и слабость могут указывать на наличие аутоиммунных и неврологических недугов. Кроме того, при возникновении привычки дремать сидя можно говорить о развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Медик разъяснила, что у пациентов с сердечными патологиями появляется застой жидкости в легких, который провоцирует одышку.

"Поэтому иногда люди с таким заболеванием спят полусидя", – заключила врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что треть нуждающихся в пересадке сердца в РК умирают, не дождавшись донорских органов.

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