Врач рассказала, как справиться с думскроллингом

Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова открыла секрет как побороть склонность к просмотру и чтению плохих новостей, сообщает Zakon.kz.

Как написала в своем Telegram-канале доктор Павлова, думскроллинг (от англ. doom - "злой рок", "гибель" и scroll - "прокручивать") – это феномен последнего времени, выражающийся в том, что люди не могут оторваться от ленты новостей, листая и листая новости. Это становится болезненным.

Думскроллингом называется зависимость человека от просмотра и чтения негативных и трагических новостей. Такие люди десятки раз на день пролистывают новостную ленту, и их внимание задерживается в основном на плохих новостях. Со временем это перерастает в зависимость, повышается тревожность, риск депрессии и суицида.

"Как известно, людей больше всего привлекает отрицательная информация. Одно из объяснений – это в противовес комфортному безопасному состоянию, в котором находится большинство из нас. Хочется пощекотать себе нервы, чтобы получить немного гормонов, в том числе дофамина (одного из гормонов счастья)", - отметила доктор Павлова.

В дело еще вступают алгоритмы соцсетей, которые показывают нам ту информацию, подобную которой вы читали. Мы продолжаем себя накручивать.



Что же делать?

Как и в случае с похудением, придется себя заставлять.

Отказываться от интернета, соцсетей и новостей в определенное время - перед сном как минимум.

Убрать все необязательные оповещения. Это очень хорошо работает!

Настроить в телефоне режим "Не беспокоить", которым обязательно надо пользоваться вечером и в перерывах между работой.

А самое главное – надо осознать бессмысленность думскроллинга. Важную информацию вы и так не пропустите, она обязательно вас найдет. А постоянная подпитка ощущением апокалипсиса приводит к депрессии, сердечно-сосудистым болезням и нарушению обмена веществ, начиная от ожирения и заканчивая сахарным диабетом.

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